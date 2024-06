Funkce Windows 11, které jsou zatím ve vývoji a možná se jich ani nedočkáme

Vývoj Windows 11 zahrnuje práci na různých aspektech operačního systému, jako je výkon, uživatelské rozhraní, kompatibilita a zabezpečení. Z pohledu uživatele je jistě hodně zajímavé přidávání nových funkcionalit. Těch je aktuálně ve vývoji celá řada. Díky testovacímu projektu Windows Insider Program je možné nahlédnout po pokličku tvůrcům systému a vyzkoušet si předběžné verze Windows 11 s novými schopnostmi, z nichž se ne všechny ale dostanou do finální verze. Pojďme na některé z nich podívat, možná to bude jediná možnost, kdy se s nimi budeme moci setkat. Otázkou totiž je, zda se skutečně objeví a případně kdy se tak stane.

1. Redesign Start nabídky

To, po čem řada uživatelů usilovně volá, nejspíše opravdu míří do Windows 11. S příchodem této verze došlo k přepracování Start nabídky. Někteří uživatelé však neblaze nesou, že namísto toho, aby se zobrazovala stromová struktura s přítomnými aplikacemi nebo těmi následně nainstalovanými se zde objevují připnuté aplikace a doporučené položky. Do tohoto zobrazení se lze přepnout už i dnes prostřednictvím odkazu Vše – zobrazí se právě ve stromové struktuře. Do budoucna by se to mělo změnit, a dokonce přibýt zobrazení formou dlaždic.