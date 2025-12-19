Uživatelé už nehledají přesná slova, ptají se, kladou otázky a chtějí rychlé a jasné odpovědi. To, co dřív znamenalo proklikat se přes několik webů, dnes shrne AI do krátkého a kontextově správného vysvětlení. A pro firmy to znamená jediné. Boj o pozornost se přesouvá z klasických výsledků vyhledávání přímo do citací umělé inteligence.
AI overview: hledání na internetu se mění
Přestože technologie mění pravidla hry, základní principy kvalitního obsahu zůstávají stejné. Stále rozhoduje dobrá struktura, odborná přesnost i technicky zdravý web. Rozdíl je v tom, že AI už nehodnotí jen to, co je napsané, ale i jak je to napsané.
Modely pracují s kontextem, to znamená, že upřednostňují texty, které jsou srozumitelné, přehledné a jednoznačně vysvětlují problém. V mnohém to připomíná dobu, kdy Google zaváděl tzv. featured snippets – krátké odpovědi zobrazované nad výsledky. Jenže dnes už nejde jen o získání „nulové pozice“. Dnes se hraje o to, aby vás citovala samotná AI.
Marketéři z agentury evisions, kteří se specializují na obsahový marketing a SEO, k tomu říkají jasně: cílem není jen vytvořit text, který projde algoritmy, ale takový, který je natolik srozumitelný a přesný, že jej AI vyhodnotí jako spolehlivý zdroj. Už nerozhoduje počet klíčových slov, ale schopnost dát uživateli jednoznačnou odpověď v kontextu jeho otázky.
Jak se dostat do AI overview?
Tradiční prokliky samozřejmě pořád hrají roli, ale jejich význam postupně slábne. AI totiž zvládne uživateli poradit přímo ve výsledku, aniž by navštívil web. A čísla naznačují, že to mění chování uživatelů i celkovou návštěvnost.
Mnoha firmám po spuštění AI Overviews klesla organická návštěvnost. Ne proto, že by lidé přestali hledat, ale protože už nemají důvod tolik klikat. Firmy se tak musí naučit přizpůsobit obsah novému způsobu distribuce informací.
„Pro marketéry to znamená jediné. Dlouhodobě pracovat s obsahem a posilovat autoritu značky. Základy kvalitního obsahu zůstávají stejné, jen musíme myslet dál než na první stránku výsledků,“ vysvětluje Marek Foršt, vedoucí SEO oddělení v agentuře evisions.
Silné značky a kvalitní obsah tak mají šanci objevit se nejen v Googlu, ale i přímo v odpovědích nástrojů jako ChatGPT, Perplexity nebo Gemini. A to je pro mnohé firmy nová forma digitální viditelnosti.
Kromě SEO dnes roste význam i disciplín jako UX (jasnost a čitelnost obsahu), PPC (viditelnost v obdobích útlumu organiky) nebo SoMe (podpora značky mimo klasické vyhledávání). Právě kombinace těchto kanálů pomáhá udržet stabilní traffic i v době, kdy se uživatelé k odpovědi dostanou bez kliknutí.
Firmám se proto vyplácí investovat do dlouhodobé strategie a propojovat jednotlivé marketingové kanály. Když obsah, technická kvalita webu a výkonnostní kampaně táhnou za jeden provaz, mají značky mnohem větší šanci stát se zdrojem, který AI upřednostní při generování odpovědí.
A že to funguje? Ukazuje to například case study, kde kombinace SEO, UX a obsahové strategie zvýšila organickou viditelnost klienta i v době výrazných změn ve vyhledávání.
Nová první pozice?
Dostat se do odpovědi AI je v dnešním digitálním světě novou „první pozicí“. Uživatel informace zhlédne okamžitě, a pokud v odpovědi zazní vaše značka, získáváte pozornost i důvěru bez nutnosti čekat na klik. Tahle změna zároveň otevírá dveře menším firmám a projektům. Pokud dokážou nabídnout přesný, jasný a spolehlivý obsah, můžou být vidět stejně jako velcí hráči. AI totiž nehledí na rozpočet, ale na relevanci a kvalitu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností eVisions Advertising.