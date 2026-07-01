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V době komunistické diktatury byl Balaton významnou rekreační destinací
Kdo si dnes vzpomene na Balaton, který patřil k nejvýznamnějším rekreačním destinacím tehdejšího socialistického Československa? Podívejme se, jak se tam návštěvníkům rekreovalo a domorodcům žilo a...
Záhadná studená skvrna v Atlantiku je známka kolapsu proudů. Island zamrzne
Zatímco se Země jako celek otepluje, v jedné oblasti severního Atlantiku naopak teplota klesá. Chladná skvrna, tepelná díra nebo také studený blob se rozkládá jihovýchodně od pobřeží Grónska. Vědci...
KVÍZ: Odlétáte k moři? Tato trocha technických znalostí se vám bude určitě hodit
Pravidla pro cestování letadlem nejsou vždy jednoduchá a mohou být v různých koutech světa různá. Pojďme si projít některá z nich a přidat k tomu pár užitečných tipů.
To asi nikdo nečekal. Microsoft dal Windows 10 další rok. Co musíte udělat
Oficiálně skončila podpora operačního systému Windows 10 již v říjnu 2025. I vzhledem k vyšším požadavkům na počítače pro Windows 11 však loni Microsoft oznámil, že tento systém získá ještě jeden rok...
Deset druhů zásuvek, které vás mohou překvapit na dovolené. Dokonce i v Evropě
Na dovolenou s sebou často bereme řadu elektronických zařízení, a ta je potřeba nějak nabíjet a napájet. V některých destinacích však evropskou zástrčku do zásuvky nezapojíte. Víte, kam potřebujete...
Jediný tramvajový systém na světě s výhradně patrovými tramvajemi je v Hongkongu
Z historického pohledu nejsou patrové, tedy dvoupodlažní tramvaje až takovou vzácností. V minulosti se používaly v několika městech, zejména v zemích pod britskou korunou. Mimořádným unikátem je však...
Studenti z Česka pošlou v úterý do kosmického prostoru vlastní družici
Po půl roce se chystá do vesmírného prostoru vydat další družice z Česka. Malý satelit formátu CubeSat 1U nese označení Kostka a je dílem studentů z brněnského VUT. V rámci mise Transporter 17 by ji...
I vás může zasáhnout blesk. Co to je nebeská elektřina a jak vzniká
Bouřky, které zasáhly Česko, s sebou vedle vydatného deště přinášejí i riziko blesků. Jeden z nich v pondělí večer uhodil i do stromu v blízkosti dětského tábora na Jindřichohradecku, kde zranil šest...
WhatsApp zavádí přezdívky. Můžete si ji rezervovat pro lepší soukromí
Uživatel WhatsAppu je dnes identifikovatelný jen podle telefonního čísla, a pokud jste s někým ve spojení, vaše číslo vidí. Nově se ale budete moct skrýt za přezdívku. Telefonní číslo je prý moc...
Co je ENSO a proč je pro planetu zásadní: teplota Pacifiku mění klima po celém světě
El Niño a jižní oscilace (ENSO) označuje řadu jevů v rovníkovém pásu Tichého oceánu. Pravidelné jevy však nejsou jen lokální záležitostí, způsobují naopak výkyvy počasí po celém světě. V...
Nezapomněli jste? Co udělat doma před odjezdem na dovolenou
Zaklapnete dveře a týden, dva, tři nebudete doma? Připravili jsme seznam doporučení, která pomohou ušetřit zbytečné výdaje, nepříjemná překvapení a také zbytečné nervy.
North American B-25J Mitchell bojoval i ve Slovenském národním povstání
North American B-25J Mitchell je slavné letadlo druhé světové války, známé asi především z proslulého bombardování Tokia v roce 1942. Modelář Petr Záras nám představuje nejspíš méně známou podobu...
Vymyslete fintu, jak zmařit provoz letiště pro ruské bombardéry. Dostanete 250 tisíc eur
Ukrajinské velení vyhlásilo společně se Severoatlantickou aliancí tendr na novou zbraň. Má Rusy zbavit možnosti využívat jejich týlové letecké základny. Startují z nich bombardéry s řízenými střelami...
Dvě letadla se srazila nad Grand Canyonem. Tragédie z roku 1956 změnila létání
Řada nešťastných okolností vyústila přesně před sedmdesáti lety v nejtragičtější leteckou nehodu své doby, během které zemřelo všech 128 lidí na palubách dvou letadel. Ta se kvůli archaickým...
KVÍZ: Odlétáte k moři? Tato trocha technických znalostí se vám bude určitě hodit
Pravidla pro cestování letadlem nejsou vždy jednoduchá a mohou být v různých koutech světa různá. Pojďme si projít některá z nich a přidat k tomu pár užitečných tipů.
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To asi nikdo nečekal. Microsoft dal Windows 10 další rok. Co musíte udělat
Oficiálně skončila podpora operačního systému Windows 10 již v říjnu 2025. I vzhledem k vyšším požadavkům na počítače pro Windows 11 však loni Microsoft oznámil, že tento systém získá ještě jeden rok...
Bolševici zneuctili mrtvoly carů? Před 100 lety noviny naletěly velké kachně
Sovětská moc prý otevřela carské hrobky, vyrabovala šperky pohřbené s Kateřinou II. a vyděšeným dělníkům ukázala téměř neporušené tělo Petra Velikého. Tak to alespoň líčily české noviny v červnu...