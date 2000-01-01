náhledy
Uživatel WhatsAppu je dnes identifikovatelný jen podle telefonního čísla, a pokud jste s někým ve spojení, vaše číslo vidí. Nově se ale budete moct skrýt za přezdívku. Telefonní číslo je prý moc osobní údaj.
Autor: Technet.cz s v využitím Google Gemini
Pokud budete chtít někoho vyhledat, bude stačit použít jeho přezdívku. Během komunikace navíc nezjistíte jeho telefonní číslo a on vaše. Tedy pouze za předpokladu, že si svoji přezdívku vytvoříte, případně nyní rezervujete. Není totiž povinná.
Autor: montáž: Pavel Kasík, Technet.cz
Rezervaci v aplikaci najdete v sekci Nastavení…
Autor: screenshot Technet.cz
…subsekci Účet…
Autor: screenshot Technet.cz
…pod položkou Uživatelské jméno.
Autor: screenshot Technet.cz
Tam už čeká přímo průvodce vytvořením přezdívky, použít můžete ty z Instagramu nebo Facebooku. Pokud ji v menu nenajdete, počkejte, než se vám aktualizuje nová verze aplikace.
Autor: screenshot Technet.cz
Některé přezdívky jsou už obsazené…
Autor: screenshot Technet.cz
…jiné jsou zatím volné.
Autor: screenshot Technet.cz
Pokud chcete mít napříč službami společnosti Meta stejnou přezdívku, je potřeba je propojit v Centru účtů. Pokud má stejnou přezdívku ve službách Meta víc lidí, dostane ji na WhatsAppu ten, kdo se o ní první přihlásí.
Autor: screenshot Technet.cz