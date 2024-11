Zakažte internet, zkuste skrytou „ukončovací“ funkci nebo si vraťte WordPad

Část 1/4

1 Jak aplikacím zakázat komunikaci s internetem

Komunikace s internetem. Prakticky jedna z hlavních činností počítačů. Avšak co když nechceme, aby si s internetem „povídalo“ vše, co je v počítači instalováno? Tedy proč by musela aplikace pro zpracování fotografie, úpravu hudby nebo správu souborů posílat nějaká data směrem ven – na své servery. Odpověď je jasná, jde o telemetrická data, která mají společnostem sloužit k dalšímu vývoji aplikací. Ovšem ne zřídka jsou data využívána jinak, a dokonce sbírána i taková, která nejsou potřebná – osobní.

Operační systém Windows má několik opatření, která umožňují získat přehled o tom, která aplikace se snaží o komunikaci s internetem. Asi tou nejzákladnější je brána firewall, která je nedílnou součástí Windows a která řídí přístup aplikací k internetu. Pojďme se podívat na to, jak komunikaci aplikací zakázat. Klikněte na Start a zadejte „firewall a ochrana sítě“. Po otevření se objeví okno firewallu. Klikněte na Povolit aplikaci v bráně firewall. V dalším okně se zobrazí seznam aplikací, které mají přístup ke komunikaci s internetem. U každého záznamu lze získat podrobnosti. Odebrat komunikaci s internetem lze udělat tak, že kliknete na Změnit nastavení a následně zrušíte zaškrtnutí a změny uložte kliknutím na OK.