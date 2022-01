Windows 11 stále postrádají funkce, které by uživatelé ocenili

Operační systém Windows 11 s sebou přinesl některé nové užitečné funkce, včetně snadnějšího vytváření virtuálních tematických ploch, přichycení a rozvržení oken, widgetů či integrovanějšího prostředí Microsoft Teams. Nejde však o úplnou rekonstrukci Windows 10. Někteří uživatelé zkrátka doufali, že nového bude více. Pojďme se nyní podívat na to, co ve Windows 11 stále chybí.

Vertikální hlavní panel

Zatímco Hlavní panel lze ve Windows 10 přesunout nahoru, ale i do strany, tedy do svislé polohy, ve finále z hlediska uživatelského rozhraní není jeho používání ono. Ve Windows 11 jsme se dočkali, že panel nelze přesunout ze spodní části jinam. Krok ještě více špatným směrem? Možná. Na druhou stranu došlo – k velké nevoli řady uživatelů – k jakémusi vyčištění. Je tedy možné, že s ním má Microsoft další velké plány, a třeba ho připravuje právě na lepší, méně chaotické použití ve svislé podobě.

Rychlejší aktualizace

Windows 10 udělal velký krok k lepšímu zabezpečení. Především co se týče distribuce aktualizací. Společnost Microsoft plánovala pro nový model nepřetržité aktualizace, což je skvělé pro zabezpečení počítačů. Tyto aktualizace jsou však stále těžkopádné. Ve Windows 11 bychom tak rádi viděli přístup, který by se podobal tomu, který používá Google v Chrome OS. V něm k upgradu dochází postupně a na pozadí. Zdá se však, že tento proces pro Windows 11 zatím není plánován. Otázkou zůstává, jestli je vzhledem k základům Windows vůbec možný.

Rychlejší vypnutí, restart a probuzení ze spánku

Dostupné režimy pro vypnutí, uspání či restart PC

Přestože počítače s Windows 10 startují poměrně rychle, jisté rezervy ještě mají v restartech, vypínání a startu z režimu hibernace. Doufali jsme, že Microsoft zapracuje na ukončování, respektive rychlejším zavírání/ukládání oken. To se ve Windows 11 neodehrálo a nejsou ani žádné informace o tom, zda se na tomto poli něco chystá.

Chybějící multi-touch gesto

Operační systém Mac OS nabízí na trackpadu notebooku možnost k přetahování položek/oken, souborů atd. použít tři prsty – tedy prostřednictvím jednoduchého gesta. Ve Windows stále musíme použít dvojité tapnutí. Kdyby byla tato funkcionalita zavedena, vedlo by to opět ke zrychlení práce. Kromě toho by se mohla objevit i další nová gesta pro trackapd.

A když už jsme u trackpadu, a hlavně u Mac OS, nebylo by od věci, implementovat snadné přepínání směru skrolování. Jistě, asi řada z uživatelů si ponechá klasické, ale ti, co používají Mac OS, mají právě možnost využít k tomuto účelu přepínač. Uživatelé Windows to musí provést složitěji v systémovém registru.

Tvorba uživatelů

Nový účet uživatele ve Windows 11

Co je ve Windows opravdu na pováženou, je systém zavádění nových uživatelů. Pokud tak chcete učinit, Microsoft vehementně vnucuje svůj online účet. Až po několika odmítnutích si lze nastavit offlinový. Uvítali bychom tak nejen usnadnění torby samotných účtů, ale také vylepšení jejich nastavování. V případě změny onlinových je totiž nutné konfiguraci provádět v browseru, a tudíž vyžaduje připojení k internetu. A co je dále neuvěřitelné, tak v případě upgradu na Windows 11 Home edice je vyžadován Microsoft účet a připojení k internetu.

Vylepšené nastavení kamer a mikrofonu

Nastavení zvuků ve Windows 11

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí přešlo na vzdálenou nebo hybridní práci, jsou pro všechny videohovory prostřednictvím platforem Skype, Teams, Zoom, atd. zásadní. S nárůstem práce z domova stále více uživatelů vylepšuje nastavení svého počítače pomocí více webových kamer, mikrofonů a náhlavních souprav.

Systém Windows 10 tomu nejde moc naproti – je těžší v něm pohodlně používat, respektive vybírat zařízení, jež chcete používat, a někdy vyžaduje, abyste některá deaktivovali. Ve Windows 11 se sice objevily některé užitečné funkce pro hybridní pracoviště, ale nastavení, respektive používání kamer a mikrofonů se nezměnilo.

Widget s živými dlaždicemi

Ve Windows 11 se objevily widgety. Naopak zmizely živé dlaždice z nabídky Start, které se nikdy moc neprosadily. Jenže, pro zobrazení widgetu musíte kliknout a živé náhledy zcela vymizely. Kdyby se oba tyto prvky zkombinovaly, a například používaly rovnou na pracovní ploše formou živých náhledů, mohlo by to přinést řadu výhod. Pokud by Microsoft šel tímto směrem, jistě by to ocenila nejen generace mileniálů.

Widget – nová funkce Windows 11

Další vlastnosti

Na co potom netrpělivě čekáme, je avizovaná podpora spouštění aplikací pro Android. Na této novince se intenzivně pracuje a v oficiální podobě by se měla objevit příští rok. Podle všeho to však nebude zadarmo. Pracovat bude na technologii virtuálních zdrojů, a to bude znamenat, že pro použití bude muset být počítač vybaven větší pamětí RAM.

Pokud se zastavíme u hodin, tak nejeden uživatel by přivítal možnost zobrazovat i sekundy. Co však chybí, je absence hodin i na dalších obrazovkách. Proč to ani po letech nejde?

Změn doznala i kontextová nabídka, zjednodušila se. Pro někoho přínos, pro jiného zase velký problém. Přitom již dávno právě tato nabídka by mohla být přizpůsobitelná – stačilo by si vše snadno naklikat, tak jak to dnes umí aplikace třetích stran, které tento neduh za Microsoft řeší.

Kontextová nabídka je zjednodušena.

Velmi nepoužitelný je i kalendář s agendou. Jistě by si zasloužil přepracovat, a potom by plánování v něm mohlo být efektivnější a třeba by tuto aplikaci i někdo používal. Navíc, proč se zobrazuje společně s Centrem akcí?

A co vy? Co vám ve Windows chybí za funkce? Dejte vědět v diskusi.