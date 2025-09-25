Standardní životní cyklus Windows 10 končí 14. října 2025, ale společnost Microsoft i pro běžné uživatele nabídla možnost získat rozšířenou podporu tohoto operačního systému až do října 2026. Tato možnost se jmenuje Extended Security Updates (ESU) a běžný uživatel se k ní může dostat třemi různými způsoby.
Jednak může zaplatit jednorázový poplatek 30 dolarů za verzi Home nebo 61 dolarů za Pro. Druhou možností je využít tisíc kreditů nasbíraných v rámci služby Microsoft Rewards, které firma nabízí po přihlášení na základě využívání jejích služeb. A konečně třetí možností, jak aktivovat ESU, je zapnutí zálohování souborů na cloudový disk OneDrive.
Více jsme se přechodu na Windows 11 věnovali v tomto článku:
|
Za tři týdny šlus. Jak nejlevněji připravit počítač na konec Windows 10
Zdá se však, že se objevila ještě jedna možnost, a to zcela bez jakýchkoliv dalších požadavků. Alespoň to vyplývá z dopisu, který zveřejnila na svých stránkách organizace Euroconsumers.
„Po více než dvou letech dopisů, schůzek a vytrvalého lobování společnost Microsoft potvrdila Euroconsumers, že uživatelé Windows 10 v Evropském hospodářském prostoru (EHP) budou dostávat bezplatné bezpečnostní aktualizace až do 13. října 2026. Důležité je, že tato možnost nevyžaduje zapojení do programů Microsoft Rewards, OneDrive nebo jiných vázaných služeb,“ píší zástupci organizace.
Zdá se tedy, že soukromí uživatelé budou mít možnost využívat bezpečně Windows 10 bez dalších podmínek ještě jeden rok.
Požádali jsme o vyjádření českou pobočku Microsoftu, jakmile budeme mít odpověď, tak vám ji přineseme.