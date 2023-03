Windows právě dostávají 11 funkcí, s hledáním pomůže umělá inteligence

1. Zapojení umělé inteligence

Ukázka chatovacího robota v Bingu

Tématem číslo jedna v posledních měsících je umělá inteligence. V závěru loňského roku společnost OpenAI jak odbornou, tak laickou veřejnost šokovala projektem ChatGPT. Chatovací robot dokáže na základě interakce s uživatelem nejen odpovídat na různé otázky, ale také tvořit například prezentace, psát články, hledat chyby v programovém kódu a podobně. Založen je na strojovém učení a využívá prvky umělé inteligence.

Na této vlně se pochopitelně chce svést i společnost Microsoft, a tak přišla s řešením, které integruje do svých služeb, včetně systému Windows, a to prostřednictvím nového vyhledávače Bing. Tedy do řešení, které ve stínu Googlu ve vyhledávání pouze paběrkuje. Microsoft to chce změnit. Prostřednictvím zabudování ChatGPT má již nyní někdo přístup k vyhledávání informací a jejich integraci do souvislého textu z internetu. Nově bude tato technologie přístupná přímo z hlavního panelu systému, čímž firma umožní s umělou inteligencí chatovat, nechat odpovídat na otázky a vytvářet obsah.

„Inspirovali jsme se příběhy lidí, kteří nový Bing používají. Například jeden student z rozvojové země se podělil o to, jak mu nový Bing umožňuje přístup k informacím a zdrojům, které byly dříve obtížně dostupné. Pro mě osobně má tato technologie neuvěřitelný vliv na to, jak já a mé děti komunikujeme s mým otcem, jejich dědečkem, v řečtině,“ řekl Panos Panay, produktový ředitel společnosti Microsoft.

Vyhledávací pole je jednou z nejpoužívanějších funkcí systému Windows, kterou každý měsíc využívá víc než půl miliardy uživatelů. Umělá inteligence bude přítomná rovněž v nabídce Start a Azure. Službu mohou využít zatím vybraní uživatelé, ale jakmile bude přístupná všem, kromě integrace ve Windows 11 ji najdete i ve vyhledávači Bing pod volbou Chat.