Zapomíná se na ně, ale tato nastavení Windows vám mohou pomoci

Nejsou to skrytá nastavení ani taková, která by uživatel ve Windows používal každý den, nicméně je dobré je mít na paměti. Řeč je o vlastnostech, které umožní systém přizpůsobit vlastním představám, a to více, než jste si možná doteď mysleli.