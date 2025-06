Není nic otravnějšího, než když si sedneme na gauč, pustíme video nebo hrajeme hru na mobilu, a ono se to všechno seká. Přitom na notebooku žádné problémy nejsou. Znáte to a říkáte si, jak je to možné? Vždyť je to ta samá wi-fi, ten samý router, ta samá domácnost… Jenže ve skutečnosti to zase tak jednoduché není.