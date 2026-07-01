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WhatsApp zavádí přezdívky. Můžete si ji rezervovat pro lepší soukromí

Václav Nývlt
  11:22
Uživatel WhatsAppu je dnes identifikovatelný jen podle telefonního čísla a... Aplikace WhatsApp omezí možnost hromadného přeposílání zpráv Rezervaci v aplikaci najdete v sekci Nastavení… …subsekci Účet… …pod položkou Uživatelské jméno. whatsapp whatsapp whatsapp whatsapp
Uživatel WhatsAppu je dnes identifikovatelný jen podle telefonního čísla, a pokud jste s někým ve spojení, vaše číslo vidí. Nově se ale budete moct skrýt za přezdívku. Telefonní číslo je prý moc osobní údaj.

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Témata: WhatsApp

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