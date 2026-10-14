Jak vypadá útok na Mac? Falešná instalace Teams i krádeže hesel
Scénář útoků zaměřených na počítače od Applu v prvním čtvrtletí 2026 ukazoval, jak snadno lze zneužít běžné pracovní návyky. Uživatel hledající komunikátor Microsoft Teams pro macOS zadal požadavek do vyhledávače. Na prvních pozicích se však objevil zmanipulovaný výsledek nebo sponzorovaná reklama, která ho přesměrovala na podvrženou webovou stránku.
Namísto běžného instalačního souboru strávil uživatel chvíli na stránce s „návodem k instalaci“. Ta tvrdila, že pro správné dokončení instalace je nutné otevřít systémový nástroj Terminál a vložit do něj připravený textový kód. Jakmile uživatel pokyn splnil, neinstaloval aplikaci Teams, ale sám spustil škodlivý skript, který do zařízení stáhl infostealer OSX/PSW.Agent (známý také jako AMOS Stealer).
Podle ESETu zůstal tento infostealer hlavním rizikem pro macOS v Česku a na Slovensku i ve druhém čtvrtletí roku 2026. Cílem tohoto malwaru je tichá krádež citlivých dat: z napadeného Macu získává uložená hesla z prohlížečů, přístupy k e-mailům, osobní dokumenty a především přístupové údaje k digitálním kryptoměnovým peněženkám (např. Electrum, Exodus či Binance). Získaná data pak útočníkům slouží k dalším útokům nebo přímé finanční krádeži.
|Jméno škodlivého kódu
|Podíl na zachycených útocích
|OSX/PSW.Agent
|78,32 %
|OSX/TrojanDownloader.Agent
|2,80 %
|OSX/Exploit.Agent
|2,10 %
|OSX/Adware.Bundlore
|2,10 %
|OSX/Spy.Agent
|1,40 %
Zdroj: ESET
Při pohledu do globálního reportu ESETu tvoří PSW.Agent přibližně 9,1 % všech celosvětových detekcí na macOS. V souvislosti s Macy se v bezpečnostních zprávách objevuje i údaj o nárůstu celkových detekcí pro macOS o 38 %. Je však nutné zdůraznit, že tento graf zahrnuje i potenciálně nechtěné aplikace (PUA) a reklamní software – nejčastěji zachycenou aplikací byl totiž známý čistič MacKeeper. Nelze jej tedy interpretovat jako čistý nárůst nebezpečného malwaru.
Proč ClickFix útok funguje, i když nic ke stažení nevidíte
Technika známá jako ClickFix nespoléhá na to, že uživatel vědomě stáhne nebezpečný soubor .app (obdoba souborů .exe z Windows) nebo .dmg. Jde o čistou formu sociálního inženýrství – manipulativní komunikace, která zneužívá lidskou nepozornost, spěch nebo strach z chybového hlášení.
Princip je následující – podvodná webová stránka (např. falešná CAPTCHA kontrola s tlačítkem „Nejsem robot“ nebo chybové hlášení prohlížeče) předstírá problém. Nabídne okamžité řešení a automaticky uloží škodlivý příkaz do schránky (clipboardu) uživatele. Oběť je následně instrukcemi na obrazovce navedena, aby otevřela příkazovou řádku (Terminál na macOS nebo PowerShell ve Windows) a obsah schránky jednoduše vložila a potvrdila klávesou Enter.
Globální telemetrie ESETu zaznamenala mezi druhou polovinou roku 2025 a prvním pololetím 2026 nárůst detekcí (vedených pod označením HTML/FakeCaptcha) o 108 %. Ačkoliv se čísla drží pod rekordní vlnou z roku 2025, samotný ESET upozorňuje, že detekce zachycují většinou jen první fázi útoku (falešnou stránku) – reálný počet těchto manipulativních pokusů v síti je tak ještě vyšší.
Zajímavé je i geografické rozložení: na celosvětových detekcích HTML/FakeCaptcha se Slovensko podílelo celými 7 %, což z něj činí druhou nejzasaženější zemi světa hned po Japonsku (14 %).
Falešný návod AI: Když podvodníci zneužijí důvěru v ChatGPT nebo Copilot
S rostoucí popularitou generativní umělé inteligence posunuli útočníci techniku ClickFix do nové fáze, kterou analytici označují jako AI-fix. Podvodníci zjistili, že lidé mají tendenci slepě důvěřovat návodům, které vypadají jako výstup od pokročilého AI asistenta.
Při útocích typu AI-fix zakládají podvodníci stránky přímo v prostředí legitimních AI platforem a služeb – v reportu ESETu jsou zmíněny například domény Anthropic Artifacts, OpenAI Canvas či Microsoft Copilot Pages. Na těchto veřejně přístupných adresách publikují věrohodně vypadající návody na řešení technických problémů.
Uživatel se tak dostane na reálnou doménu známého AI nástroje a nabude dojmu, že mu bezpečný postup vygenerovala sama umělá inteligence. Ve skutečnosti však pouze čte podvržený text vložený lidským útočníkem, který ho opět směřuje k otevření Terminálu a spuštění škodlivého skriptu. Značky jako OpenAI, Anthropic nebo Microsoft v tomto případě nejsou viníky ani šířiteli malwaru – útočníci pouze zneužívají otevřenost jejich platforem k publikaci obsahu.
Další převleky: Falešný blokovač reklam nebo převzetí účtu bez hesla
Útočníci postupně přizpůsobují podvodný koncept ClickFix i dalším scénářům:
- CrashFix (falešný blokovač reklam): Útočníci do oficiálního obchodu Chrome Web Store propašovali škodlivé rozšíření NexShield – Smart Ad Blocker (kopírující známý uBlock Origin Lite). Rozšíření schválně fungovalo bez problémů a až s hodinovým zpožděním vyvolalo falešný pád prohlížeče. Uživateli pak nabídlo „opravu“, která vedla ke spuštění škodlivého příkazu. Časové zpoždění mělo zabránit tomu, aby si oběť spojila chybu s nově nainstalovaným doplňkem.
- ConsentFix (útok na Microsoft účty): Varianta zaměřená na firemní prostředí. Místo spouštění příkazu v Terminálu nástraha přiměje uživatele, aby při falešné kontrole CAPTCHA zkopíroval a předal speciální adresu obsahující autorizační kód OAuth. Pokud je uživatel v prohlížeči již přihlášen ke službám Microsoftu, útočník tento kód zneužije k ovládnutí jeho účtu – aniž by musel znát heslo nebo prolomit dvoufázové ověření (MFA).
Jak poznat ClickFix a falešný návod?
Spojovacím znakem všech těchto útoků není to, jak stránka vypadá, ale co po vás požaduje. Při surfování po internetu dodržujte tato základní pravidla:
- Legitimní web nikdy nevyžaduje Terminál ani PowerShell: Běžná webová stránka, test CAPTCHA ani ověření lidskosti nikdy nepotřebují, abyste otevírali systémové nástroje (Terminál na Macu, příkazovou řádku nebo PowerShell ve Windows) a vkládali do nich jakýkoliv text.
- Pozor na zkratky a kopírování textu: Pokud vás stránka nutí zmáčknout klávesovou zkratku pro vložení obsahu (Cmd+V nebo Ctrl+V) a stisknout Enter, jde téměř jistě o podvod.
- Aplikace instalujte z oficiálních zdrojů: Programy jako Microsoft Teams, Zoom nebo prohlížeče stahujte výhradně z Mac App Store nebo z oficiálních webových stránek výrobce. Nikdy je neinstalujte spouštěním příkazů z neznámých webů.
- Prověřujte návody z AI platforem: Pokud vám návod na internetu (i na doméně AI nástroje) radí spustit kód, kterému nerozumíte, postup neprovádějte.
Co dělat, pokud jste škodlivý příkaz již vložili
Pokud si uvědomíte, že jste instrukcím na podvodné stránce podlehli a příkaz v Terminálu spustili, postupujte podle doporučení bezpečnostních týmů NÚKIB a CSIRT.CZ:
- Okamžitě odpojte zařízení od sítě: Vypněte wi-fi a odpojte síťový kabel. Zabráníte tím malwaru v odeslání odcizených dat na server útočníka.
- Změňte hesla z jiného zařízení: Pomocí telefonu nebo jiného bezpečného počítače okamžitě změňte hesla k e-mailu, Apple ID, Microsoft účtu, bankovnictví a dalším klíčovým službám. V nastavení účtů odhlaste všechny aktivní relace.
- Kontaktujte banku: Pokud mělo zařízení přístup k bankovnictví nebo v něm byly uložené údaje k platebním kartám či kryptoměnovým peněženkám, informujte svou banku o možném úniku dat.
- Proveďte odbornou očistu: V případě firemního počítače kontaktujte IT oddělení. Pro jistotu kompletního odstranění infostealeru je nejbezpečnějším řešením čistá přeinstalace operačního systému ze zálohy vytvořené před incidentem.
- Nahlaste incident: Pokud došlo k finanční škodě, kontaktujte Policii ČR a uchovejte historii prohlížení i adresu podvodné stránky.