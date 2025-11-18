Velké výpadky na internetu. Problémy hlásí třeba síť X nebo ChatGPT

Autor:
  13:16
Řada internetových služeb není dostupná a hlásí problémy s blokováním stránky prostřednictvím challenges.cloudflare.com. Služba Cloudflare mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.

Problémy internetových služeb | foto: Technet.cz

Cloudflare podle svých stránek řeší problém se servery. Problém postupně postihuje řadu velkých internetových služeb a způsobuje tak potíže populárním webovým stránkám a sociálním sítím.

Ty využívají služby firmy třeba před ochranou před DDOS útoky, tedy takové, které se snaží zahltit servery internetových portálů a systémů požadavky mířícími z mnoha zařízení, které útočníci ovládají prostřednictvím své botnetové sítě.

Uživatelé hlásí, že některé služby, které využívají Cloudflare, nejsou dostupné vůbec nebo nebo čas od času „naskočí“ a zase přestanou fungovat. Patří sem například sociální síť X, chatovací aplikace ChatGPT od OpenaAI, ale třeba i herní servery League od Legends nebo některé banky.

Cloudflare dopoledne hlásila údržbu některých svých serverů v Severní Americe, později však vydala firma zprávu o tom, že její poskytovatel portálu podpory zaznamenal potíže. To však nemělo na celosvětové sítě vliv.

„Cloudflare si je potíží vědom a vyšetřuje problém, který má dopad na víc zákazníků: Rozsáhlé chyby 500, selhání Cloudflare Dashboard a API. Pracujeme na tom, abychom pochopili plný dopad a zmírnili tento problém. Další aktualizace budou následovat brzy,“ hlásila společnost ve 12:48 SEČ. A právě tyto chyby blokovaly přístup k mnoha internetovým serverům.

Ve 13:21 pak společnost informovala, že se její služby začínají obnovovat, ale zákazníci mohou i nadále pozorovat vyšší než obvyklou míru chyb. Cloudflare tak pokračuje v opravách a uživatelé by pomalu měli vidět návrat funkčnosti internetových služeb.

Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Nejčtenější

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím

Terénní pracoviště Nostoc na Špicberkách

Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

Nejlevnější gramofon Technics se povedl. Umí něco, co dražší modely ne

Technics SL-40CBT

Legendární pohon „direct drive“, ve kterém je talíř gramofonu přímou součástí motoru, dostal i nejlevnější přírůstek, model SL-40CBT. Vedle tradičních analogových výstupů má i Bluetooth modul pro...

Britská letadlová loď nejdříve honila Bismarcka, pak ji potopila ponorka

Třetí HMS Ark Royal jde ke dnu poté, co ji během 2. světové války zasáhlo...

Dne 14. listopadu 1941 se potopila britská letadlová loď HMS Ark Royal zasažená předchozího dne torpédem německé ponorky U 81 u Gibraltaru. Nebyla to první loď s tímto jménem a ani poslední.

Velké výpadky na internetu. Problémy hlásí třeba síť X nebo ChatGPT

Problémy internetových služeb

Řada internetových služeb není dostupná a hlásí problémy s blokováním stránky prostřednictvím challenges.cloudflare.com. Služba Cloudflare mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.

18. listopadu 2025  13:16

Jaderných explozí bylo až 140 za rok. Některé pokusy se vymkly kontrole

Výbuch Castle Bravo

Dvě země s největšími zásobami atomových bomb na světě vyhrožují návratem jejich zkoušek. Co by to znamenalo pro běžného obyvatele planety Země? Jak se ověřovala účinnost těchto zbraní v minulosti?

18. listopadu 2025

Římané měli 299 171 kilometrů silnic. Jejich mapu můžete prozkoumat na webu

Ilustrační obrázek

Kvalitní kamenné silnice byly tepny římské říše. Putovalo po nich zboží, lidé i armády. Pozůstatky cest se dodnes dají najít ve velké části Evropy a obecně v zemích kolem Středozemního moře. Jejich...

17. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Nejrychlejší meteory dorazily. Sledujete v noci na úterý oblohu

Snímek bolidů z meteoriského roje Leonidy z roku 1999.

Mezi 17. a 18. listopadem pravidelně vrcholí meteorický roj Leonidy. Stejně je tomu i letos, kdy můžete za ideálních podmínek očekávat 10 až 15 meteorů za hodinu. Leonidy mají jednu z největších...

17. listopadu 2025  7:12

Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím

Terénní pracoviště Nostoc na Špicberkách

Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...

17. listopadu 2025

Co byste mohli udělat, když se PC s Windows zadrhává

Ilustrační foto - Windows 10

Někdy se to stane v nejnevhodnější chvíli – pracujete na důležité prezentaci, připravujete itinerář vysněného roadtripu nebo hrajete hru a najednou… nic. Počítač přestal reagovat. Jestliže k tomu...

16. listopadu 2025

Zrod SS: před sto lety vznikla organizace, která se stala symbolem zla

Německý nacistický funkcionář a velitel SS Heinrich Himmler na nedatovaném...

Před 100 lety vznikl v Německu ochranný oddíl SS – nenápadná skupina několika mužů, jejímž úkolem bylo chránit Adolfa Hitlera. Během několika let se z ní stala jedna z nejděsivějších organizací 20....

16. listopadu 2025

Mnohá sluchátka mohou hrát lépe. Vyzkoušeli jsme „dongle“ s moderními kodeky

BTD 700 a iPhone 16e

Ani pečlivý výběr bezdrátových sluchátek nemusí přinést očekávané zvukové kvality. Na vině může být váš telefon, tablet nebo notebook, který sice má Bluetooth, ale již nemusí podporovat kompatibilní...

15. listopadu 2025

Zkáza Coventry před 85 lety. Dodnes někteří věří, že jej Churchill obětoval

Katedrála sv. Michala v Coventry zničená během náletu v noci ze 14. na 15....

Katedrála sv. Michala v Coventry zničená během náletu v noci ze 14. na 15. listopadu 1940 se stala jedním ze symbolů útoku nacistického Německa proti Británii. Během této noci 515 strojů německé...

15. listopadu 2025

Den odplaty přišel, burcovalo Rudé právo před 100 lety voliče

Titulní stránka Rudého práva v den voleb

V neděli 15. listopadu 1925 šli občané první republiky k parlamentním volbám. „Kalná vlna volební vojny dostoupila vrcholu,“ psaly Lidové noviny. Pro jedny šlo o svátek demokracie, pro druhé o den...

15. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Usínání je daleko rychlejší, než byste čekali. Trvá jen čtyři a půl minuty

Cestování za spánkem? Některé hotely se začínají zaměřovat na turisty, kteří...

Fyziologové považovali nástup spánku za postupný proces, při němž se činnost mozku pomalu mění. Podle nového výzkumu je však až překvapivě svižný. Skoro jako kdyby nám někdo zmáčkl kdesi na zátylku...

14. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Největší konkurent SpaceX vynesl marsovské sondy. Podařilo se i přistání

Start rakety New Glenn s marsovskými sondami Escapade

Společnost Blue Origin ve čtvrtek vypustila svůj velký nosič New Glenn s dvojicí kosmických lodí Escapade, které budou studovat Mars a sluneční vítr. Po předchozím neúspěchu se jí povedl i návrat...

14. listopadu 2025  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.