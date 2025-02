Windows 11 s novými funkcemi. Vedle AI přibude i pořádný ukazatel baterie

I rok 2025 se pro Windows 11 ponese ve znamení nových funkcí a dalšího vylepšování. Společnost Microsoft zároveň intenzivně pracuje na integraci AI. Připravuje ucelený ekosystém a ten postupně zakomponována do svého desktopového operačního systému. S blížícím se koncem podpory Windows 10 navíc budou miliony uživatelů po celém světě nuceny zvážit, zda upgradovat právě na Windows 11. Pojďme se proto podívat na čem Microsoft ve Windows 11 aktuálně pracuje a čím si chce přilákat uživatele poslední verze Windows.

Některé připravované funkce, které si představíme, zatím nebyly oficiálně oznámeny. Mezi vylepšení by však měla patřit úprava nabídky Start, hlavního panelu, ikony baterie notebooku či inovovaná možnost sdílení souborů. Díky nejnovějším testovacím verzím Windows 11 a práci několika odborníků, máme možnost prozkoumat i dosud utajované novinky.

1. AI funkce

AI funkce ve Windows vyhledávání

Microsoft se dlouhodobě snaží prosazovat generativní AI především prostřednictvím počítačů certifikovaných jako Copilot+. O Windows Recall se toho už napsalo hodně, o Click To Do už méně, nicméně oba to jsou ambientní nástroje slibující vyšší produktivitu díky AI.

Recall a Click To Do fungují v podstatě stejně. Click To Do poskytuje AI pro to, co je aktuálně zobrazeno na obrazovce, což umožní rychle spouštět úkoly a analyzovat právě obsah. Recall by měl umožnit vrátit se v čase a najít věci, které jste viděli, nebo na kterých jste pracovali v minulosti. Vyhledávat by je mělo být možné pomocí přirozeného jazyka.

AI ve Windows 11 by zkrátka mělo umožnit vyhledávat jednodušeji a to na více místech – napíšete, co chcete, a AI to objeví (např. najdi dokument, který jsem psal o samoobslužných prodejnách v ČR). Více zde.

2. Rozvržení nabídky Start

Vypadá to, že bychom se v nabídce Start měli dočkat výrazných změn. Microsoft totiž pracuje na zbrusu novém rozložení pro seznam aplikací. Měli bychom tak dostat možnost upravit si zobrazení celého seznamu aplikací podle vlastních preferencí.

Jednou z novinek je možnost zobrazit všechny aplikace v kategorizovaném mřížkovém zobrazení, podobně jak je to u iOS. Aplikace budou automaticky seskupeny do několika předem definovaných kategorií (např. hry, zábava, produktivita atd.), což by mělo usnadnit jejich nalezení. Pokud by nové uspořádání nevyhovovalo, je možné i nadále využívat staré dobré abecední zobrazení. Kromě toho se pracuje i na novém abecedním zobrazení právě v mřížce.

3. Widgety na uzamčené obrazovce

Widgety na uzamčené obrazovce

Zvěsti o tom, že Microsoft chystá změnu na zamykací obrazovce Windows 11 kolují již roky. Uvidíme, zda je tentokrát dokážou programátoři skutečně dotáhnout a spustit. Pokud ano, tak bychom se mohli dočkat toho, že si budeme moci sami přizpůsobit, které widgety se na ní zobrazí.

Až dosud Microsoft přednastavoval widgety na zamykací obrazovce a my měli pouze možnost je zapnout nebo vypnout. Vypadá to, že bychom měli získat možnost je přidávat a odebírat či měnit. Dokonce by mělo být povoleno přidávat widgety třetích stran, a dokonce si upravit jejich pozici tak, aby se preferované widgety zobrazovaly jako první.

4. Jednodušší sdílení souborů

Funkce pro sdílení souborů není něco, co by bylo aktuálně v hojné míře využíváno. Je totiž málo viditelná a těžkopádná. Proto se pracuje na jejím zjednodušení. Nově by mělo být možné soubor sdílet pouhým přetažením do horní části obrazovky. Po uchopení souboru by se v horní části obrazovky měla objevit nápověda s instrukcí k přetažení souboru nahoru. Následně dojde k zobrazení větší nabídky s dostupnými různými aplikacemi, prostřednictvím kterých půjde soubor sdílet.

Tato nová metoda sdílení je velmi elegantní a celý proces výrazně zjednodušuje. Je ideální pro sdílení souborů s kontakty v sociálních aplikacích nebo pro otevření souboru v konkrétním programu.

5. Malé ikony na hlavním panelu

Zdá se, že Microsoft opět vyslyšel uživatele a vrátil další z ověřených funkcionalit systému. Do Windows 11 by se podle všeho měla vrátit zpět možnost mít na hlavním panelu opět menší ikony tlačítek, což je funkce, kterou Windows disponovaly již od dob Windows 7. Tato možnost se s přechodem na Windows 11 ztratila. Ve výchozím nastavení by se funkce měla aktivovat pouze v případě, že je hlavní panel plný a vy potřebujete více místa pro zobrazení dalších aplikací. Bude ale možné ji nastavit i tak, aby byla trvale zapnutá.

Menší ikony nezmenší celkovou velikost hlavního panelu, ale zvýší hustotu ikon aplikací a umožní zobrazit více ikon najednou. To bude užitečné pro uživatele s malými obrazovkami nebo pro ty, kteří s hlavním panelem zacházejí jako s dokem a připínají k němu velké množství aplikací.

6. Indikátor baterie a procento nabití

Indikátor baterie a procento nabití

Zdá se, že i ikona baterie ve Windows 11 se po dlouhé době konečně dočká aktualizace a přinese nové funkce. Microsoft testuje její novou podobu, respektive indikátory baterie, které budou měnit barvy v závislosti na aktuálním stavu napájení. Ve výchozím stavu bude ikona bílá, ale o něco větší než dříve. Po připojení k napájení se ikona rozsvítí zeleně, což značí, že je baterie nabíjena. Pokud se aktivuje režim úspory energie, ikona zčervená, což upozorňuje na nízký stav baterie.

Díky těmto změnám bude snadnější a rychlejší identifikovat aktuální stav napájení pouhým pohledem. Kromě toho vedle indikátoru přibude i nová funkce – možnost aktivovat ukazatel procenta baterie. Konečně se tak této funkce dočkáme i ve Windows 11.

7. Hotspoty s 6 GHz

Majitelům moderních notebooků s podporou Wi-Fi 6E a 7, by se brzy měla naskytnout možnost vytvářet 6GHz hotspoty. Toto pásmo je méně zahlcené než tradiční 2,4GHz a 5GHz pásma, což by mělo vést k rychlejšímu a stabilnějšímu připojení pro připojená zařízení.

Tato funkce je určená pro uživatele, kteří potřebují sdílet internetové připojení s dalšími zařízeními, jako jsou telefony, tablety nebo jinými právě s podporou Wi-Fi 6E a 7.

8. Vylepšené automatické HDR

Uživatelé zobrazovacích zařízení s podporou HDR dobře ví, že pokud chtějí využívat této vymoženosti, musí se do HDR režimu vždy manuálně přepínat. To může být při častém sledování HDR filmů nebo hraní her poněkud otravné. I když je možné mít režim HDR neustále zapnutý, obraz nemusí být vždy optimální.

Proto by se to v budoucí aktualizaci Windows 11 mělo změnit. Operační systém by měl být schopen automaticky detekovat HDR obsah a podle toho přepínat režim zobrazení.

Závěrem

Kromě výše zmíněných funkcí se ve vývoji nachází i další, které zatím nebyly oficiálně oznámeny. Je důležité si uvědomit, že se jedná o informace z neoficiálních zdrojů a některé z těchto funkcí se nemusí ve finální verzi Windows 11 objevit.

Microsoft ale neustále pracuje na vylepšování svého operačního systému a tak se v budoucnu dočkáme dalších zajímavých novinek. V přípravě je jich desítky. Chcete-li se o nich průběžně dozvídat, doporučujeme číst blog pro Windows insidery.

A co vy? Na kterou novinku se těšíte nejvíce, nebo byste naopak přivítali a na seznamu není? Dejte vědět v diskuzi.