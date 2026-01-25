Některé odstraněné funkce v roce 2025
Největší změny se odehrály v případě pokročilých nástrojů pro správu systému a starších aplikací. Mnohé z nich byly definitivně odstraněny nebo označeny za zastaralé, což znamená, že jejich podpora skončila.
- Historie polohy – Microsoft odstranil API pro historii polohy, které dřív využívala asistentka Cortana. Systém už neukládá 24hodinovou historii pohybu zařízení na lokální úrovni. Tato změna nemá vliv na služby určování polohy. Systém i nadále dokáže rozpoznat polohu pro potřeby aplikací, jako je například předpověď počasí.
- Line Printer Daemon – jde o funkci, která slouží k odesílání tiskových úloh z počítače do tiskárny nebo na tiskový server prostřednictvím datové sítě. Tato technologie vznikla v sedmdesátých letech pro systémy Unix. Nahradil ji modernější a bezpečnější standard IPP. Změna je součástí širší snahy o modernizaci tiskové infrastruktury a zvýšení bezpečnosti systému.
- Mapy – aplikace Windows Mapy a s ní spojená vývojářská platforma (Windows Maps Platform) prošly v roce 2025 procesem úplného vyřazení ze systému. Microsoft tím ukončil dlouholetou snahu o udržování nativního mapového řešení pro desktop a již neposkytuje aktualizace ovládacího prvku a API.
- VBS Enclaves – představují pokročilou bezpečnostní technologii, která využívá virtualizaci k vytvoření izolovaných a chráněných paměťových oblastí uvnitř systému. Microsoft v roce 2025 přistoupil k jejich omezení na starších verzích Windows 11, aby sjednotil bezpečnostní standardy.
- Device Metadata – Microsoft tuto funkci zrušil ve prospěch bezpečnější a rychlejší správy prostřednictvím Windows Update a moderního ovladače, což zjednodušilo kód systému a sjednotilo identifikaci zařízení v cloudu. Znamená to konec specifických vizuálních balíčků od výrobců, které byly nahrazeny standardizovaným zobrazením v rámci moderního rozhraní Windows 11.
- Dev Home – aplikace byla zeštíhlena a její dřív integrované moduly pro správu map a specifických hardwarových metadat byly nahrazeny přímým propojením s cloudovými službami Azure. Microsoft tak odstranil lokální komponenty, které duplikovaly funkce jiných systémových nástrojů, a přeměnil Dev Home na modulární centrum, které se stahuje samostatně a nezatěžuje čistou instalaci systému zbytečným kódem.
- PowerShell 2.0 – nástroj, který představoval značné bezpečnostní riziko kvůli absenci moderních ochranných prvků a náchylnosti k útokům, rovněž skončil. Microsoft tuto verzi nahradil výkonnějším PowerShellem 7, který nabízí lepší kompatibilitu, vyšší rychlost a pokročilé šifrování, zatímco starý kód z éry Windows 7 byl ze systému vymazán.
- WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) – i tento nástroj byl nahrazen moderními příkazy v rámci PowerShellu. Změna byla motivována snahou o vyšší bezpečnost a efektivitu, jelikož původní rozhraní WMIC postrádalo moderní strukturu dat a bylo často zneužíváno útočníky ke skrytým operacím v systému.