Windows 11 procházejí radikální očistou i modernizací zároveň

Autor:
Windows 11 jsou živým organismem, který se každý rok mění. Které funkce uvolnily místo bezpečnosti? Podíváme se i na novinky a na to, jaké zásadní opravy i kontroverzní sledování polohy chystá Microsoft pro rok 2026.
Část 1/2

Některé odstraněné funkce v roce 2025

Ilustrační foto - Windows 11

Největší změny se odehrály v případě pokročilých nástrojů pro správu systému a starších aplikací. Mnohé z nich byly definitivně odstraněny nebo označeny za zastaralé, což znamená, že jejich podpora skončila.

  • Historie polohy – Microsoft odstranil API pro historii polohy, které dřív využívala asistentka Cortana. Systém už neukládá 24hodinovou historii pohybu zařízení na lokální úrovni. Tato změna nemá vliv na služby určování polohy. Systém i nadále dokáže rozpoznat polohu pro potřeby aplikací, jako je například předpověď počasí.
  • Line Printer Daemon – jde o funkci, která slouží k odesílání tiskových úloh z počítače do tiskárny nebo na tiskový server prostřednictvím datové sítě. Tato technologie vznikla v sedmdesátých letech pro systémy Unix. Nahradil ji modernější a bezpečnější standard IPP. Změna je součástí širší snahy o modernizaci tiskové infrastruktury a zvýšení bezpečnosti systému.
  • Mapy – aplikace Windows Mapy a s ní spojená vývojářská platforma (Windows Maps Platform) prošly v roce 2025 procesem úplného vyřazení ze systému. Microsoft tím ukončil dlouholetou snahu o udržování nativního mapového řešení pro desktop a již neposkytuje aktualizace ovládacího prvku a API.
  • VBS Enclaves – představují pokročilou bezpečnostní technologii, která využívá virtualizaci k vytvoření izolovaných a chráněných paměťových oblastí uvnitř systému. Microsoft v roce 2025 přistoupil k jejich omezení na starších verzích Windows 11, aby sjednotil bezpečnostní standardy.
  • Device Metadata – Microsoft tuto funkci zrušil ve prospěch bezpečnější a rychlejší správy prostřednictvím Windows Update a moderního ovladače, což zjednodušilo kód systému a sjednotilo identifikaci zařízení v cloudu. Znamená to konec specifických vizuálních balíčků od výrobců, které byly nahrazeny standardizovaným zobrazením v rámci moderního rozhraní Windows 11.
  • Dev Home – aplikace byla zeštíhlena a její dřív integrované moduly pro správu map a specifických hardwarových metadat byly nahrazeny přímým propojením s cloudovými službami Azure. Microsoft tak odstranil lokální komponenty, které duplikovaly funkce jiných systémových nástrojů, a přeměnil Dev Home na modulární centrum, které se stahuje samostatně a nezatěžuje čistou instalaci systému zbytečným kódem.
  • PowerShell 2.0 – nástroj, který představoval značné bezpečnostní riziko kvůli absenci moderních ochranných prvků a náchylnosti k útokům, rovněž skončil. Microsoft tuto verzi nahradil výkonnějším PowerShellem 7, který nabízí lepší kompatibilitu, vyšší rychlost a pokročilé šifrování, zatímco starý kód z éry Windows 7 byl ze systému vymazán.
  • WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) – i tento nástroj byl nahrazen moderními příkazy v rámci PowerShellu. Změna byla motivována snahou o vyšší bezpečnost a efektivitu, jelikož původní rozhraní WMIC postrádalo moderní strukturu dat a bylo často zneužíváno útočníky ke skrytým operacím v systému.


Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Dechberoucí snímky z pohledu nejen astronautů ukazují krásu naší planety

An astronaut on the International Space Station snapped this image of the Atafu...

Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně...

Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu

Pohled na 98 metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru

Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026.

Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý...

Rusko se může odpojit od internetu už v březnu. Bude mít vlastní runet

Pohled na Kreml (2. prosince 2025)

Víc než milion zablokovaných stránek. Zákaz cizích sociálních sítí a komunikačních aplikací. Místo WhatsAppu státní software Max, který zpřístupňuje státu prakticky veškerou aktivitu uživatele....

Windows 11 procházejí radikální očistou i modernizací zároveň

Ilustrační foto - Windows 11

Windows 11 jsou živým organismem, který se každý rok mění. Které funkce uvolnily místo bezpečnosti? Podíváme se i na novinky a na to, jaké zásadní opravy i kontroverzní sledování polohy chystá...

25. ledna 2026

Kosmická zrcadla myslíme vážně. Slunce osvítí odvrácenou stranu Země, říká šéf startupu

Premium
Ben Nowack ze společnosti Reflect Orbital

Minulý týden jsme vydali článek o futuristickém plánu malé kalifornské firmy Reflect Orbital. Chystá se rozmístit na oběžné dráze Země tisíce satelitů. Mají odrážet sluneční světlo do míst, kde je...

25. ledna 2026

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

24. ledna 2026

T. rex rostl čtyřicet let. Vyšlo to z velké analýzy kostí zubatých potvor

Kosterní exemplář druhu Daspletosaurus torosus v expozici instituce Field...

Nová studie změnila odhad růstového tempa nejslavnějšího pravěkého predátora. Rostl pomaleji a stejnoměrněji, než si paleontologové dosud mysleli. Tyranosaurů mohlo také být víc druhů.

23. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dechberoucí snímky z pohledu nejen astronautů ukazují krásu naší planety

An astronaut on the International Space Station snapped this image of the Atafu...

Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně...

23. ledna 2026

Svět se mění a my s ním. Proč ale lidí s ADHD pořád přibývá?

Premium
ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou.

Nedaří se jim udržet delší dobu pozornost nebo nevydrží chvíli v klidu. Někteří se potýkají s oběma problémy. Medicína má pro ně diagnózu ADHD. Zdravotnické statistiky registrují nárůst jejich počtu....

22. ledna 2026

Německý vysokorychlostní vlak, který létal po kolejích v barvách Lufthansy

DB-Baureihe 403, Lufthansa Airport Express, zwischen Oberwesel und St. Goar...

První západoněmecká vysokorychlostní jednotka DB řady 403 zprvu příliš úspěšná nebyla, ostatně vznikla pouze ve třech v podstatě prototypových exemplářích. Její čas přišel až později, když byla...

22. ledna 2026

Konec éry? Televizory Sony bude vyrábět TCL, značka Bravia zůstane

Fanoušci značky Sony se začínají loučit s jejich televizory, od roku 2027 budou...

Japonská společnost Sony se dohodla s čínskou společností TCL na založení společného podniku pro výrobu televizorů. V něm bude mít většinový podíl a tedy i hlavní slovo TCL. Značky Sony a Bravia na...

21. ledna 2026  11:05

Červ používá k útoku na kořist vlečný paprsek. Nebo alespoň něco podobného

Komentář
Miniaturní červi se připravují ke skoku na mouchu

Maličký živočich dokáže vyskočit do dvacetinásobku své výšky. Ve vzduchu strefí mouchu. Tu pak infikuje a zabije. Jak je to možné?

21. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Ukázal, že to jde. Eugene Burton Ely začal psát historii letadlových lodí

Loď

Každý skvělý, či dokonce převratný nápad stojí před jedním zásadním okamžikem. Někdo musí najít odvahu to jako první na světě vyzkoušet. To se týká i vzletu a přistání letadla na palubě lodi....

21. ledna 2026

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Rusko se může odpojit od internetu už v březnu. Bude mít vlastní runet

Pohled na Kreml (2. prosince 2025)

Víc než milion zablokovaných stránek. Zákaz cizích sociálních sítí a komunikačních aplikací. Místo WhatsAppu státní software Max, který zpřístupňuje státu prakticky veškerou aktivitu uživatele....

21. ledna 2026

Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru

Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026.

Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý...

20. ledna 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.