Aplikace vám pomohou zorganizovat i užít Vánoce

Giftster kdo chce co pod stromek

Ačkoli zastáváme názor, že součástí radosti z dárku je i překvapení z toho, co mi darující vymyslel a připravil, mnozí dají přednost výběru svému. Otázky „a co bys chtěl k Vánocům“ přitom uvádějí do rozpaků zástupce obou táborů.

Elegantním řešením může být aplikace Gifster.

Je to vlastně specializovaná sociální síť. Po registraci si vytvoříte svůj seznam věcí, které by se vám jako dárek líbily nebo hodily (a nemusíte být tak neskromní jako Vašek v ukázkovém screenshotu). Zpravidla stačí do řádku vložit webový odkaz na daný produkt a vše ostatní si aplikace vyplní sama, včetně obrázku a podrobného popisu.

Takto si mohou vytvořit seznamy všichni rodinní příslušníci (nebo kamarádi, nebo spoluhráči ... záleží, jaké skupiny budete chtít tvořit) a vzájemně můžete své seznamy přání sdílet a využít k inspiraci při výběru vhodného dárku.

Christmas Gift List dárky pod kontrolou

Jednoduchá aplikace na správu vánočních dárků vám umožní mít přehled nejen o tom, pro koho už co máte nakoupeno či vyrobeno. Na jednom místě získáte přehled o celkovém rozpočtu i jednotlivých položkách. Pokud o dárku zatím jen uvažujete, můžete si k němu přidat odkaz a třeba ručně sledovat, jak se mění jeho cena.

Aplikace Christmas Gift List zobrazí přehledně plány na vánoční dárky.

Jak k lidem, které chcete obdarovat, tak k dárkům můžete přiřadit obrázky či fotografie. Označit si můžete i to, zda máte dárek nejen koupený, ale i zabalený.

Přehled dárků pro vybraného člověka v aplikaci Christmas Gift List

Celý seznam navíc můžete zamknout. Bez hesla se pak k němu nikdo nedostane. Aplikace obsahuje ve spodní části reklamy, ale můžete je za dvacet korun vypnout.

Přehledná statistika v programu Christmas Gift List

Pokud ji budete chtít použít i další rok, stačí jen přidat novou záložku. Můžete si tak náklady na Vánoce rozložit, používat aplikaci celý rok a průběžně si zaznamenávat, co již máte.

Vánoční omalovánky kdo si hraje, nezlobí

Čekání na Ježíška může být dlouhé, ty menší až nejmenší mohou zabavit vánoční omalovánky. Chce to tedy spíše tablet než telefon, ale pokud plánujete procvičit i hodně jemnou motoriku, i na displeji telefonu to zvládnout jde.

Na výběr je velké množství různých tematicky rozdělených omalovánek, případně můžete využít generátor tvarů a obrazců k vlastním kreacím.

Christmas Photo Editor vánoční přání raz dva

Vyrobit vkusné (alespoň tak jako na našem screenshotu) vánoční přání se svým dítětem, pejskem, nebo celou rodinou je s aplikací Christmas Photo Editor otázka pár kliknutí.

Nejprve si vyberete základní grafiku, poté vložíte fotografii a pak ji doplníte různými nápisy, efekty a nálepkami. Výsledek uložíte jako obrázek a můžete jím plnit mailové schránky, vlákna komunikátorů nebo sociální sítě.

Vánoční zvoneček cinkáme z mobilu

Toto je notorická klasika, ale nelze vynechat.

V aplikaci vánoční zvoneček si vyberete jeden ze sedmi zvuků zvonečku, silné odbíjení kostelních zvonů nebo dvě zvonkové melodie, zvolíte počet opakování a můžete je ve vhodný okamžik přehrát a pozvat tak děti ke stromečku. Nechybí časovač na zazvonění v konkrétní čas.

NORAD Tracks Santa sledujte Santovu cestu

Severoamerické velitelství protivzdušné obrany již řadu let provozuje aplikaci, která vám umožní virtuálně sledovat, kde se právě nachází sáně s se Santou.

NORAD Tracks Santa nabídne i vánoční hudbu.

Při čekání na něj si mohou zájemci krátit čas jednoduchými hrami, které se otevírají v adventním kalendáři, či poslechem vánoční hudby nebo čtením o Santovi a jeho saních. Najít můžete odkazy na sváteční tradice po celém světě.

Na stránkách i v aplikaci NORAD Tracks Santa najdete jednouché hry v adventním kalendáři.

NORAD také přibližuje svou práci tím, že popisuje, jakými nástroji sleduje putování Santy.