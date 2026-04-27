Web od AI, hotový za 5 minut? Vyzkoušeli jsme Webglobe AI WebEditor

Co je WebEditor?
WebEditor je jednoduchý drag&drop webový editor od Webglobe – jednoho z největších poskytovatelů webhostingu a domén u nás. Využívá umělou inteligenci k rychlé tvorbě webu. Umožní vám vytvořit webovou stránku bez nutnosti programování, složitého nastavování či technických znalostí.
Nabízí intuitivní editor, přehledné prostředí i podporu v češtině a rychlé spuštění webu včetně domény a hostingu.
AI připraví úvodní návrh, zbytek si doladíte vy v drag&drop editoru
Po přihlášení do WebEditoru vás AI onboarding provede pár jednoduchými dotazy: Jak se web jmenuje? Co nabízí a o čem má být? Napíšete, co je tématem webu/vašeho byznysu a vyberete si ze seznamu kategorií.
Na základě odpovědí vám AI sestaví návrh webu včetně textů, layoutu i ilustrací. Web je pak rovnou funkční a připravený k publikaci, nicméně bez vašeho zásahu se to většinou neobejde.
Tady je dobré upozornit: AI editor jako takový končí v této fázi. Web si dál upravujete sami ručně v jednoduchém drag&drop editoru.
AI vám tedy ušetří úvodní starost s celým plánováním a vymýšlením – připraví návrh webu – nemůžete mu ale dál říkat, co má změnit nebo přidat (to ostatně platí i u dalších podobných AI website builderů na trhu). Proto od něj nečekejte zázraky.
Co ale AI umí i v pokročilejší fázi, je generování textů. WebEditor obsahuje AI asistenta psaní, který pomůže doplnit nebo přepsat texty na míru obsahu webu.
Co WebEditor od Webglobe umí (a co ne)
WebEditor se nesnaží ohromit kvantem funkcí. Místo toho sází na srozumitelnost, jednoduchost a věci, které reálně využijete.
Pokud od webu nepožadujete pokročilé integrace a chcete se rychle dostat online, najdete zde veškeré nezbytnosti.
Co tedy v editoru konkrétně najdete – a co zatím chybí?
Co na WebEditoru potěší:
- Intuitivní drag&drop editor v češtině
- Responzivní designy
- Vlastní doména zdarma (u vyšších balíčků)
- Platební brána pro jednoduché platby
- AI copywriting pomocník
- Podpora v češtině (ne chatbot, ale reálný člověk na telefonu)
Co zatím chybí:
- Plnohodnotný e-shop (ale brzy prý bude)
- Pokročilé widgety a integrace
- Možnost exportu nebo vlastního kódu (ten je jen u nejvyššího balíčku)
WebEditor není konkurentem pro Wix nebo Squarespace. Ty nabídnou desítky funkcí, stovky šablon, širokou škálu doplňků – což je skvělé, pokud víte, co děláte. WebEditor ale cílí na jiné uživatele.
Pro koho je WebEditor ideální?
WebEditor je určen lidem, kteří chtějí web rychle, jednoduše a bez zbytečné rozhodovací paralýzy. Ví, co chtějí říct, ale nechtějí trávit hodiny hledáním správného widgetu nebo nastavováním vzhledu tlačítek.
Mezi typické uživatele bude patřit:
- začínající podnikatel, který potřebuje web s kontaktem a nabídkou služeb
- kreativec s portfoliem (grafik, fotograf, konzultant)
- lektor nebo kouč, který chce prodávat konzultace
- hobby uživatel, který chce prezentovat svůj osobní projekt
Pokud ale chcete spustit plnohodnotný e-shop, napojit CRM, upravit šablonu nebo si web dokódovat, raději se podívejte jinam.
Cena? Polovina Wixu, včetně hostingu
Základní tarif WebEditoru začíná na 149 Kč/měsíčně – a Webglobe navíc celkem pravidelně nabízí slevy. Pro srovnání: Wix nebo Squarespace se pohybují okolo 300–500 Kč/měs.
Verdikt redakce
Webglobe AI WebEditor je nástroj pro všechny, kteří potřebují web rychle, levně a bez zbytečných komplikací. Nabídne rozumný výsledek i laikovi. Nezahltí zbytečnými možnostmi a nehraje si na nástroj pro webové agentury.
Za cenu začínající na 149 Kč/měsíčně nabídne tak akorát muziky.
Začátek s AI je příjemný a rychlý, ale je dobré vědět, že pak už vše přebíráte do svých rukou. A to není chyba, to je běžný standard.
Pokud víte, co chcete říct, WebEditor to řekne za vás. A rychle.