Vylaďte si ve Windows 11 svůj informační kanál, widgety jsou zpět

Windows 7 byl posledním operačním systémem společnosti Microsoft, který podporoval widgety. V dalších generacích zmizely. Oficiálním důvodem byla bezpečnost. Zatímco někteří uživatelé je nepoužívali, existovala poměrně početná část těch, kteří si je zamilovali. A potom tu je nová generace uživatelů, kteří tuto vychytávku nezažili vůbec. S vydáním Windows 11 se widgety vrátily a přinášejí renesanci.

Microsoft chtěl po vzoru mobilních zařízení dát uživatelům možnost získat informace, které často na internetu separátně a během dne opakovaně hledají. Jako nejefektivnější způsob se jim jevil panel s wigety, jež jednoduchým způsobem poskytují na jeden klik to, co hledáme.

Panel se skládá ze tří sekcí. Zcela nahoře je vyhledávací pole, pod nímž následuje sekce, která zobrazuje informace o počasí, akciích, sportovních výsledcích a promítá nejnovější fotografie umístěné ve službě OneDrive. Spodní sekce potom nabízí klikací nadpisy a náhledy na vybrané články z různých informačních zdrojů. Postupným rolováním se objevují další a další. Co se bude zobrazovat, si lze přizpůsobit.

Vyhledávací pole a informace ve widgetech

Tip Chcete-li otevřít panel s widgety rychle a bez klikání, použijte klávesovou zkratku Windows + W.

Kromě těchto výchozích widgetů je možné přidat i další. Všechny prozatím pocházejí od společnosti Microsoft, která už krátce po uvedení Windows 11 sdělila, že má v plánu zpřístupnit tvorbu widgetů třetím stranám. Do dnešního dne se tak ovšem zřejmě nestalo, a tak uživatelé mají k dispozici jen velmi málo widgetů.

Přidat nebo odebrat widgety

Výchozí seznam widgetů si snadno upravíte tak, že v zobrazeném panelu kliknete buď na svoji ikonu avatara vpravo nahoře, nebo na tlačítko Přidat widget před sekcí zpráv. Zde jsou k dispozici následující widgety – zabezpečení rodiny, úkolníček, informace o dopravním provozu, kalendář, tipy a hry. Celkem je pro nás k dispozici devět widgetů. Šedě zobrazené se v panelu již nacházejí. Klikněte na ty, které chcete přidat – můžete vybrat všechny. Widgety budou automaticky začleněny do panelu.

Přidání či odebrání widgetů

Přizpůsobení velikosti a změna místa

Panel s widgety si lze vyladit několika způsoby.

První umožňuje widgety přesunout na jiné místo, a tak si je uspořádat podle svého, když například preferujte zobrazení informací o počasí zcela nahoře. Klikněte a podržte tlačítko myši na záhlaví widgetu a přesuňte ho na nové místo.

Další možnost úpravy spočívá ve změně velikosti widgetu, jeho odebrání z panelu nebo úpravě. Tato funkce je ukryta pod třemi tečkami v pravém horním rohu. Kliknutím se zobrazí kontextová nabídka. Co v ní bude zobrazeno, bude záviset na konkrétním widgetu. Například widget Počasí může být malý, střední nebo velký a můžete si jej přizpůsobit tak, že zadáte lokaci, pro kterou má zobrazovat počasí, a to, zda má zobrazovat stupně Fahrenheita, nebo Celsia. Naopak widget Fotografie disponuje pouze změnou velikosti zobrazeného okna.

Kliknete-li na název widgetu v levém horním rohu, dojde k přesměrováni na samostatnou stránku do internetového prohlížeče Edge, kde získáte další informace – například více podrobností o počasí nebo nejnovějších sportovních výsledcích.

Konfigurace widgetů

Aby informační kanál zobrazoval zprávy, které chcete

Sekce novinek, nacházející se pod tlačítkem Přidat widgety, je složena z panelu hlavních příspěvků a pod ním následují další jednotlivé zprávy. Kromě informace, z jakého zdroje pochází (informačního serveru), se zobrazuje také, kdy byla zveřejněna, nechybí jinými uživateli přidělené emotikony včetně možnosti přidat své (palec nahoru, srdce atd.)

Změna osobních preferencí – aby se zobrazovaly relevantní zprávy

To důležité se však ukrývá v kontextovém menu pod třemi tečkami – vedle každého nadpisu. Zde máte možnost palcem nahoru nebo dolu ovlivňovat, zda (ne)chcete zobrazovat více podobných příspěvků. Umělá inteligence od vás tímto způsobem získá informaci o tom, co vás zajímá a co nikoliv. Dále máte možnost zcela skrýt články z tohoto serveru, uložit příspěvek na později a také je tu tlačítko nahlásit problém.

Poslední volbou je Spravovat zájmy. Kliknete-li na ni, skončíte opět v browseru Edge. Na stránce Moje zájmy můžete systému Windows sdělit, jaké typy zpráv chcete nebo nechcete v informačním kanále dostávat. V pravé části stránky si můžete vybrat kategorie zpráv: Vybráno editory, Zábava, Finance, Zprávy, Sport atd. Po kliknutí na uvedenou kategorii ji začnete v panelu odebírat.

Konfigurace widgetu v browseru Edge

Pokud se podíváme na další záložky na této stránce, zjistíme, že k dispozici je Moje uložené položky (zde najdete zprávy, které si označíte k přečtení na později), Historie (seznam článků, na které jste v panelu klikli během posledních 48 hodin) a Nastavení prostředí.

Díky posledně jmenované volbě si lze vybrat jazyk vašeho zdroje nebo zapínat a vypínat několik funkcí, včetně ikon reakcí podobných Facebooku. Můžete také vypnout některé základní informační karty, jako je počasí, finance atd.