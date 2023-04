GLOSA: Proč se novináři nemusí bát umělé inteligence

Neuvěřitelná smršť komentářů na téma schopností takzvané umělé inteligence zaplavila v posledních týdnech všechny možné i nemožné weby. Podle expertů z oblasti IT, programátorů a nejrůznějších analytiků se máme my, bílé límečky z kanceláří, bát jako nikdy předtím. Zatímco zedníka nebo automechanika žádná umělá inteligence nenahradí, druhem určeným k vyhynutí mají být novináři, takzvaní copywriteři z reklamních agentur, překladatelé, účetní. Dobrá, u poslední profese to beru, sčítat a hrabat se v číslech asi bude umět počítačový program když ne líp, tak rychleji. Ale ty první tři profese? Umělá inteligence promine, ale to, že by je mohla nahradit, je naprosté scifi.