Na přístroje Apple se dostal WhatsApp ještě dříve, než se vůbec první tablet iPad dostal do prodeje. Nyní po zhruba 15 letech si mohou nativní aplikaci pro operační systém vyladěný na tablety Apple vyzkoušet i uživatelé iPadů.

Hlavní výhodou novinky oproti aplikaci pro telefony je možnost pracovat v několika sloupcích.

WhatsApp na iPadu může těžit z práce ve více sloupcích.

„Využijte funkce systému iPadOS pro multitasking, jako jsou Stage Manager, Split View a Slide Over. Umožní vám zobrazit si několik aplikací najednou. To znamená, že můžete posílat zprávy a zároveň si procházet web nebo si volat s přáteli a přitom hledat, co je potřeba zařídit na společný výlet. V aplikaci WhatsApp můžete používat také Magic Keyboard a stylus Apple Pencil,“ doporučují tvůrci aplikace.

Samozřejmostí pak je sdílení obrazovky nebo využití jak předního, tak zadního fotoaparátu.

Novinku však měsíc po uvedení nebudou moci využívat v dolní komoře amerického parlamentu (Kongresu Spojených států), čili Sněmovně reprezentantů. Důvodem má být podle agentury Reuters skutečnost, že úřad pro kybernetickou bezpečnost považuje WhatsApp za vysoké riziko kvůli „nedostatečné transparentnosti při ochraně uživatelských dat“.

Aplikace se tak zařadila vedle řady dalších, jako například TikTok, jejichž použití je na zařízeních Sněmovny reprezentantů zakázáno. Příslušné sněmovní orgány tak nyní doporučují pro komunikaci aplikace jako Teams, Wickr, Signal, iMessage a Facetime.

Je poněkud pikantní, že před doporučovanou aplikací Signal varoval již dříve Pentagon kvůli technické zranitelnosti, podle stanice NPR, se varování objevilo ve „zvláštním bulletin OPSEZEC“ z 18. března. Bylo v něm uvedeno, že ruské hackerské skupiny by mohly zneužít zranitelnost v Signálu ke špehování.

„Zprávy na WhatsApp jsou ve výchozím nastavení šifrovány, což znamená, že je mohou vidět pouze příjemci, a dokonce ani WhatsApp. To je vyšší úroveň zabezpečení než většina aplikací na schváleném seznamu CAO, které tuto ochranu nenabízejí,“ reagovala na nařízení dolní komory amerického parlamentu společnost Meta, pod níž WhatsApp patří.