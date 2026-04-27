Web od AI, hotový za 5 minut? Vyzkoušeli jsme Webglobe AI WebEditor

15:00
AI tvorba webu je teď in. Každý měsíc vznikají nové nástroje, které slibují vygenerovat web „na pár kliků“. Do této kategorie spadá i Webglobe AI WebEditor. Není to konkurent komplexním builderům jako Wix či Squarespace, ale spíše nástroj pro ty, kdo chtějí jednoduchý, moderní web snadno a rychle. Otestovali jsme ho za vás.

Ilustrační obrázek | foto: Firmanazazitky.cz

Co je WebEditor?

WebEditor je jednoduchý drag&drop webový editor od Webglobe – jednoho z největších poskytovatelů webhostingu a domén u nás. Využívá umělou inteligenci k rychlé tvorbě webu. Umožní vám vytvořit webovou stránku bez nutnosti programování, složitého nastavování či technických znalostí.

Nabízí intuitivní editor, přehledné prostředí i podporu v češtině a rychlé spuštění webu včetně domény a hostingu.

AI připraví úvodní návrh, zbytek si doladíte vy v drag&drop editoru

Po přihlášení do WebEditoru vás AI onboarding provede pár jednoduchými dotazy: Jak se web jmenuje? Co nabízí a o čem má být? Napíšete, co je tématem webu/vašeho byznysu a vyberete si ze seznamu kategorií.

Onboarding Webglobe AI WebEditoru: Zadejte informace o svém projektu a AI vám vygeneruje návrh webu.

Na základě odpovědí vám AI sestaví návrh webu včetně textů, layoutu i ilustrací. Web je pak rovnou funkční a připravený k publikaci, nicméně bez vašeho zásahu se to většinou neobejde.

Tady je dobré upozornit: AI editor jako takový končí v této fázi. Web si dál upravujete sami ručně v jednoduchém drag&drop editoru.

AI vám tedy ušetří úvodní starost s celým plánováním a vymýšlením – připraví návrh webu – nemůžete mu ale dál říkat, co má změnit nebo přidat (to ostatně platí i u dalších podobných AI website builderů na trhu). Proto od něj nečekejte zázraky.

Co ale AI umí i v pokročilejší fázi, je generování textů. WebEditor obsahuje AI asistenta psaní, který pomůže doplnit nebo přepsat texty na míru obsahu webu.

Webglobe WebEditor – náhled drag&drop editoru: Vygenerovaný web si pak sami upravujete v jednoduchém drag&drop editoru. S texty vám kdyžtak pomůže AI asistent psaní.

Co WebEditor od Webglobe umí (a co ne)

WebEditor se nesnaží ohromit kvantem funkcí. Místo toho sází na srozumitelnost, jednoduchost a věci, které reálně využijete.

Pokud od webu nepožadujete pokročilé integrace a chcete se rychle dostat online, najdete zde veškeré nezbytnosti.

Co tedy v editoru konkrétně najdete – a co zatím chybí?

Co na WebEditoru potěší:

  • Intuitivní drag&drop editor v češtině
  • Responzivní designy
  • Vlastní doména zdarma (u vyšších balíčků)
  • Platební brána pro jednoduché platby
  • AI copywriting pomocník
  • Podpora v češtině (ne chatbot, ale reálný člověk na telefonu)

Co zatím chybí:

  • Plnohodnotný e-shop (ale brzy prý bude)
  • Pokročilé widgety a integrace
  • Možnost exportu nebo vlastního kódu (ten je jen u nejvyššího balíčku)

WebEditor není konkurentem pro Wix nebo Squarespace. Ty nabídnou desítky funkcí, stovky šablon, širokou škálu doplňků – což je skvělé, pokud víte, co děláte. WebEditor ale cílí na jiné uživatele.

Pro koho je WebEditor ideální?

WebEditor je určen lidem, kteří chtějí web rychle, jednoduše a bez zbytečné rozhodovací paralýzy. Ví, co chtějí říct, ale nechtějí trávit hodiny hledáním správného widgetu nebo nastavováním vzhledu tlačítek.

Mezi typické uživatele bude patřit:

  • začínající podnikatel, který potřebuje web s kontaktem a nabídkou služeb
  • kreativec s portfoliem (grafik, fotograf, konzultant)
  • lektor nebo kouč, který chce prodávat konzultace
  • hobby uživatel, který chce prezentovat svůj osobní projekt

Pokud ale chcete spustit plnohodnotný e-shop, napojit CRM, upravit šablonu nebo si web dokódovat, raději se podívejte jinam.

Cena? Polovina Wixu, včetně hostingu

Základní tarif WebEditoru začíná na 149 Kč/měsíčně – a Webglobe navíc celkem pravidelně nabízí slevy. Pro srovnání: Wix nebo Squarespace se pohybují okolo 300–500 Kč/měs.

Nabídka balíčků WebEditoru na webu Webglobe: Webglobe nabízí tři balíčky WebEditoru. Ten nejnižší už za cenu 149 Kč/měs. a během pravidelných kampaní ještě levněji. K vyšším máte doménu (.cz, .com, .eu i další možnosti) zdarma na 1. rok.

Verdikt redakce

Webglobe AI WebEditor je nástroj pro všechny, kteří potřebují web rychle, levně a bez zbytečných komplikací. Nabídne rozumný výsledek i laikovi. Nezahltí zbytečnými možnostmi a nehraje si na nástroj pro webové agentury.

Za cenu začínající na 149 Kč/měsíčně nabídne tak akorát muziky.

Začátek s AI je příjemný a rychlý, ale je dobré vědět, že pak už vše přebíráte do svých rukou. A to není chyba, to je běžný standard.

Pokud víte, co chcete říct, WebEditor to řekne za vás. A rychle.

