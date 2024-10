Virtuální stroje znějí jako něco složitého, ale ve skutečnosti jsou to užitečné nástroje, které umožňují spouštět počítače v počítači. Dříve byly aplikace k provozu virtuálních strojů drahé a komplikované, ale s programy jako Oracle VirtualBox a VMware Workstation Pro se staly snadno použitelné i pro začátečníky.

Hodit se vám mohou, když například chcete vyzkoušet nový operační systém bez rizika ovlivnění hlavního systému. Častěji se však využívají ke spuštění programů, které chcete testovat bezpečně v izolovaném prostředí nebo v případě, že chcete procházet pochybné weby. Uplatnění najdou i v situacích, kdy chcete spustit software, který funguje pouze na operačním systému, který není na počítači primární. Z toho vyplývá, že lze takto studovat i různé verze operačních systémů.

Hlavní okno Oracle VirtualBoxu

Jak Oracle VirtualBox, tak VMware Workstation Pro (dříve byla k dispozici i odlehčená verze Player, která však na jaře letošního roku jako samostatný produkt skončila) jsou populární programy pro virtualizaci, které se liší v původu a funkcích. Oracle VirtualBox je opensourcový projekt podporovaný komunitou. Dostupný je v češtině a vyznačuje se snadným použitím, širokou škálou podporovaných hostovaných operačních systémů a vhodný je pro domácí použití.

VMware Workstation Pro provozuje Broadcom, který patří společnosti VMware. Není v češtině, nabízí pokročilejší funkce, které ocení zejména firemní a profesionální uživatelé. Má lepší výkon a stabilitu a je vhodnější pro náročnější virtualizační úlohy. Pro osobní použití je k dispozici zdarma – před jeho stažením je však nutné provést registraci, která není zcela jednoduchá, stejně tak jako nechat se autorizovat a teprve následně instalační program stáhnout zde.

Průvodce tvorbou virtuálního PC ve VMware Workstation Pro

Funkce a vlastnosti

Oba programy se chlubí spoustou společných funkcí, ale v některých oblastech se liší. Oba nabízejí tzv. snímky virtuálních strojů, pokročilé síťové možnosti, import/export virtuálních počítačů v široké škále formátů a podporu více formátů virtuálních disků. Snímky jsou super funkce, protože umožňují ukládat aktuální stav virtuálního počítače a kdykoliv ho obnovit. To je užitečné, v případech, kdy experimentujete a něco se pokazí – jednoduše se vrátíte do bodu, kdy vše fungovalo bez problémů.

Proto ani u jednoho nechybí import a export virtuálních počítačů (respektive snímků). Na druhou stranu, VMware Workstation Pro nabízí o něco větší kontrolu nad hardwarem virtuálního počítače, zejména pokud jde o 3D grafiku. S VMware Workstation Pro lze přiřadit více video paměti, využívat 3D akceleraci a další funkce. Oracle VirtualBox sice nemá tak podrobné ovládací prvky, ale po doladění se může přiblížit a obsahuje i možnost 3D akcelerace.

Oba programy nabízejí šifrování virtuálních počítačů, což zajistí, že nikdo nebude mít přístup k virtuálnímu počítači nebo měnit jeho nastavení bez přihlašovacích údajů. Rovněž jim nechybí funkce pro sdílení dat – sdílené složky, sdílené schránky a možnost přetahování souborů mezi virtuálním počítačem a hostitelským PC.

Tvorba virtuálního počítače v Oracle VirtualBoxu Nastavení paměti v Oracle VirtualBoxu Nastavení disku v Oracle VirtualBoxu Shrnutí nastavení PC v Oracle VirtualBoxu

Výkonnostní srovnání

Výkon obou programů je v mnoha ohledech srovnatelný. Pro běžné použití a nenáročné projekty s jedním virtuálním strojem si můžete vybrat jakýkoliv bez obav o kompromisy ve výkonu. V náročnějších scénářích se však VMware Workstation Pro ukazuje jako stabilnější a spolehlivější.

Vytvořený PC v Oracle VirtualBoxu

U jednoho virtuálního počítače nezaznamenáte patrné rozdíly ve výkonu. Doba spouštění operačního systému je u obou programů srovnatelná s nativním spouštěním. Co staví VMware Workstation Pro do výhody, je fakt, že má lepší odezvu. Hodně se to však odvíjí od hardwaru hostitelského počítače. V každém případě, provoz virtuálního stroje se vždy doporučuje provádět na výkonnějším PC. Můžete si myslet, že máte výkonný hardware, u jednoho spuštěného virtuálního PC to možná ani nezaznamenáte, ale jakmile byste chtěli spustit druhý a další, ihned se to projeví.

Nastavení virtuálního stroje

Oba programy se pyšní intuitivním uživatelským rozhraním. VMware Workstation Pro se však pyšní o něco jednodušším designem s jasně označenými funkcemi a užitečnými tipy v celém programu.

Nastavení nového virtuálního počítače je v obou nástrojích poměrně jednoduché. Oracle VirtualBox nabízí „expertní režim“ v rámci průvodce nastavení, který poskytuje větší kontrolu nad konfigurací, zatímco VMware Workstation Pro vás provede vytvořením virtuálního stroje bez složitých nastavení.

Výběr operačního systému ve VMware Workstation Pro Pojmenování a umístění virtuálního stroje ve VMware Workstation Pro Nastavení disku ve VMware Workstation Pro Shrnutí virtuálního PC ve VMware Workstation Pro

Oracle VirtualBox má také funkci bezobslužné instalace, kde stačí nastavit požadavky a specifikace stroje předem a pak nechat hypervizor, aby se o zbytek postaral. VMware Workstation Pro má podobnou funkci nazvanou „Easy Install“, ale implementace Oracle VirtualBoxu je lépe provedena. Začínajícím uživatelům se doporučuje začít s bezplatnou verzí Oracle VirtualBoxu, aby si otestovali jeho funkce a rozhraní. Pro oba programy je k dispozici široká škála online návodů a tutoriálů, které pomohou s jejich používáním.

Spuštění virtuálního PC ve VMware Workstation Pro

Kompatibilita

Oracle VirtualBox dává větší flexibilitu, jelikož jej lze spustit na systémech Windows, Linux, Mac OS, Solaris i FreeBSD. VMware Workstation Pro je omezen pouze na Windows a Linux. Pokud potřebujete virtualizovat na Mac OS, budete muset sáhnout po VMware Fusion Pro, která nabízí bezplatnou licenci pro osobní použití a je v tomto ohledu špičkou na trhu. Co se týče operačních systémů, které můžete na virtuálních počítačích spouštět, oba programy si vedou prakticky stejně.

Shrnutí

Volba mezi Oracle VirtualBoxem a VMware Workstation Pro závisí na individuálních potřebách a preferencích každého uživatele. Oba programy nabízejí robustní sadu funkcí pro virtualizaci, avšak liší se v přístupu k uživatelskému rozhraní a konfiguračními možnostmi. Velké minus si VMware Workstation Pro připisuje za složitou registraci, schválení a hledání souboru ke stažení.

Před konečným rozhodnutím o výběru hypervizoru je nezbytné zvážit specifické požadavky a úkoly, pro které bude virtualizace používána. Pokud hledáte maximální možný výkon, VMware Workstation Pro je vítězem. Pro běžné uživatele a nenáročné projekty však Oracle VirtualBox plně postačuje.

Obecně platí, že: