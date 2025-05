Většina uživatelů nyní používá generativní umělou inteligenci v rámci řešení jednoduchého zadání. Blízká budoucnost je však v řešení stále komplexnějších témat. Přicházející AI agenti jsou více než jen chatboti. Můžete si je představit třeba jako schopnější virtuální osobní asistenty, ale záleží na jejich nasazení.

Mohou dělat různé úkoly, při nichž se samostatně rozhodují a mají k jejich plnění možnost využívat různé další prostředky. Jejich hlavní devizou je, že si výsledný cíl zadání dokážou vyhodnotit na základě kontextu, rozdělit na dílčí úkoly a každý z nich pak provést. V podstatě jsou základem, na němž má vzniknout obecná umělá inteligence (AGI).

Pokud takový agent dostane výše zmíněné zadání na kompletní zařízení plánované cesty, bude vedle přístupu k rezervačním systémům příslušných společností potřebovat i přístup i k platební kartě. Společnost Visa má plány, jak tomu jít naproti, když minulý týden oznámila, že spolupracuje se skupinou předních vývojářů AI chatbotů, mezi nimiž jsou společnosti Anthropic, Microsoft, Mistral, OpenAI a Perplexity. Cílem je propojit jejich systémy umělé inteligence s platební sítí společnosti Visa.

Visa umožní AI agentům využívat platební karty.

„Myslíme si, že by to mohlo být opravdu důležité, transformační, řádově s takovým nárůstem, jako při samotném nástupu elektronického obchodování,“ řekl v rozhovoru pro agenturu AP Jack Forestell, ředitel pro produkty a strategii společnosti Visa.

Visa se při tomto kroku opírá o partnery, jako je IBM, nebo společnosti pro online platby Stripe. V pilotním projektu také spolupracuje se společností Samsung. Širší využití se očekává již v následujícím roce. Práce na projektu přitom začaly již zhruba před půl rokem, kdy se rozběhla spolupráce na řešení technických překážek, které je třeba překonat, než se novinka dostane k průměrnému spotřebiteli.

Služba, kterou společnost nabízí, se jmenuje Visa Intelligent Commerce a nabízí vývojářům sadu integrovaných rozhraní API a komerční partnerský program pro AI platformy, který jim umožní nasazení obchodních funkcí Visa ve velkém měřítku.

„Brzy budou za lidi zboží procházet, vybírat, nakupovat a spravovat právě agenti s umělou inteligencí,“ uvedl Forestell. „Těmto agentům budou muset při platbách důvěřovat nejen uživatelé, ale i banky a prodejci.“

Firma staví na třech pilířích. Jednak to budou karty připravené na AI, dále personalizace na bázi AI a v konečném důsledku bezpečné AI platby, u kterých si uživatel nastaví výdajové limity a podmínky. Bezpečnost pak mají podle Visa zajistit v reálném čase získané informace o obchodu, což má umožnit kontrolu transakcí a usnadnit řešení případných sporů.

AI agent se při nákupu bude alespoň zpočátku ptát uživatele.

Forestell pro AP uvedl, že spotřebitelé dají svým agentům s umělou inteligencí jasné limity a podmínky útrat, které by jim měly dát jistotu, že člověk má situaci stále pod kontrolou. Agenti s umělou inteligencí se pravděpodobně obrátí na uživatele, aby se ujistili, že souhlasí s konkrétní letenkou. Postupem času by tito agenti mohli získat větší autonomii a „utratit až 1 500 dolarů u jakékoli letecké společnosti, aby mě dostali z bodu A do bodu B,“ řekl.