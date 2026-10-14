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Tři čtvrtiny útoků na Macy v Česku spustí sama oběť. Jak je to možné?

Ivana Vaňkátová
  5:00
Tři čtvrtiny zachycených hrozeb zneužily falešné návody a radu od AI

Tři čtvrtiny zachycených hrozeb zneužily falešné návody a radu od AI | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Mladá generace se umělé inteligenci svěřuje s problémy, věří jí, ale netuší,...
Kyberbezpečnost
Ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Představa, že je operační systém macOS od Applu zcela imunní vůči kybernetickým hrozbám, dostává v posledních letech trhliny. Útočníci totiž čím dál častěji neútočí na technické zranitelnosti samotného systému, ale přímo na uživatele. Podle dat bezpečnostní společnosti ESET stála v prvním čtvrtletí roku 2026 za zhruba třemi čtvrtinami zachycených malwarových útoků na Macy v Česku a na Slovensku technika ClickFix. Místo složitého instalování virů přiměje oběť, aby škodlivý příkaz vložila do systému sama. Podvodníci navíc stále častěji zneužívají důvěru v návody z prostředí umělé inteligence.

Jak vypadá útok na Mac? Falešná instalace Teams i krádeže hesel

Scénář útoků zaměřených na počítače od Applu v prvním čtvrtletí 2026 ukazoval, jak snadno lze zneužít běžné pracovní návyky. Uživatel hledající komunikátor Microsoft Teams pro macOS zadal požadavek do vyhledávače. Na prvních pozicích se však objevil zmanipulovaný výsledek nebo sponzorovaná reklama, která ho přesměrovala na podvrženou webovou stránku.

Namísto běžného instalačního souboru strávil uživatel chvíli na stránce s „návodem k instalaci“. Ta tvrdila, že pro správné dokončení instalace je nutné otevřít systémový nástroj Terminál a vložit do něj připravený textový kód. Jakmile uživatel pokyn splnil, neinstaloval aplikaci Teams, ale sám spustil škodlivý skript, který do zařízení stáhl infostealer OSX/PSW.Agent (známý také jako AMOS Stealer).

Podle ESETu zůstal tento infostealer hlavním rizikem pro macOS v Česku a na Slovensku i ve druhém čtvrtletí roku 2026. Cílem tohoto malwaru je tichá krádež citlivých dat: z napadeného Macu získává uložená hesla z prohlížečů, přístupy k e-mailům, osobní dokumenty a především přístupové údaje k digitálním kryptoměnovým peněženkám (např. Electrum, Exodus či Binance). Získaná data pak útočníkům slouží k dalším útokům nebo přímé finanční krádeži.

Nejčastější kybernetické hrozby pro platformu MacOS v ČR a na Slovensku
Jméno škodlivého kóduPodíl na zachycených útocích
OSX/PSW.Agent78,32 %
OSX/TrojanDownloader.Agent2,80 %
OSX/Exploit.Agent2,10 %
OSX/Adware.Bundlore2,10 %
OSX/Spy.Agent1,40 %

Zdroj: ESET

Mladá generace se umělé inteligenci svěřuje s problémy, věří jí, ale netuší,...

Při pohledu do globálního reportu ESETu tvoří PSW.Agent přibližně 9,1 % všech celosvětových detekcí na macOS. V souvislosti s Macy se v bezpečnostních zprávách objevuje i údaj o nárůstu celkových detekcí pro macOS o 38 %. Je však nutné zdůraznit, že tento graf zahrnuje i potenciálně nechtěné aplikace (PUA) a reklamní software – nejčastěji zachycenou aplikací byl totiž známý čistič MacKeeper. Nelze jej tedy interpretovat jako čistý nárůst nebezpečného malwaru.

Proč ClickFix útok funguje, i když nic ke stažení nevidíte

Technika známá jako ClickFix nespoléhá na to, že uživatel vědomě stáhne nebezpečný soubor .app (obdoba souborů .exe z Windows) nebo .dmg. Jde o čistou formu sociálního inženýrství – manipulativní komunikace, která zneužívá lidskou nepozornost, spěch nebo strach z chybového hlášení.

Princip je následující – podvodná webová stránka (např. falešná CAPTCHA kontrola s tlačítkem „Nejsem robot“ nebo chybové hlášení prohlížeče) předstírá problém. Nabídne okamžité řešení a automaticky uloží škodlivý příkaz do schránky (clipboardu) uživatele. Oběť je následně instrukcemi na obrazovce navedena, aby otevřela příkazovou řádku (Terminál na macOS nebo PowerShell ve Windows) a obsah schránky jednoduše vložila a potvrdila klávesou Enter.

Kyberbezpečnost

Globální telemetrie ESETu zaznamenala mezi druhou polovinou roku 2025 a prvním pololetím 2026 nárůst detekcí (vedených pod označením HTML/FakeCaptcha) o 108 %. Ačkoliv se čísla drží pod rekordní vlnou z roku 2025, samotný ESET upozorňuje, že detekce zachycují většinou jen první fázi útoku (falešnou stránku) – reálný počet těchto manipulativních pokusů v síti je tak ještě vyšší.

Zajímavé je i geografické rozložení: na celosvětových detekcích HTML/FakeCaptcha se Slovensko podílelo celými 7 %, což z něj činí druhou nejzasaženější zemi světa hned po Japonsku (14 %).

Falešný návod AI: Když podvodníci zneužijí důvěru v ChatGPT nebo Copilot

S rostoucí popularitou generativní umělé inteligence posunuli útočníci techniku ClickFix do nové fáze, kterou analytici označují jako AI-fix. Podvodníci zjistili, že lidé mají tendenci slepě důvěřovat návodům, které vypadají jako výstup od pokročilého AI asistenta.

Při útocích typu AI-fix zakládají podvodníci stránky přímo v prostředí legitimních AI platforem a služeb – v reportu ESETu jsou zmíněny například domény Anthropic Artifacts, OpenAI Canvas či Microsoft Copilot Pages. Na těchto veřejně přístupných adresách publikují věrohodně vypadající návody na řešení technických problémů.

Ilustrační snímek

Uživatel se tak dostane na reálnou doménu známého AI nástroje a nabude dojmu, že mu bezpečný postup vygenerovala sama umělá inteligence. Ve skutečnosti však pouze čte podvržený text vložený lidským útočníkem, který ho opět směřuje k otevření Terminálu a spuštění škodlivého skriptu. Značky jako OpenAI, Anthropic nebo Microsoft v tomto případě nejsou viníky ani šířiteli malwaru – útočníci pouze zneužívají otevřenost jejich platforem k publikaci obsahu.

Další převleky: Falešný blokovač reklam nebo převzetí účtu bez hesla

Útočníci postupně přizpůsobují podvodný koncept ClickFix i dalším scénářům:

  • CrashFix (falešný blokovač reklam): Útočníci do oficiálního obchodu Chrome Web Store propašovali škodlivé rozšíření NexShield – Smart Ad Blocker (kopírující známý uBlock Origin Lite). Rozšíření schválně fungovalo bez problémů a až s hodinovým zpožděním vyvolalo falešný pád prohlížeče. Uživateli pak nabídlo „opravu“, která vedla ke spuštění škodlivého příkazu. Časové zpoždění mělo zabránit tomu, aby si oběť spojila chybu s nově nainstalovaným doplňkem.
  • ConsentFix (útok na Microsoft účty): Varianta zaměřená na firemní prostředí. Místo spouštění příkazu v Terminálu nástraha přiměje uživatele, aby při falešné kontrole CAPTCHA zkopíroval a předal speciální adresu obsahující autorizační kód OAuth. Pokud je uživatel v prohlížeči již přihlášen ke službám Microsoftu, útočník tento kód zneužije k ovládnutí jeho účtu – aniž by musel znát heslo nebo prolomit dvoufázové ověření (MFA).
ilustrační snímek

Jak poznat ClickFix a falešný návod?

Spojovacím znakem všech těchto útoků není to, jak stránka vypadá, ale co po vás požaduje. Při surfování po internetu dodržujte tato základní pravidla:

  1. Legitimní web nikdy nevyžaduje Terminál ani PowerShell: Běžná webová stránka, test CAPTCHA ani ověření lidskosti nikdy nepotřebují, abyste otevírali systémové nástroje (Terminál na Macu, příkazovou řádku nebo PowerShell ve Windows) a vkládali do nich jakýkoliv text.
  2. Pozor na zkratky a kopírování textu: Pokud vás stránka nutí zmáčknout klávesovou zkratku pro vložení obsahu (Cmd+V nebo Ctrl+V) a stisknout Enter, jde téměř jistě o podvod.
  3. Aplikace instalujte z oficiálních zdrojů: Programy jako Microsoft Teams, Zoom nebo prohlížeče stahujte výhradně z Mac App Store nebo z oficiálních webových stránek výrobce. Nikdy je neinstalujte spouštěním příkazů z neznámých webů.
  4. Prověřujte návody z AI platforem: Pokud vám návod na internetu (i na doméně AI nástroje) radí spustit kód, kterému nerozumíte, postup neprovádějte.
Konference o kyberbezpečnosti - 22. března 2016

Co dělat, pokud jste škodlivý příkaz již vložili

Pokud si uvědomíte, že jste instrukcím na podvodné stránce podlehli a příkaz v Terminálu spustili, postupujte podle doporučení bezpečnostních týmů NÚKIB a CSIRT.CZ:

  1. Okamžitě odpojte zařízení od sítě: Vypněte wi-fi a odpojte síťový kabel. Zabráníte tím malwaru v odeslání odcizených dat na server útočníka.
  2. Změňte hesla z jiného zařízení: Pomocí telefonu nebo jiného bezpečného počítače okamžitě změňte hesla k e-mailu, Apple ID, Microsoft účtu, bankovnictví a dalším klíčovým službám. V nastavení účtů odhlaste všechny aktivní relace.
  3. Kontaktujte banku: Pokud mělo zařízení přístup k bankovnictví nebo v něm byly uložené údaje k platebním kartám či kryptoměnovým peněženkám, informujte svou banku o možném úniku dat.
  4. Proveďte odbornou očistu: V případě firemního počítače kontaktujte IT oddělení. Pro jistotu kompletního odstranění infostealeru je nejbezpečnějším řešením čistá přeinstalace operačního systému ze zálohy vytvořené před incidentem.
  5. Nahlaste incident: Pokud došlo k finanční škodě, kontaktujte Policii ČR a uchovejte historii prohlížení i adresu podvodné stránky.

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