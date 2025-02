Nenechte se označovat na Facebooku. A zkuste Google Dokumenty offline

Část 1/3

1 Jak zabránit, respektive ručně schvalovat označování na Facebooku

Pokud vás neustále někdo označuje na sociální síti Facebook a vy si to nepřejete, nebo nad tím, kdo tak může učinit, chcete mít kontrolu (někomu to povolit, jinému třeba ne), použijte následující postup. To se může hodit i v případech, kdy nechcete být označeni na fotkách nebo v příspěvcích, se kterými byste raději nebyli spojováni. Aktivací kontroly označení lze tak získat větší míru kontroly nad tím, jaký obsah se zobrazuje na vašem profilu.

Tato funkce vám umožňuje ručně schvalovat příspěvky, ve kterých jste označeni, než se stanou veřejně viditelnými. Klikněte na svého avatara a zvolte Nastavení a soukromí -> Nastavení. Na levé straně přejděte níže a klikněte na Profil a označování. Zcela dole v části Kontrola se nacházejí dva přepínače, kterými můžete nastavit, který druh označování chcete kontrolovat.

2 Jak schválit nebo zamítnout označení na Facebooku

Tento tip navazuje na ten předešlý. Jestliže si aktivujete schvalování označení, tak pokud označení ručně neschválíte, tak se neprovede. To, že vás někdo označil, se dozvíte z upozornění Facebooku. Pokud by jich bylo víc a ztratili jste se v nich, nebo byste naopak chtěli vidět příspěvky zpětně, kde všude jste označeni, potom využijte následující postup.

Ve Facebooku si zobrazte svůj profil. Následně klikněte na tři tečky a vyberte volbu Záznamy o aktivitách. Na nové stránce vlevo dole klikněte na Kontrola timeline, fotek a označování. Tím otevřete menu a v něm si vyberte, zda chcete Kontrolovat příspěvky, ve kterých jste označení, nebo Zkontrolovat označení ve svých příspěvcích.