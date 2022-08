Nejčastější chyby, kterých se nechcete dopustit při úpravě videí

Téměř každý člověk je dnes kameramanem. Umožnily nám to smartphony se svými stále lepšími zabudovanými kamerami. Zatímco řada uživatelů videa pořizuje a hned je posílá do světa, tedy vystaví na YouTube, TikTok, Instagram, Facebook či jinou sociální síť, potom tu jsou ti, kteří si na nich dají záležet. Na druhou stranu existují uživatelé, kteří se snaží až moc – ze všech sil video vylepšují, což je také někdy na škodu. Ať už patříte do jakékoliv skupiny a zkoušeli jste si úpravy, ale nebylo to ono, pojďte se podívat na základy, které byste měli dodržovat.

1. Použijte editor, který vám vyhovuje

Je jedno čím video pořídíte. V případě smartphonů je výhodou, že už přímo v něm můžete video upravit. Na druhou stranu profesionálové volí raději jinou cestu. Kromě hardwaru (tedy rychlého počítače) je to i o softwaru. V případě, že budete chtít provádět skvělé úpravy, musíte použít takový, který vám bude vyhovovat, a budete mu rozumět (jeho funkcím), případně budete mít čas a ochotu se je naučit využívat. Pokud nevíte, jak s programem zacházet, promítne se to do vašich úprav, a navíc, zbytek těchto tipů pro vás bude k ničemu.

Výhodou je, že mobilní aplikace na úpravu videa se v posledních letech natolik zlepšily, že finalizaci videa ve smartphonu není nutné předem odsuzovat – přinášejí spoustu pokročilých funkcí a není nutné vlastnit ani počítač.

Pro ty, kteří se chtějí držet počítačového softwaru, nikdy neuděláte chybu s Adobe After Effects, nebo Vegas Edit, případně Pinnacle studiem. Pokud vám více vyhovují úpravy v telefonu, potom volte appky jako Video Star, Alight Motion a CapCut. Pro všechny tyto programy přitom na internetu existuje spousta výukových programů – od snadných úprav až po ty pokročilé.

2. Používejte kvalitní klipy a obrázky

Zatímco doteď jsme počítali s tím, že „v ruce“ už máte kvalitní materiál (tedy dobře zachycené okamžiky), pojďme se ještě na chvíli zastavit a vrátit na samý začátek, tedy k pořízení videoscén. Každé video totiž musí stát na pevných základech – kvalitních videozáběrech.

Na to navazují další prvky. V současné době jim vévodí různé vkládané klipy a obrázky, které by v případě použití ve vašem videu měly být co možná nejkvalitnější. Z velké části jsou dnes získávané z YouTube nebo jiných běžných platforem sociálních sítí. Můžete si je stáhnout, a pokud to nejde, tak se je můžete pokusit nagrabovat prostřednictvím aplikací pro záznam obrazovek (pozor však na autorská práva). A pokud se vám nedaří získat kvalitní verzi chtěného klipu nebo obrázku, který prostě musíte mít, vyhledejte v editoru alespoň funkci ostrost a zvyšte hodnoty verze, kterou máte k dispozici.

3. Udržujte video v pohybu

Dalším předpokladem úspěšného videa je, aby nikdy nedošlo k tomu, že video bude strnulé – musíte chtít, aby vaše klipy měly určitý stupeň pohybu a třeba i postupně gradovaly. K dosažení tohoto cíle můžete udělat tři věci a doporučujeme je používat všechny společně.

Neustálou akcí vše vypadá podmanivěji. Dosáhnout toho lze změnou polohy nebo pootočením videa v libovolném směru a také přiblížením a oddálením. Pro skutečně dynamické úpravy přidejte efekt, který vykazuje pohyb. Například efekty Wiggle a Shake v After Effects a Sprocket Jitter ve Video Star jsou skvělé způsoby, jak udržet věci v neustálém pohybu. V případě přechodů scén je vhodné přidat přechodový třes.

4. Použijte Bézierovu interpolaci

Chcete-li, aby vaše úpravy vypadaly přirozeně, vyhněte se lineární interpolaci, která se pohybuje mechanickým tempem, a zvolte Bézierovu interpolaci, aby mohlo docházet k odchylkám v rychlosti pohybu – vše by mělo vypadat jako v reálném světě. Jako příklad si uveďme zoom. Pokud se bude zoomovat konstantní rychlostí, bude to nudné. Avšak pokud bude pochyb zrychlovat, tedy exponenciálně růst až ke konci, potom to bude efektivnější.

Bézierova interpolace mnohem flexibilnější a umožňuje přizpůsobit cokoliv, co se stane mezi dvěma nebo více klíčovými snímky. To je něco, bez čeho se při úpravách klipů, které se hýbou, neobejdete.

5. Přidejte rozostření pohybu

Tzv. Motion Blur je důležitou součástí videí. Bez tohoto efektu budou vaše klipy vypadat nepřirozeně, až trhaně. Efekt rozostření pohybu byl navržen tak, aby napomáhal způsobu, jakým pozorujeme pohyb ve videích, což z něj činí příjemný zážitek. Existují různé typy rozostření pohybu, včetně RSMB, a může mít i jiný název, např. pohybová neostrost.

6. Ve zpomalení vše vypadá lépe

Všichni známe zpomalené záběry. Využívaly se hojně například k demonstraci toho, co se děje při crash testu, demonstrovat tím lze i ladná chůze s dlouhými vlasy apod. Prostě to vypadá úžasně. Pokud tak původní videoklip není podstatný pro příběh, který vypráví, zpomalte jej (aplikujte slow motion). Dnes se tak zpomaluje kde jaký záběr. Ale pamatujte na to, že pokud se chystáte scénu zpomalit, musíte se vyhnout tomu, aby vypadala trhaně (to nastane, když pouze natáhnete jeho snímky). V závislosti na editoru, který používáte, povolte buď optickou stabilizaci nebo zmíněné rozostření pohybem. Tak vyhladíte škubání při přehrávání – software automaticky uhodne a doplní chybějící snímky. Samozřejmě vůbec nejlepší je rovnou scénu pořídit v modu slow motion.

7. Opravte barvu

Korekce barev je proces, díky kterému vše vypadá tak nějak lépe, a zároveň je dosaženo konzistentní vizuální rovnováhy ve více klipech. Jakmile se to stane, můžete popustit uzdu kreativitě. Vybraným videozáběrům tak můžete změnit barevný nádech až do „nepřirozena“ a tím jim přidat na atraktivitě.

8. Neváhejte experimentovat

Každý začínající „střihač“ se spoléhá na přednastavené volby. Na tom není nic špatného – i pokročilejší editoři je používají – a vězte, že neexistuje žádné univerzální řešení. Po použití předvolby dolaďte hodnoty tak, aby vám efekt vyhovoval a doplňoval záběr. Pro začátečníky je to také skvělý způsob, jak se lépe naučit používat program, a objevit nové techniky.

9. Použijte detektor zvukových přechodů

Co by to bylo za video bez pořádného zvuku. Ani úpravy videa bez změn ve zvuku by nebyly to pravé. To znamená, že i ve videoeditoru budete muset pracovat se zvukem. Zvuk je zásadním prvkem úprav a rytmus zvuku obvykle určuje, kdy a jak k přechodu dojde. Naštěstí ve vybraných programech pracuje detektor rytmu, který vám poradí, kdy použít určitý zvukový efekt, a díky tomu se obraz okamžitě synchronizuje se zvukem.

Vrhněte se do úžasných úprav videa

Toto bylo jen několik základních věcí, které byste měli dodržovat při editaci videí. Jakmile si je osvojíte, stanou se pro vás přirozené a budete schopni přesunout pozornost ve videích tam, kam chcete. Pusťte se do toho.