Vyrážíme na veletrh CES – technologickou superakci roku

Je to právě veletrh CES, který hned zkraje nového roku obvykle určuje směry dalšího vývoje nejrůznějších technologií. Vybrat v obrovském množství právě tu novinku, která nám jednou třeba i změní život, není jednoduché a od novináře si žádá velkou profesionalitu a přehled v oboru. Doslova pár hodin před odjezdem jsme vyzpovídali našeho kolegu, redaktora magazínu Technet.cz Václava Nývlta, který má s reportováním z CESu letité zkušenosti.

S jakými pocity a očekáváními vyrážíš letos na veletrh CES?

Asi nejvíce se zvědavostí, je to totiž první pocovidový ročník, který nebudeme sledovat jen v online prostředí. Za tu dobu se mnohé změnilo, a to nejen na CESu, ale i v Las Vegas. Mnohem více než kdy jindy se bude skloňovat umělá inteligence a uvidíme v praxi jak nové velké jazykové modely různých firem, tak i jejich praktické aplikace. Včetně spousty takzvaných AIPC, tedy počítačů, které si díky novým čipům s klientským akcelerátorem umělé inteligence spoustu těchto výpočtů vyřeší samy, bez potřeby extrémně výkonné grafické karty nebo odesílání dat ke zpracování do cloudu.

Očekáváme také záplavu systémů pro monitoring zdravotního stavu a vzdálenou lékařskou diagnostiku, související služby a aplikace, nebo také velkou přehlídku technologií pro segment automotive. Pach benzínu však na výstavišti nečekáme, skoro vše bude pohánět elektřina. Velký prostor budou mít systémy autonomního řízení, vzájemná komunikace vozidel a také nové technologie pro interiéry vozidel, kde už volant nebude tím hlavním prvkem – důležitější bude pasažérům nabídnout možnost příjemného nebo produktivního využití času jízdy. Čekáme nové headsety pro virtuální a rozšířenou realitu a také spoustu roztodivných prvků chytré a chytřejší domácnosti.

Virtuální a rozšířená realita je stále velkým tématem veletrhu. Výrobci jí přikládají značnou budoucnost.

Co je na reportování z tak velké akce pro tebe nejtěžší?

Časový posun. V Las Vegas je o devět hodin méně než v Praze, takže první úkol po příletu je rychle si přehodit rytmus. Jinak hrozí, že na tiskovce ve čtyři odpoledne budeme horko těžko přemáhat spánek, protože mozek je přesvědčený, že je zrovna jedna ráno a tedy nejvyšší čas jít spát.

Druhý háček je nutná aktuálnost online vydávání, tedy že to, co vybereme jako nejzajímavější pro čtenáře a diváky, musíme rychle „hodit na papír“, respektive sepsat a nalít do redakčního systému, upravit fotky, sestříhat video. Na spánek tedy mnoho času nezbývá. Těšíme se na rychlá 5G data a poměrně štědré datové tarify operátora, jehož eSIM jsme si na cestu připravili. Pamatuji ještě doby, kdy jsme s notebooky běhali mezi patry hotelu a hledali nejméně vytíženou část sítě pro odeslání videí na redakční servery – a někdy se je odeslat ani nepovedlo.

Stánky nejdůležitějších firem současnosti (na snímku Intel) nabízejí vybraným novinářům i pohodlné zázemí, kde se mohou občerstvit a na chvíli si odpočinout.

Podle jakého klíče na místě selektuješ novinky, které jsou – podle tvého úsudku – skutečnou novinkou, nebo jen okrajovou kuriozitou bez hlubšího významu?

V podstatě jde o balanc pohledů. Snažíme se najít právě ty novinky, které jsou technologicky natolik zajímavé nebo revoluční, že prostě ve vydání nesmějí chybět. Samozřejmě se může stát, že tím směrem nakonec vývoj nepůjde, ale i odvážná slepá ulička mívá svůj význam. Na CESu se to ne vždy snadno pozná, mnohé představované technologie a koncepty to mají k případnému komerčnímu nasazení i několik let a může se stát, že se během té doby objeví něco, co ji zcela překoná a nechá ji tak upadnout do zapomnění.

Druhým pohledem je čtenářská atraktivita, a tam samozřejmě nejvíce bodují ty různé kuriozity. Takže až zase budeme psát o něčem tak pitomém, jako je elektronický ocas reagující na emoční rozpoložení nositele, tak si nemusíte ťukat na čelo. Redaktor se nezbláznil, jen si uvědomuje, že stejně důležité jako čtenáře seriózně informovat, je i pobavit ho.