Legendy o napadení účtu stále fungují, nechápu to, říká šéf kyberkriminalistů

Jak těžké je držet krok s důmyslností kyberzločinců na sítích?

Je fakt, že to prostředí je velmi dynamické, neustále se rychle vyvíjí a mění a my na to musíme reagovat, v tom je to dost specifické.

Vy se zločiny v kyberprostoru zabýváte už téměř dvacet let. Za tu dobu došlo k ohromnému skoku v oblasti technologií. Jak se vaše práce proměnila?

Výkon naší činnosti se diametrálně změnil. Před dvaceti lety vypadala naše práce úplně jinak než dnes. Tehdy si nikdo neuměl představit, že se podstatná část činností přesune do online světa, stejně jako si nyní neumíme představit, co bude za dvacet let. Vezměte si, že před dvaceti lety byly tlačítkové telefony a uživatele internetu, kteří měli sociální sítě, byste spočítala na prstech jedné ruky. A kam jsme za tu dobu pokročili! Svět technologií jde neustále dopředu, s tím nic nenaděláme, to je vývoj. Tím pádem se mění i možnosti, jak lidé využívají online služby, co všechno se dá v online prostředí dělat, jaká data se tam dají ukládat. Od toho se pak odvíjejí různé druhy trestné činnosti.