Microsoft uklízí největší současné problémy Windows, ale na toto zapomněl

Celý rok 2026 se má nést v duchu ladění detailů, které mají z Windows 11 udělat svižnější, stabilnější a předvídatelnější systém. Inženýři se nyní soustředí na tři hlavní pilíře, kterými jsou výkon, spolehlivost a zpracování systému.
V rámci těchto úprav firma Microsoft představila sadu změn, které letos plánuje provést a mají opravovat hluboko zakořeněné neduhy. Chystané novinky mají reagovat na nejčastější výtky uživatelů a také na situaci na trhu s komponenty.
1. S hlavním panelem půjde konečně hýbat
Jedna z nejžádanějších změn se týká hlavního panelu, který byl dosud pevně přibitý ke spodní hraně obrazovky. Vývojáři připravují možnost jeho přesunu na horní stranu nebo do bočních stran displeje. Tato úprava by měla potěšit zejména uživatele s širokoúhlými monitory, kteří preferují vertikální uspořádání pracovní plochy. A dočkat bychom se měli i opětovné změny jeho velikosti. Což je další často zmiňovaný neduh uživatelů této součásti Windows 11.
2. Integrace umělé inteligence projde revizi
Umělá inteligence se ve Windows dočká smysluplnější integrace, která sází na preciznost a účelnost. Microsoft se rozhodl odstranit vstupní body AI z míst, kde nedávaly hlubší smysl nebo jen překážely v práci. To se týká například aplikací Fotky, Výstřižky, Poznámkový blok nebo sekce Widgetů. Vývojáři se chtějí soustředit na implementaci AI pouze tam, kde přináší skutečnou přidanou hodnotu. Widgety samotné navíc dostanou tichý režim a přehlednější správu informačních kanálů, aby neodváděly pozornost od rozdělané práce.