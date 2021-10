Proč jsou Windows 11 horší než předchozí generace a jak se vrátit zpět

Co je nové, je většinou jiné. Platí to i o softwaru, Windows 11 nevyjímaje. Pojďme se podívat na změny, které se odehrály ve Windows 11, ale nemusely by se vám líbit.

1. Otvírání umístění souboru již není efektivní

Integrovaná funkce vyhledávání ve Windows umožní v případě nalezeného souboru tento rovnou otevřít nebo se dostat přímo do složky, kde se nachází. Takhle snadno potom můžete se soubory pracovat, třeba je vkládat do e-mailů apod. Ve Windows 11 to už však není možné. Nově se zde nachází pouze dvě možnosti: kopírovat celou cestu a otevřít. Často ani jedno není zapotřebí, to důležité chybí.