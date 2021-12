Co nás ve Windows 11 uchvátilo a mohlo by i vás

V předchozích článcích o Windows 11 jsme se zaměřili na to, jak si z něj „vyrobit“ Windows 10 nebo jak si ho lépe přizpůsobit – či chcete-li personalizovat. Podívali jsme i na to, co může vést k rozhodnutí na Windows 11 nepřecházet. Nyní se pojďme podívat na některé jeho pozoruhodné součásti. Je to sbírka vlastností, které oceňujeme, protože zlepšují práci a ovládání počítače.

1. Přichycení a rozvržení skupin

Zatímco Windows 10 přišly s možností přichytit okna k rohům obrazovky (a to prostřednictvím směrových kláves Windows nebo přetažením okna na okraj obrazovky), Windows 11 jdou ještě o kus dál. Funkce byla super, pokud jste takto pracovali se dvěma okny. V případě, že jich máte víc, už to není taková výhra. V rozvržení se čtyřmi okny už jejich naskládání bylo obtížnější, pokud jste je chtěli dostat tam, kam jste chtěli, během několika sekund.

Možnosti rozložení oken

Proto se ve Windows 11 objevilo rozložení přichycení, skupiny aplikací a plochy, které ještě víc podporují práci na víc úkolech současně a zajistí přehled o všem, co děláte. Jedná se o nové funkce, které vám umožní uspořádat okna a optimalizovat místo na obrazovce, abyste přehledným způsobem viděli právě to, co potřebujete. Můžete si vytvořit jednotlivé plochy pro každou část využití a přizpůsobit je svým představám. Na počítači můžete mít plochu pro práci, hraní nebo školu.

Umístíte-li kurzor myši na tlačítko Maximalizovat, operační systém zobrazí možné pozice, do kterých můžete okno přichytit. Nabízí také různé možnosti rozložení v závislosti na rozlišení obrazovky. Poté můžete uspořádat různá okna do rozvržení a nechat je otevřít nebo zavřít jediným kliknutím jako skupinu přichycení. Je to extrémně pohodlné a užitečné v případě, že třeba pracujete na jednom projektu – vytváříte si pro ně zvlášť pracovní plochy. Windows 11 v tomto případě vycházejí z již zavedené aplikace, která se nachází v balíku aplikací PowerToys. I přestože nová funkce není dokonalá, domníváme se, že oproti Windows 10 nabízí velký přínos.

2. Nový vzhled Microsoft Store

Ano, redesign Microsoft Store není specifický pouze pro Windows 11. Postupně se zavádí i uživatelům s Windows 10. Nicméně, protože debutoval ve Windows 11, domníváme se, že do našeho seznamu patří.

Inovovaný Microsoft Store

Uživatelské rozhraní bylo kompletně přepracováno. Microsoft se tímto krokem snaží o jeho záchranu, protože co si budeme povídat, jen málo uživatelů tento obchod s aplikacemi používá. Velká změna se odehrála hned v úvodní stránce, která je zcela nová a dodejme, že esteticky povedená. Novinky se odehrály také v nastavení, které se zjednodušilo. Záznamy v obchodě nyní na první pohled zobrazují důležitější informace. Opět není vše dokonalé – ale co dnes je, že. Ve srovnání s relativně nezáživnou verzí předtím je to však krok správným směrem.

3. Sloučený nástroj pro screenshoty

Když se objevil nástroj Výstřižky, přišla doba takzvaně po PrintScreenu. Do té doby screeny uživatelé pořizovali především touto klávesou. Jenže to s sebou neslo celou řadu neduhů – přesné zachycení zamýšleného, nutnost spouštět aplikaci pro vložení či další úpravy obrázku po pořízení. Ve Windows 10 pro tyto účely existují dvě aplikace (Výstřižky a Výstřižek a skica), které s tímto pomáhají a které nabízejí to, co od nich uživatel potřebuje. Windows 11 jdou ještě dál, protože Microsoft v tomto systému tyto nástroje sloučil do jediné a zjednodušené aplikace Výstřižky.

Aplikace Výstřižky doznala změn

Nejde o žádnou zvlášť důležitou aplikaci, ale například my screenshotování používáme prakticky denně, takže jsme rádi, že Microsoft tyto změny provedl, a tak nabízí lepší uživatelský zážitek z funkčního hlediska. Určitě by ho šlo dále vylepšit – například bychom uvítali rozmazávací schopnost nebo odpočítávání před pořízením snímku – ale nejde o nic zásadního. Ještě před sloučením obou aplikací každá z nich nabízela něco, co ta druhá neměla. S Windows 11 to je minulostí.

I když uživatelské rozhraní Windows Update ve Windows 11 nebylo zas až tak předěláno, obsahuje několik velmi pěkných vylepšení, která jsou ku prospěchu věci. Jedním z nich je, že ukazuje, jak dlouho bude trvat, než se aktualizace nainstaluje, což je něco, co při používání Windows uvítá jistě nejeden uživatel. A co popravdě chybělo a nechápeme, proč tak dlouho. Tyto informace se zobrazují jak v sekci Windows Update, tak v nabídce Start, takže získáváte další informaci k tomu, zda chcete aktualizaci nainstalovat hned, anebo ještě počkat – víte, že to bude trvat třeba jen pět minut a tak je prostě obětujete hned.

Windows Update dokáže odhadovat dobu pro instalaci aktualizací

Samotná sekce má jiný vzhled a nyní je lépe organizovaná – je snazší najít funkce, které hledáte. V nastavení třeba velmi vítáme možnost nastavit šířku přenosového datového pásma (najdete pod položkou Optimalizace doručení) pro automatické stahování aktualizací. To znamená, že pokud dorazí, nestane se vám, že sebere veškerou propustnost linky, a tak třeba rychlost v ostatních aplikacích výrazně nepoklesne. Microsoft zde navíc používá techniku nazvanou „generování dat zpětné aktualizace“ vedoucí ke snížení velikostí aktualizací systému Windows 11 o čtyřicet procent. To mimo jiné znamená, že aktualizace se instalují rychleji. Navíc došlo i ke změně ikony na hlavním panelu.

5. Další vylepšení

Vylepšení je celá řada. Už v minulém článku o personalizaci Windows 11 jsme se zmínili, že se nám velice líbí přepracovaná nabídka Nastavení. Uvědomujeme si, že to může být věc subjektivního názoru. Aplikace Nastavení je však rozsáhlá a společnost Microsoft zatím ještě do ní nepropsala všechny její možnosti ovládání systému – i proto je stále spojena s ovládacími panely. Drobečkový design je elegantní a umožňuje rychle procházet mezi stránkami, aniž byste se museli pokaždé vracet na vstupní stránku aplikace Nastavení, jako ve Windows 10. Po otevření se rovnou nacházíte v navigaci – to znamená, že vždy máte přístup k základním nastavením na dosah ruky.

V nastavení najdete také vylepšenou aplikaci pro kontrolu stavu systému. Najdete ji pod položkou Systém -> Napájení a baterie. V ní vám Windows 11 v případě potřeby doporučí například snížit jas, změnit režim úspory energie baterie a mnoho dalšího. Někdy totiž nemusíte rozumět tomu, proč se vaše baterie vybíjí tak rychle, než by měla. Namísto toho, abyste museli sami zkoušet různé metody k odhalení příčiny problému, tento nástroj by měl pomoci identifikovat důvod a nabídnout způsoby, jak to opravit.

Nová funkce informující o napájení a baterii

Díky vestavěné aplikaci Xbox se hraní ve Windows přibližuje hraní na Xboxu. S aplikací si můžete zahrát víc než sto her dostupných na Xbox Game Pass. To samo o sobě není nová funkce. Xbox Game Pass můžete využívat i na Windows 10. Ale mít aplikaci na hlavním panelu dokazuje oddanost Microsoftu využívat Windows 11 i k hraní her. Co je však nového, je funkce DirectStorage. Jde o aplikační programovací rozhraní (API) pro DirectX, které umožňuje systému využívat GPU (grafiku) k rychlejšímu načítání dat, aniž by to zpomalilo CPU tím, že přes něj musí data procházet. To by mělo přinést rychlejší načítání a vyšší rozlišení textur ve hrách.

Hraní her získalo na důležitosti

Změny se také odehrály v propojení s telefonem. Takže pokud si ho připojíte k Windows 11, získáte ještě více možností. Na co se však velmi těšíme – a je spojeno právě se smartphony – tak to je integrace podpory Androidu. Respektive možnost spouštět aplikace pro tuto platformu ve Windows. Toho bychom se měli dočkat někdy v průběhu příštího roku.

A co vy? Jaké jsou vámi oblíbené novinky ve Windows 11? Dejte nám vědět v diskuzi.