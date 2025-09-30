Záplavy slev nečekejte. Veletoč Microsoftu překvapil, ale nezaskočil

Václav Nývlt
Po měsících a týdnech varování o ukončení podpory Windows 10 je všechno jinak – evropská spotřebitelská organizace vyjednala u Microsoftu, že prodlouženou podporu dostane každý uživatel, bez žádných dalších podmínek. Distributory počítačů to překvapivě nezaskočilo.

Windows 10 na starém počítači | foto: AI - MS Copilot, Václav Nývlt,  Technet.cz

Začněme tím, že jsme dostali v diskuzi naloženo. Dokonce nejen v diskuzi, ale dorazilo i několik e-mailů. Společné motto: „Windows 10 přece budou úplně normálně fungovat i po ukončení podpory a „běžný člověk“ to nemusí řešit.“

Samozřejmě, systém s ukončenou podporou se nikomu nevypne a zdánlivě bude fungovat stále stejně, takže to může působit, že to bylo „mnoho cavyků pro nic“. Jenže to tak není.

I v roce 2025 dostávaly Windows 10 každé druhé úterý v měsíci (takzvaný Patch Tuesday) nový balíček bezpečnostních aktualizací. V každém byly desítky oprav konkrétních problémů z různých oblastní systému a jím poskytovaných služeb. Pokud by vás zajímalo, o jaké opravy se jedná, můžete se podívat – každá zranitelnost dostává identifikační číslo CVE a můžete je vyhledávat v rámci webu „Microsoft Security Update Guide“.

Po ukončení podpory tento proces ustane, takže desítky zranitelností, které by byly dříve opraveny (a jsou tak důležité, že stály někomu za opravu) zůstanou neopravené. Pochopitelně zdaleka ne všechny musí být někdy zneužity, nicméně celková bezpečnost (a případně spolehlivost) systému rychle klesá.

Kdo počítač používá na čtení webu a sledování videí si takový risk možná dovolit může. Kdo se na něm přihlašuje do internetového bankovnictví, komunikuje elektronicky s úřady, využívá e-mail a datovou schránku, přihlašuje se do sociálních sítí, ten by měl mít pro zabezpečení větší nároky.

My si každopádně, při zachování byť elementární zodpovědnosti, nemůžeme nikomu dovolit frivolně poradit „bude to cajk, nějak se to vsákne“. Může, nemusí. Za nás to riziko nestojí.

Nečekaný zásah

Z dnešního pohledu je to ale nečekaně dočasně jedno. Organizace Euroconsumers totiž se společností Microsoft dohodla, že v Evropě poskytne takzvané Extended Security Updates (ESU) všem uživatelům Windows 10 bez dodatečných podmínek.

„Po více než dvou letech dopisů, schůzek a vytrvalého lobování společnost Microsoft potvrdila Euroconsumers, že uživatelé Windows 10 v Evropském hospodářském prostoru (EHP) budou dostávat bezplatné bezpečnostní aktualizace až do 13. října 2026. Důležité je, že tato možnost nevyžaduje zapojení do programů Microsoft Rewards, OneDrive nebo jiných vázaných služeb,“ píší zástupci organizace.

Což je skvělá zpráva – zejména pro uživatele, že ještě rok opravdu nemusí nic řešit. Menší nadšení může panovat mezi těmi, kteří se na přechod nevykašlali a podle pravidla „voják se stará, voják má“ už třeba nový počítač zakoupili a nyní mají pocit „kdybych se na to býval vykašlal, ušetřil bych“.

Pro koho to ale může být naopak dost nemilá zpráva, jsou distributoři a prodejci počítačů, kteří podle predikcí na následující období vybírají vhodné modely a plní jimi své sklady, aby byli připraveni na následující období.

Záplavu slev nečekejte

Zdá se ale, že distributoři prudký nával zájmu o nová zařízení nečekali.

„Náš přístup byl velmi konzervativní. Neočekávali jsme dramatický nárůst poptávky a aktuální stav trhu tento konzervativní předpoklad potvrzuje – poptávka je více či méně podobná jako vloni; větší nárůst vidíme u stolních počítačů, ale ani to nejsou desítky procent,“ uvedl na redakční dotaz country manager společnosti Acer pro Česko a Slovensko Tomáš Čech a dodává: „S nadbytečnými zásobami nevidím problém. Určitě ne u produktů Acer, ale ani u konkurence si nejsem vědom excesivních skladů. Vypadá to, že všichni byli poněkud skeptičtí a jejich opatrnost potvrdil pozdější vývoj poptávky.“

S novou situací tak nemají u Aceru nejmenší problém.

„Ať již bude doba podpory Windows 10 prodloužena jakékoliv skupině zákazníků, žádný měřitelný vliv na naše sklady či prodeje v následujícím půl roce neočekávám. Obecně jde ze strany Microsoftu o vstřícný krok, který nám nijak neuškodil a některým zákazníkům může pomoci,“ dodává Čech.

Podobně to vidí i zástupce společnosti Lenovo.

„V segmentu domácností aktuálně sledujeme spíše odloženou poptávku. V uplynulém období se jednalo především o obnovu stávajících zařízení – motivovanou nejen ukončením podpory starších systémů, ale také rostoucími nároky na výkon, zájmem o nové funkce spojené s AI PC a přirozenou generační obměnou zařízení pořízených v období covidu,“ uvedl Martin Moravec, One Lenovo Channel Sales Leader CZSK.

Prodloužení záruky nevnímá jako brzdu trhu nebo komplikaci.

„Myslíme, že zákazníci, kteří plánovali nákup nového zařízení, si jej pořídí bez ohledu na prodloužení podpory Windows 10. Nová generace jim totiž nabízí mnohem lepší uživatelský zážitek – ať už při práci nebo zábavě,“ míní Moravec.

Dobrou zprávu ale můžeme mít pro zájemce o starší levné počítače.

„Většina firemních zákazníků provedla přechod na Windows 11 s dostatečným předstihem před původně plánovaným ukončením podpory Windows10 v říjnu 2025,“ uvedl zástupce společnosti Lenovo a lze tedy předpokládat, že se na trh s časovým odstupem dostává značné množství z firem vyřazených notebooků, které budou po repasi nabízeny méně náročným zákazníkům.

