Hned na začátku je třeba říct, že výpadky, které od konce minulého týdne sužovaly nejen USA, nemají mezi sebou přímou souvislost a nejsou podle dosavadních zjištění způsobeny žádnými útočníky. Potvrzují to i vládní činitelé.
„Nemáme žádné poznatky, žádné náznaky, důkazy ani žádné důvody se domnívat, že tyto incidenty spolu souvisí,“ uvedl pro New York Times ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj nejsou ani žádné poznatky, že by výpadky souvisely s akcemi „kybernetických hackerů, zločinců, jiných států či aktérů se zlými úmysly jakéhokoli druhu“.
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Výpadky v USA spolu nesouvisí, uvedl Rubio. Lidé si ale myslí, že úřady něco tají
V podstatě se dá říct, že za těmito problémy stojí stále víc vytěžované internetové služby nebo zanedbaná infrastruktura, což stále víc odhaluje křehkost internetového světa. Pojďme si ale vše probrat od začátku.
Výpadek Microsoftu
Černý týden amerických IT služeb začal problémy s přístupem k některým službám Microsoftu v noci na pátek 13. listopadu. Ten se týkal uživatelů jeho internetové pošty Outlook i dalších služeb jako Teams a Copilot. Ale zasaženi byli i lidé, kteří je nevyužívají, ale komunikují s organizacemi, které je mají. Výpadek trval asi 24 hodin, než se systémy podařilo dostat na do plné funkčnosti, byť se uživatelům zlepšoval výkon už od pátečního rána.
Ještě v pátek během omezení dostupnosti společnost uvedla, že příčinou potíží byl technický problém, nikoli kyberútok. Microsoft tehdy podle portálu The Guardian naznačil, že výpadek mohl být způsoben problémy s nastavením použitými na serverech zodpovědných za udržování Microsoft 365 v provozu.
Firma později na síti X uvedla, že příčinou byly hned tři hlavní faktory a jejich souběh pak vytvořil zmíněné problémy. Ve výsledku to vedlo k celosvětovému výpadku síťové brány, která slouží jako vstupní bod pro mnoho služeb Microsoft 365.
„Zaprvé, chyba způsobila, že servery za určitých podmínek přestaly reagovat; zadruhé, problém s aplikací Microsoft Teams zvýšil zatížení serverů a tyto podmínky vyvolal; a zatřetí, mnoho dalších serverů již bylo mimo provoz kvůli nesouvisející závadě,“ vysvětlil Charles Lamanna, výkonný viceprezident Microsoftu pro Copilot, agenty a platformu.
První problém byl způsoben konfliktem v interního procesu serveru, což vedlo k jeho nedostupnosti. „Tato vada byla důsledkem opravy, která byla připravena speciálně pro servery síťové brány služby Microsoft 365. První nasazení této změny chování bylo zahájeno v červenci tohoto roku. Aktualizace prošla fází bezpečného nasazení a v průběhu několika týdnů se plně rozšířila po celém světě, přičemž během této doby nebyly zaznamenány žádné problémy. Po dobu víc než tří měsíců byla tato změna nasazována po celém světě bez jakýchkoli dopadů,“ uvedl Lamanna.
Teprve nyní se však ukázalo, že problém s konfliktem se zhoršoval na strojích s větším počtem jader a novějším hardwarem. Microsoft však testoval opravy obvykle na slabších hardwarových konfiguracích s menším počtem jader. A tak se stalo, že náhlý nárůst zatížení zvýšil pravděpodobnost, že síťové brány budou čelit konfliktům o přístup.
S tím si mělo poradit rozdělení na dva nezávislé a heterogenní systémy síťových bran, které Microsoft provozuje. Přibližně patnáct hodin před výpadkem došlo tedy k tomu, že se služba Teams přepnula z alternativní síťové brány na „primární“ bránu, která podporuje také službu Exchange Online. To zvýšilo zatížení síťové brány a změnilo její vzorce provozu.
Avšak ve stejnou dobu bylo téměř 14 % serverové kapacity síťové brány mimo provoz kvůli nesouvisejícímu problému z předchozího dne.
„Zvýšené zatížení spolu se sníženou kapacitou serverů způsobily, že síťová brána narazila na skrytou chybu z července. To vedlo k hromadění požadavků, až servery nakonec přestaly reagovat. K tomu došlo během špičky provozu ve Spojených státech,“ popisuje výsledek souběhu souběh problémů, který vedl k výpadku Charles Lamanna.
Pak již došlo ke kaskádovitému selhání, když byly uživatelé přesměrování na jiné funkční koncové body. Přesměrovaný provoz totiž zvýšil pravděpodobnost, že se stejný problém objeví i na zbývajících koncových bodech. Porucha se následně šířila ze serveru na server, protože stejné zatížení bylo rozloženo na menší počet serverů.
„Za méně než dvě hodiny se tato dosud neznámá porucha projevila v celé naší síti a způsobila, že servery přestaly reagovat. V nejhorším okamžiku nereagovalo víc než 80 % serverů,“ uzavírá Lamanna.