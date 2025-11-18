Cloudflare podle svých stránek řeší problém se servery. Problém postupně postihuje řadu velkých internetových služeb a způsobuje tak potíže populárním webovým stránkám a sociálním sítím.
Ty využívají služby firmy třeba před ochranou před DDOS útoky, tedy takové, které se snaží zahltit servery internetových portálů a systémů požadavky mířícími z mnoha zařízení, které útočníci ovládají prostřednictvím své botnetové sítě.
Uživatelé hlásí, že některé služby, které využívají Cloudflare, nejsou dostupné vůbec nebo nebo čas od času „naskočí“ a zase přestanou fungovat. Patří sem například sociální síť X, chatovací aplikace ChatGPT od OpenaAI, ale třeba i herní servery League od Legends nebo některé banky.
Cloudflare dopoledne hlásila údržbu některých svých serverů v Severní Americe, později však vydala firma zprávu o tom, že její poskytovatel portálu podpory zaznamenal potíže. To však nemělo na celosvětové sítě vliv.
„Cloudflare si je potíží vědom a vyšetřuje problém, který má dopad na víc zákazníků: Rozsáhlé chyby 500, selhání Cloudflare Dashboard a API. Pracujeme na tom, abychom pochopili plný dopad a zmírnili tento problém. Další aktualizace budou následovat brzy,“ hlásila společnost ve 12:48 SEČ. A právě tyto chyby blokovaly přístup k mnoha internetovým serverům.
Ve 13:21 pak společnost informovala, že se její služby začínají obnovovat, ale zákazníci mohou i nadále pozorovat vyšší než obvyklou míru chyb. Cloudflare tak pokračuje v opravách a uživatelé by pomalu měli vidět návrat funkčnosti internetových služeb.