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To asi nikdo nečekal. Microsoft dal Windows 10 další rok. Co musíte udělat

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  8:57
Ilustrační snímek Ilustrační obrázek V úterý 14. října dostaly Windows 10 poslední dávku záplat a úprav podle... Uživatelům Windows 10 již nějakou dobu vyskakuje upozornění na říjnové ukončení... Cesta k její aktivaci vede přes Windows Update. Do programu ESU se můžete... Zde nejdřív klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace, abyste zjistili, zda... Ve dvěma čárami vyhrazeném prostoru pod tlačítkem Vyhledat aktualizace byste... Pokud si nejste jistí, jakou verzi operačního systému provozujete, najděte si v... Asi největší změna v dalším používání Windows 10 čeká ty uživatele, kteří... Pokud jste přihlášení a máte všechny aktualizace, můžete se pustit do zapojení... Zhruba uprostřed této stránky naleznete část s nadpisem „Dbejte na zabezpečení... Tím se dostanete znovu do Windows update s otevřenou možností registrace. Zde...
Oficiálně skončila podpora operačního systému Windows 10 již v říjnu 2025. I vzhledem k vyšším požadavkům na počítače pro Windows 11 však loni Microsoft oznámil, že tento systém získá ještě jeden rok bezpečnostní podpory. A nyní poněkud překvapivě přidává další.

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To asi nikdo nečekal. Microsoft dal Windows 10 další rok. Co musíte udělat

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To asi nikdo nečekal. Microsoft dal Windows 10 další rok. Co musíte udělat

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Oficiálně skončila podpora operačního systému Windows 10 již v říjnu 2025. I vzhledem k vyšším požadavkům na počítače pro Windows 11 však loni Microsoft oznámil, že tento systém získá ještě jeden rok...

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