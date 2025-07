Část 1/3

Z logického hlediska by se dalo říci, že dominance nové verze oproti předchozí je nevyhnutelná, ale historie ukazuje, že ne vždy tomu tak bylo. Pokud se podíváme na datum uvedení a kdy nová verze překonala tu předchozí, zjistíme, že od uvedení verze Windows 95 do Windows 11 se tak stalo pouze čtyřikrát.

Jak šel čas s překonáním verzí

Poprvé a po druhé šlo o Windows ME, respektive 2000. Postavení těchto systémů je však specifické, respektive ne zcela standardní. Svého předchůdce nepřekonaly tak, jak to známe u jiných verzí. Windows 2000 a Windows ME byly totiž dvě různé větve Windows, vydané v jednom roce, ale pro úplně jiný účel. ME byl neúspěšný a rychle opuštěný, zatímco 2000 byl úspěšný v podnicích, ale nikdy nebyl mainstreamovou verzí pro masy. Třetím nepřekonaným systémem byl Windows Vista, jehož adopce byla pomalá kvůli problémům s výkonem a kompatibilitou. Zatím posledním je Windows 8, který měl smíšené přijetí, zejména kvůli novému uživatelskému rozhraní (např. neobsahoval Start nabídku).

Verze Windows Datum vydání Překonání předchůdce (odhad) Čas do překonání Windows 95 24. 8. 1995 1996 ~1 rok Windows 98 25. 6. 1998 1999 ~1 rok Windows ME 14. 9. 2000 Nikdy Nikdy Windows 2000 17. 2. 2000 V domácnostech nikdy Nikdy Windows XP 25. 10. 2001 2002 ~1 rok Windows Vista 30. 1. 2007 Nikdy Nikdy Windows 7 22. 10. 2009 2010 ~1 rok Windows 8 26. 10. 2012 Nikdy Nikdy Windows 10 29. 7. 2015 2017 ~2 roky Windows 11 5. 10. 2021 červenec 2025 ~4 roky

Podle dat Statcounteru Windows 11 konečně předběhl svého předchůdce letos v červenci. Skoro čtyři roky je tak vlastně rekordní období pro překonání předchozí verze Windows. Graf Statcounteru ukazuje, že 52 % globálních uživatelů Windows nyní používá Windows 11 a 44,59 % používá jeho předchůdce.