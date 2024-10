Windows 11 se teprve nyní, po třech letech od uvedení, daří trvale růst

Část 1/3

O kvalitě Windows 11 toho bylo napsáno mnoho. O jejich chladném přijímání rovněž, nicméně v současné době jde o nejmodernější desktopový operační systém společnosti Microsoft. Řada věcí oproti prvnímu vydání byla vylepšena, mnoho neduhů odstraněno a Microsoft implementuje nové funkce. Na to je vhodné brát zřetel, stejně tak na to, že skoro přesně za rok (od 14. října 2025) již nebude společnost Microsoft poskytovat bezplatné aktualizace pro Windows 10 ve formě služby Windows Update. To znamená, že běžný uživatel přijde o technickou pomoc a bezpečnostní opravy. PC s nimi sice bude stále fungovat, ale bude potenciálně náchylnější na bezpečnostní problémy.

Windows 11 rostou

Podle společnosti Statcounter (přinášející pravidelně různé statistiky o využívání informačních technologií) podíl operačního systému Windows 10 na všech verzích Windows od dubna letošního roku vytrvale klesá. Od téhož měsíce naopak Windows 11 neustále rostou. Paradoxem je, že třetí nejčastější verzí instalovanou na počítačích, co se týče Windows, jsou sedmičky, s viditelným pomalým klesajícím trendem. V řeči čísel aktuální podíl Windows 10 se v září snížil na 62,75 %, Windows 11 poskočily na 33,42 % a Windows 7 patří 2,84 %.

Podíl verzí Windows na desktopových PC

Navíc, podle posledních statistik platformy Steam, operační systém Windows 11 zaznamenal významný nárůst popularity mezi hráči. V srpnu dokonce překonaly předchůdce Windows 10 a získaly tak dominantní postavení i v tomto segmentu trhu. V září se však vrátily na druhé místo s 47,69% podílem, přičemž Windows 10 patří 48,66 %. Třetím v pořadí je opět Windows 7, ovšem s velmi malým podílem (0,31 %).