Microsoft couvá. Pouze v Evropě bude volně podpora Windows 10 až do roku 2026

Autor:
  16:58
Společnost Microsoft se dohodla s evropskou organizací na ochranu spotřebitelů Euroconsumers na tom, že firma bude dodávat aktualizace na Windows 10 bez dalších podmínek ještě celý rok v Evropském hospodářském prostoru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Creative Commons

Standardní životní cyklus Windows 10 končí 14. října 2025, ale společnost Microsoft i pro běžné uživatele nabídla možnost získat rozšířenou podporu tohoto operačního systému až do října 2026. Tato možnost se jmenuje Extended Security Updates (ESU) a běžný uživatel se k ní může dostat třemi různými způsoby.

Jednak může zaplatit jednorázový poplatek 30 dolarů za verzi Home nebo 61 dolarů za Pro. Druhou možností je využít tisíc kreditů nasbíraných v rámci služby Microsoft Rewards, které firma nabízí po přihlášení na základě využívání jejích služeb. A konečně třetí možností, jak aktivovat ESU, je zapnutí zálohování souborů na cloudový disk OneDrive.

Více jsme se přechodu na Windows 11 věnovali v tomto článku:

Za tři týdny šlus. Jak nejlevněji připravit počítač na konec Windows 10

Zdá se však, že se objevila ještě jedna možnost, a to zcela bez jakýchkoliv dalších požadavků. Alespoň to vyplývá z dopisu, který zveřejnila na svých stránkách organizace Euroconsumers.

„Po více než dvou letech dopisů, schůzek a vytrvalého lobování společnost Microsoft potvrdila Euroconsumers, že uživatelé Windows 10 v Evropském hospodářském prostoru (EHP) budou dostávat bezplatné bezpečnostní aktualizace až do 13. října 2026. Důležité je, že tato možnost nevyžaduje zapojení do programů Microsoft Rewards, OneDrive nebo jiných vázaných služeb,“ píší zástupci organizace.

Zdá se tedy, že soukromí uživatelé budou mít možnost využívat bezpečně Windows 10 bez dalších podmínek ještě jeden rok.

Požádali jsme o vyjádření českou pobočku Microsoftu, jakmile budeme mít odpověď, tak vám ji přineseme.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...

KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?

Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.

Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...

Překážkou v osídlení Marsu je cesta. Lidé by zemřeli už během letu, říká odborník

Premium

Za jak dlouho budou lidé bydlet na Marsu a jak budou vypadat naši potomci, kteří se tam narodí? Proč se Měsíc hodí jako testovací laboratoř? Dostanou se do měsíčního kráteru Shackleton jako první...

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

Microsoft couvá. Pouze v Evropě bude volně podpora Windows 10 až do roku 2026

Společnost Microsoft se dohodla s evropskou organizací na ochranu spotřebitelů Euroconsumers na tom, že firma bude dodávat aktualizace na Windows 10 bez dalších podmínek ještě celý rok v Evropském...

25. září 2025  16:58

Když Slunce vyvrhne oblak nabitých částic, na reakci máme den dva, líčí astrofyzik

Premium

Kdykoli se podíváme na noční oblohu, jsou tam. Miliony a miliony hvězd. Některé jasně září, některé se zhroutí do černých děr a bez některých by život na naší planetě nebyl možný. Jako třeba bez...

25. září 2025

Za tři týdny šlus. Jak nejlevněji připravit počítač na konec Windows 10

Možná jste se svým počítačem s Windows 10 úplně spokojení, ale 14. října 2025 systému končí životní cyklus a přestane dostávat aktualizace. Používání takového počítače nemusí být bezpečné, ani...

25. září 2025

Vrací se 3D obraz, přicházejí minipračky a další trendy předvánočního trhu

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) Jeden z největších světových veletrhů spotřební elektroniky a techniky IFA, který se odehrává každý rok na začátku září v Berlíne, ukazuje i to, jaké produkty společnosti nabídnou na předvánoční trh....

25. září 2025

Náboženství je ve světě na ústupu. Jeho zánik má tři fáze

Demografové zkoumali postupný přechod od náboženských společností k sekulárním. V různých kulturách probíhá překvapivě podobně. Víra je na ústupu na celém světě.

24. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

POZOR VLAK: Vůle a fantazie. Ochrnutý modelář skládá úchvatné LEGO lokomotivy

Skok do vody převrátil život Jana Vočky naruby. Jako tetraplegik s ochrnutými dolními a částečně i horními končetinami skončil na vozíku, přesto se nevzdal. Pomáhá lidem s podobným postižením a jako...

24. září 2025

Číňané vyrobili DNA kazetu. Vejde se na ni veškerá hudba, která kdy vznikla

Nové zařízení má umožnit ukládání velkého objemu dat. Využívá kombinaci jejich zápisu do deoxyribonukleové kyseliny s tvarem populárního paměťového média z minulého století. Vejde se na něj až 36...

24. září 2025

KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?

Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.

vydáno 24. září 2025

Zefektivní šifrování i vývoj léků. V Ostravě spustili první tuzemský kvantový počítač

Nejsložitější matematické operace nyní v Ostravě počítá “vlk”, přesněji řečeno kvantový počítač VLQ. Do provozu ho v úterý slavnostně uvedli v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při...

23. září 2025  13:42

Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...

23. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Famózní ticho, skvělé pohodlí, výborný zvuk. AirPods Pro 3 se povedly

Apple je aktuálně největším výrobcem sluchátek na světě a s novějšími modely postupně opadá určitý despekt, který k nim mnozí audiofilové mívali. Jak se povedl nejnovější model AirPods Pro 3, který...

23. září 2025

Komunistická diktatura si notovala s nacistickou. Bratříčkování vojáků v Brestu

Při invazi do Polska šly za svými cíli ruku v ruce nacistická a komunistická diktatura. V souvislosti s tím se připomíná i společná přehlídka wehrmachtu a Rudé armády. Připomeňme si fotograficky tuto...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.