Skončí 400 milionů počítačů na skládce? Microsoft „nechá“ volbu na vás

Co je to TPM? Mám ho? TPM (Trusted Platform Module) je čip, který v počítači zajišťuje pokročilé bezpečnostní služby. Jsou v něm bezpečně uložená hesla, šifrovací klíče a certifikáty, provádí šifrování a dešifrování zabezpečených dat, ověřuje digitální podpisy... Jsou to operce, které lze provádět i procesorem, ale u TPM jsou mnohem lépe chráněné proti neautorizovanému přístupu k datům nebo procesům jejich zpracování. Ověření přítomnosti TPM. Výsledek: přítomný. Ověření přítomnosti TPM. Výsledek: nepřítomný. Zda jej váš počítač má, si můžete snadno ověřit. Do lišty vyhledávání napište powershell, na výsledek „Windows Power Shell“ klikněte pravým tlačítkem a vyberte volbu „Spustit jako správce“. Do příkazového řádku pak napište příkaz „get-tpm“– samozřejmě bez uvozovek. Pokud bude vypsaná hodnota TpmPresent: True, pak váš počítač TPM má, pokud False, pak nemá. K ověření, zda je váš počítač zcela připraven na Windows 11, pomůže nástroj Kontrola stavu osobního počítače (PC Health Check app).