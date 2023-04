Ochránit data zvládne každý. Vyzkoušejte si šifrování i skrytí

Ztráta USB flash disku nebo externího pevného disku většinou znamená problém. Kromě toho, že přijdete o médium (kus hardwaru), který asi budete chtít opět nahradit, představuje v případě absence zálohy ztrátu třeba i drahocenných dat, a především bezpečnostní problém. Spočívá v tom, že v případě nalezení disku se k němu může dostat kdokoliv a tím pádem je „zneužít“. Proto je nezbytné zajistit, aby se k datům nikdo nedostal. Existují dvě hlavní možností, jak toho docílit.

1. Metoda šifrováním

Nejjednodušším způsobem, jak chránit externí datové úložiště spočívá v tom, že začnete používat heslo. Prostřednictvím některého ze softwarových nástrojů ho nastavíte tak, že pro přístup k datům bude vždy vyžadováno. Pro uživatele je to sice otrava, ale pro případného nálezce naopak mnohdy nepřekonatelné zabezpečení. A tak těch pár sekund při zadání hesla lze jistě skousnout.

Přímo ve Windows existuje softwarový nástroj, který toto umí splnit. Ovšem využít ho lze pouze ve verzích Pro. Jestliže máte edici Home, musíte se podívat po jiném. Proto se jako vhodná varianta jeví uznávaný a hojně používaný VeraCrypt. Program patří mezi nejlepší softwary pro ochranu dat na externích discích. Funguje jak ve Windows, tak na Linuxu a Macu a je v češtině. Navíc je k dispozici zdarma a s otevřeným zdrojovým kódem, což znamená, že pokud jste technicky zdatní, můžete potenciálně zlepšit jeho schopnosti. VeraCrypt používá až 512bitové AES šifrování (BitLocker přitom pouze 128bitové), ale i další metody.

VeraCrypt

Po instalaci, nebo rozbalení balíčku s programem ho spusťte. Klikněte Vytvořit svazek. Zobrazí se několik způsobů, jak vytvořit šifrovaný disk. Začněte tím prvním (jakmile si program osvojíte, nebo budete chtít jiný druh zabezpečení, můžete prozkoumat zbylé dvě možnosti). Vytvoří speciální soubor, do kterého potom budete umisťovat všechny soubory či složky a tím budou automaticky šifrovány. Navíc tímto způsobem nebude nutné disk před nastavením nejprve vyprázdnit (smazat).

VeraCrypt

V dalším kroku máte možnost si vybrat, zda má být šifrovaný soubor na disku viditelný, či nikoliv. Druhá možnost zabezpečení ještě více zvyšuje. V následujícím kroku vyberte disk, kde má být soubor vytvořen – tedy přenosnou jednotku – a zadejte jeho název. Dalším se nastavují možnosti šifrování – především metoda. Kromě AES jsou k dispozici i další a nechybí k nim popis pro lepší rozhodnutí, kterou zvolit. Doporučujeme si dole i otestovat, jak která metoda je rychlá s vaším diskem a třeba to bude vodítko proto, abyste se rozhodli, kterou zvolit. Vítězem testu by však měl být algoritmus AES.

VeraCrypt

Poté následuje nastavení velikosti šifrovaného souboru. V závislosti na dostupném místě úložiště zadejte požadovanou velikost, případně svazek více uvolněte (odstraňte nebo dočasně data zkopírujte jinam) a nastavte vetší. V dalším kroku si nastavte heslo a poté systém svazku (FAT, NTFS apod.) podle typu úložiště (lze zjistit ve vlastnostech). Pohybem myši obstaráte adekvátní sílu šifrováním a tlačítkem Formátovat odstartujete proces tvorby šifrovaného souboru. Proces bude trvat v závislosti na rychlosti PC a nastavené velikosti souboru. Při tomto procesu se nemusíte obávat o ostatní na disku uložená data, nebudou zničena, respektive celý disk zformátován nebude – pouze vytvářený soubor.

VeraCrypt

Speciální soubor je připraven, a abyste do něj mohli přistupovat, je zapotřebí ho připojit jako další jednotku v počítači. To uděláte opět pomocí programu VeraCrypt. V dolní části klikněte na Vybrat soubor, najděte právě vytvořený soubor na jednotce a následně klikněte na Připojit. Zadejte heslo a dojde k otevření souboru, který se ve Windows objeví jako další jednotka. Od teď do ní můžete zapisovat a číst a všechna data budou šifrována.

Pokud byste chtěli disk použít na jiném počítači, musíte nejprve spustit program VeraCrypt a jednotku připojit, viz předchozí odstavec. Proto doporučujeme aplikaci umístit na tento disk do nešifrované části. Tak ji budete mít pořád s sebou.

2. Metoda skrytím

Druhá častá možnosti ochrany dat spočívá v jejich pouhém skrytí. Oproti té první je méně bezpečná – data nejsou šifrovaná, a pokud se někomu podaří je odkrýt, tak je bude moci využít. Existuje několik způsobů, jak skrýt nebo uzamknout složky na diskových jednotkách. Jedním z nich je např. placený program Folder Guard, ale lze ho 30 dní testovat zdarma.

Práce s ním je snadná a spočívá v tom, že vyberete soubory nebo složky, které mají být zabezpečeny heslem a skryty. Nastavíte heslo, a to je vše. Jednoduché a rychlé. Je potřeba si však uvědomit, že data nejsou šifrována, a proto pokud by je někdo dokázal zobrazit, tak by je mohl i číst.

Folder Guard

Skrýt soubor nebo složku lze přímo i vlastními silami – a tak není nutné používat či za program platit. Učinit tak lze prostřednictvím změny atributů. Kliknete-li na soubor nebo složku pravým tlačítkem myši, potom na záložce Obecné v části Atributy objevíte možnost, jak toho dosáhnout. Skrýt data lze přitom i prostřednictvím příkazového řádku, editorem registru či nástrojem pro správu disků.

Folder Guard

Závěrem

Ať už si vyberete jakýkoliv způsob, je dobré zmínit, že existují i další. Například hojně doporučovanou je ta, kdy si koupíte diskové úložiště, které je již opatřené hardwarovým zabezpečením. Může jít jak o SSD, tak USB flash disky či HDD, které mají v sobě již přítomné nativní hardwarové šifrování. Stačí zadat heslo, nebo se prokázat otiskem prstu a přístup bude udělen pouze vám.