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V době komunistické diktatury byl Balaton významnou rekreační destinací
Kdo si dnes vzpomene na Balaton, který patřil k nejvýznamnějším rekreačním destinacím tehdejšího socialistického Československa? Podívejme se, jak se tam návštěvníkům rekreovalo a domorodcům žilo a...
Záhadná studená skvrna v Atlantiku je známka kolapsu proudů. Island zamrzne
Zatímco se Země jako celek otepluje, v jedné oblasti severního Atlantiku naopak teplota klesá. Chladná skvrna, tepelná díra nebo také studený blob se rozkládá jihovýchodně od pobřeží Grónska. Vědci...
Nebe nad Mladou Boleslaví bylo plné historických stíhaček
Historical Airshow v Mladé Boleslavi opět potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější letecké dny u nás. Podívejme se, jaké legendy letošní ročník nabídl. Vyzdvihnout musíme především letovou ukázku...
To asi nikdo nečekal. Microsoft dal Windows 10 další rok. Co musíte udělat
Oficiálně skončila podpora operačního systému Windows 10 již v říjnu 2025. I vzhledem k vyšším požadavkům na počítače pro Windows 11 však loni Microsoft oznámil, že tento systém získá ještě jeden rok...
Deset druhů zásuvek, které vás mohou překvapit na dovolené. Dokonce i v Evropě
Na dovolenou s sebou často bereme řadu elektronických zařízení, a ta je potřeba nějak nabíjet a napájet. V některých destinacích však evropskou zástrčku do zásuvky nezapojíte. Víte, kam potřebujete...
Dvě letadla se srazila nad Grand Canyonem. Tragédie z roku 1956 změnila létání
Řada nešťastných okolností vyústila přesně před sedmdesáti lety v nejtragičtější leteckou nehodu své doby, během které zemřelo všech 128 lidí na palubách dvou letadel. Ta se kvůli archaickým...
KVÍZ: Odlétáte k moři? Tato trocha technických znalostí se vám bude určitě hodit
Pravidla pro cestování letadlem nejsou vždy jednoduchá a mohou být v různých koutech světa různá. Pojďme si projít některá z nich a přidat k tomu pár užitečných tipů.
To asi nikdo nečekal. Microsoft dal Windows 10 další rok. Co musíte udělat
Oficiálně skončila podpora operačního systému Windows 10 již v říjnu 2025. I vzhledem k vyšším požadavkům na počítače pro Windows 11 však loni Microsoft oznámil, že tento systém získá ještě jeden rok...
Bolševici zneuctili mrtvoly carů? Před 100 lety noviny naletěly velké kachně
Sovětská moc prý otevřela carské hrobky, vyrabovala šperky pohřbené s Kateřinou II. a vyděšeným dělníkům ukázala téměř neporušené tělo Petra Velikého. Tak to alespoň líčily české noviny v červnu...
Unikátní šestikolová Škoda 903 je vzácnou perlou, ale v armádě neuspěla
V tomto dílu seriálu Poklady z depozitáře se zaměříme na velmi vzácný šestikolový automobil Škoda 903 z roku 1941. Spolu s typy Praga AV a Tatra 26 tvoří unikátní řadu československé meziválečné...
Jak podmořští samurajové budovali ponorky pro útoky u břehů Spojených států
Japonské ponorkové operace u amerického pobřeží Tichého oceánu na začátku roku 1942 zdaleka nedosáhly takové intenzity jako ty německé na východním pobřeží USA. Vyvstává otázka, proč podmořští...
Když vedro, tak saharské. Zapoťte se s modelem tanku PzKpfW III Ausf. J.
Jak píše autor tohoto příspěvku, model má v člověku vyvolat emoci. Ne že by to bylo zrovna v těchto tropických dnech potřeba, ale vlna saharského vedra se vám snad přežene po těle při pohledu na...
Vesnici pohltil sesuv půdy. Před 100 lety postihla Český ráj katastrofa
Na konci června 1926 se pod Drábskými světničkami odehrála jedna z největších přírodních katastrof v dějinách Českého ráje. Po týdnech vytrvalých dešťů se daly do pohybu obrovské masy půdy a během...
Zákeřná žlutá barva. Londýnský taxík Austin FX4 měl být pokusným králíkem
Tomáš Kolařík nám prostřednictvím příběhu svého modelu londýnského taxíku Austin přináší zajímavý pohled nejen na modelářskou práci, ale i na život. Z modelu, který měl skončit v popelnici, se stala...
Apple kvůli čipům dramaticky zdražil. Za jeden z produktů si připlatíte 37 tisíc
Kdo odkládal nákup, u některých produktů Apple si nyní bude trhat vlasy. Zdražily notebooky, stolní počítače i tablety. Důvodem je nárůst ceny pamětí, zdražily ovšem i produkty, kde jí tolik není –...
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Vědci zatím objevili 14 232 druhů mnohonožek. Mohl by jich být dvojnásobek
Entomologové sestavili evoluční strom jedné z nejstarších skupin suchozemských zvířat. Museli kvůli tomu chytit zástupce jejích dvou záhadných větví. Mnohonožky asi vznikly dřív, než se dosud věřilo.
Nákladní dron s nosností 100 kg je v Česku. Pomůže hasičům i na stavbách
V českém vzdušném prostoru se v těchto dnech začíná objevovat transportní dron DJI FlyCart 100. Na třicetimetrovém výsuvném lanu unese až 100kg náklad. Uplatnění nalezne například v zásobování, při...