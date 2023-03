Čtyři rady, jak postupovat, když váš počítač není způsobilý pro Windows 11

Na světě se nacházejí miliony nezpůsobilých počítačů. Nezpůsobilých k tomu, aby je poháněl systém Windows 11 (na trhu je od října 2021). Podle průzkumu společnosti Lansweeper něco málo přes 40 % všech podnikových pracovních stanic nesplňuje podmínky vydané Microsoftem (z důvodu minimálních hardwarových požadavků). V absolutních čísle je počet počítačů obrovský a domácnosti na tom nebudou o dost lépe. Přitom se to může týkat i počítačů, které jsou staré pouze několik let. Důvod je jasný.

Jde o to, že Microsoft společně s výrobci hardwaru chce zabezpečit optimální chod tohoto svého nového vlajkového systému. Ten neoficiální je samozřejmě poněkud jiný, a to ten, že společnosti mají zájem, aby prodávaly. Tedy výrobci počítačů nový hardware a Microsoft k nim licenci operačního systému. V zájmu spotřebitelů však není zbytečně platit. Navíc dost často stávající počítač uživatelům splňuje to, co od něj očekávají, tak proč by dobrovolně vynakládali peníze na pořízení nového stroje?

Požadavky na systém Windows 11

Procesor: 1 GHz nebo rychlejší procesor se 2 nebo více jádry kompatibilní se 64bitovou architekturou nebo zařízení System on a Chip (SoC).

RAM: 4 GB

Úložiště: 64 GB nebo větší úložné zařízení

GPU: grafická karta kompatibilní s DirectX 12 nebo novější s ovladačem WDDM 2.0.

Síť: připojení k internetu a účet Microsoft

Firmware systému: rozhraní UEFI, možnost zabezpečeného spouštění

TPM: specifikace Trusted Platform Module (TPM) verze 2.0

Pokud si nejste jisti, zda je váš počítač způsobilý pro Windows 11, potom můžete použít aplikaci Microsoft PC Health Check a nechat si kompatibilitu zhodnotit.

Jak je vidět, požadavky nejsou nikterak přehnané. Prakticky je splňuje většina od výroby do deseti let starých počítačů. Tedy možná až na tu poslední položku. Když Windows 11 dorazil na scénu, byl uveden s určitými restriktivními a kontroverzními požadavky. Nejpozoruhodnější je, že Microsoft vyžaduje online připojení a aktivní účet Microsoftu. No dobrá, je to omezující, ale lze do splnit. A potom tu jsou hardwarové požadavky. Pokud s nimi počítač není kompatibilní, má uživatel smůlu. Vlastně nemá, existují totiž i další možnosti a řešení, i když jsou různě obtížná – od těch jednoduchých až po ta složitá.

Řešení 1. nic neřešit

Je pravdou, že operační systém přináší několik novinek. Ovšem ty nejsou natolik zásadní, aby bylo nutné je mít. Navíc, pokud používáte Windows 10, tak i do něj přicházejí stále nové funkce, některé z nich jsou totožné s těmi, jež se objevují ve Windows 11.

I přestože je smrt Windows 10 jistá, ještě nějaký rok bude plně podporován. Konkrétně do 14. října 2025, což je ještě více než dva a půl roku. A do té doby uplyne hodně času. Může se klidně stát, že se objeví další generace Windows, váš počítač přestane fungovat nebo už bude zastaralý, a tak pořídíte nový, který bude splňovat nároky Microsoftu na Windows 11. Jak je vidět, není žádný důvod se trápit tím, že váš počítač nevyhovuje podmínkám Microsoftu a klidně ho naplno používejte i nadále.

Řešení 2. splnění podmínek

Pokud chcete přesto Windows 11 používat na nepodporovaném PC, potom se jako výhodnější, namísto nákupu nového počítače, může jevit upgrade jeho hardwaru. Pořízením výkonnějšího procesu, dokoupením RAM nebo diskového úložiště. Mnohem horší je upgrade čipu TMP, protože se nachází na základní desce. To ve většině případů znamená, že ji musíte vyměnit, a to s sebou nese další nepříjemnosti – v nekompatibilitě stávajícího CPU, RAM apod., i když tedy nemusí (pokud si najdete kompatibilní desku). Také vás možná čeká komunikace s Microsoftem, protože budete muset Windows znovu aktivovat. Případně je tu ještě jedna možnost – TPM dodat formou speciálního modulu. Najdete ho přes vyhledávač nebo srovnávač cen.

Jestliže to však děláte jen proto, abyste splnili požadované podmínky a nechcete, aby vás to stálo hodně, potom tímto upgradem většinou nezískáte výkon navíc – komponenty budou podobně výkonné, jako máte nyní. Samozřejmě lze provést lepší, ale také dražší upgrade, ale v tomto případě je vhodné zohlednit, co vám to přinese, zda to potřebujete, zkrátka si spočítat, co je pro vás výhodnější. A jestli třeba spíše rovnou nekoupit nový PC.

Řešení 3. obejít restrikce

Jak jsme uvedli v úvodu, Microsoft nebrání v instalaci systému na počítače, které nesplňují minimální požadované podmínky. V praxi to znamená, že je lze obejít. Na internetu se nachází desítky postupů, jak toho dosáhnout. S největší pravděpodobností i vás bude trápit absence TPM 2.0 čipu. Ten se standardně nachází u počítačů vyrobených po druhé polovině roku 2016. Jeho nepřítomnost však lze potlačit zásahem v systémovém registru Windows.

Při kontrole kompatibility si tak instalace Windows 11 bude myslet, že ho počítač má, a povolí pokračovat celým procesem upgradu. Jen mějte na paměti, že zásahy do registru Windows mohou mít fatální důsledky, které mohou vést až k znefunkčnění operačního systému. Pokud se rozhodnete jít touto cestou, postupujte opatrně. Navíc pokud ignorujete varování společnosti Microsoft a rozhodnete se upgradovat, bedlivě sledujte případné problémy.

Pokud by něco nepracovalo správně, mějte na paměti, že od upgradu máte 10 dní na to, abyste se vrátili k předchozí verzi (pomocí nástroje pro obnovu systému). Po uplynutí deseti dnů systém Windows odstraní soubory pro obnovení, aby se uvolnilo místo na disku, a downgrade je složitější.

Řešení 4. alternativní systém

Jestliže pro vás ani jedno řešení není relevantní, potom je tu ještě další. Spočívá v tom, že se vzdáte platformy Windows a přejdete na jinou. Například zvolíte některou z distribucí Linuxu, Google Chrome OS či jiný operační systém. Zmíněný Chrome OS se jeví být vhodnou volbou, protože je nenáročný na hardware PC. To znamená, že pokud například Windows na stávajícím počítači byl už tak při práci pomalý, tak toto u něj nehrozí. Systém je vyvíjen Googlem, podporuje všechny moderní vymoženosti, a navíc přidává i další (například možnost používat aplikace z Google Play). Ve své podstatě jde o klientský systém a vše ostatní používáte prostřednictvím internetu. Navíc je zdarma a velmi se podobá operačnímu systému používanému u Chromebooků.

Závěrem

Možností, jak vyřešit nezpůsobilost PC pro Windows 11, existuje několik. Navíc stále je tu možnost, že požadavky na hardware uvolní sám Microsoft, protože má enormní zájem na tom maximalizovat počet zařízení s Windows 11 (převést je na něj). Pokud tedy váš PC pracuje na Windows 10, potom můžete klidně ještě nějaký rok počkat. Navíc se spekuluje, že už příští rok bychom se mohli dočkat nové verze Windows. Proto by se ta jedenáctá dala přeskočit a zvolit upgrade na následný systém.