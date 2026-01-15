Wikipedie slaví 25 let a konečně si od AI vymohla zasloužený dárek

  17:13
Největší internetová encyklopedie ve čtvrtek slaví 25 let od svého založení. I přes nástup generativní umělé inteligence neztrácí dech. Nyní nabízí přes 65 milionů článků ve více než 300 jazycích, která v Česku měla v době psaní článku 584 286 příspěvků.

Wikipedie slaví 25 let | foto: Wikipedia

Nadace Wikimedia, která je provozovatelem internetové encyklopedie Wikipedia, oznámila u příležitosti 25. výročí vzniku encyklopedie nové licenční dohody s firmami vyvíjejícími umělou inteligenci (AI). Mezi partnery encyklopedie tak nově patří Microsoft, Amazon a Meta Platforms, ale také start-up Perplexity a francouzská společnost Mistral AI.

Wikimedia má podobnou dohodu od roku 2022 také se společností Google ze skupiny Alphabet. Smlouvy umožňují technologickým firmám využívat obsah encyklopedie k trénování systémů AI a představují krok k lepšímu zpeněžení jejího obsahu, uvedla agentura AP.

Wikipedia je považována za jeden z posledních symbolů původní éry otevřeného internetu. Její zakladatelská vize volně dostupných informací je však v posledních letech pod tlakem dominance velkých technologických platforem a rychlého rozvoje generativní AI, která často čerpá data z veřejně dostupného obsahu na webu.

Lidé nevědí, jak na internetu argumentovat, varuje zakladatel Wikipedie

Internetová encyklopedie je devátou nejnavštěvovanější stránkou na internetu. Populární se stala částečně i proto, že je pro každého zdarma. Její obsah je důležitý pro trénování modelů AI.

Firmy, které pro trénování svých modelů využívají velké objemy volně dostupných znalostí z Wikipedie, ale zvýšily poptávku po serverech a následně i náklady neziskové organizace, jejímž primárním zdrojem příjmů jsou malé dary od veřejnosti.

Spoléhá také na globální komunitu dobrovolných editorů. Její obsah vytváří a spravuje přibližně 250 000 dobrovolných editorů z celého světa, kteří informace píší, upravují a ověřují. Ti společně každou minutu editují Wikipedii v průměru 342krát.

Wikipedia chce s technologickými giganty uzavřít dohodu o zpoplatnění dat pro AI

Nové dohody mají pomoci jednomu z nejnavštěvovanějších webů na světě lépe zpeněžit intenzivní využívání jeho obsahu firmami vyvíjejícími AI. Ty podle Wikimedie tak nyní platí za přístup k obsahu Wikipedie „v rozsahu a rychlosti přizpůsobené jejich specifickým potřebám“. Organizace k tomu neuvedla finanční ani další podrobnosti.

Zatímco výcvik AI vyvolal jinde právní spory kvůli autorským právům a dalším otázkám, spoluzakladatel Wikipedie Jimmy Wales uvedl, že využívání encyklopedie pro výcvik vítá. Dodal, že chce se společnostmi zaměřenými na AI spolupracovat, ne je blokovat. Tyto firmy by se ale podle něj měly spravedlivě podílet na nákladech, které tím provozovateli encyklopedie způsobují.

Wikipedie má konkurenci. Muskova Grokipedie bude coby dílo AI mj. „hledat pravdu“

Wales již dříve upozornil, že dary od veřejnosti by neměly být určeny k financování vývoje komerčních produktů AI v hodnotě miliard dolarů. „Wikipedii podporují dobrovolníci. Tito lidé darují peníze na podporu Wikipedie, a ne na dotování OpenAI, které nás stojí spoustu peněz. Přijde mi to nespravedlivé,“ řekl Wales.

