Pro vyhledávání na internetu se vžilo označení googlování, což naznačuje, jak silnou pozici má vyhledávač Googlu po desítky let. Jenže s nástupem umělé inteligence se ale situace začíná měnit.

Chatboty poháněné generativní AI pronikají do mnoha oblastí našeho života a v ředě případů jsou efektivnější alternativou dosavadních postupů. Nevyhýbá se to ani vyhledávání. Ostatně pokud si pohráváte s chatboty nebo aplikacemi, které je využívají, asi už jste si sami vyzkoušeli, že na věc, kterou byste se před dvěma roky ptali vyhledávače, se nyní ptáte AI. A dokonce tak, že vás nenavede na nějaké další stránky, ale rovnou vám předloží požadovaný výsledek, jako je třeba recept na jídlo nebo zajímavosti z města, kam se chystáte vyrazit. Byť je třeba počítat s tím, že ne všechny informace musejí být správné.

Existují i AI vyhledávače, které se přímo na vyhledávání s pomocí AI zaměřují. Nejznámější je v tomto ohledu asi startup Perplexity, který při zadání dotazu nejprve uvede zdroje s odkazy a pak teprve vypíše výsledek či jednotlivé kroky nějakého receptu a seznam ingrediencí. V podstatě čerpá informace z internetu a využívá je k vygenerování aktuální konverzační odpovědi na otázku uživatele.

I Google má takový systém, pojmenoval ho AI Overviews, ale zatím je v Česku nedostupný. Je integrovaný ve vyhledávání a generuje souhrnné odpovědi přímo ve výsledcích. Svůj příspěvek na tomto poli přináší i OpenAI s nástrojem ChatGPT Search. To jsou aplikace určené k vyhledávání. Řadu odpovědí ale zvládne AI chatbot vygenerovat sám, aniž by se musel „dívat“ na internet.

V obou případech takto generovaný obsah nedává spát marketingovým týmům a agenturám, které by rády prosadily do takové odpovědi či přehledu z AI vyhledávání své produkty nebo nabídku svých klientů.

Tak jako se nyní soustředily na vyhledávání na Googlu prostřednictvím technik SEO (search engine optimisation), tak nyní přemýšlejí, jak se dostat do odpovědí AI chatbotů. Spolu s tím vyvíjejí analytické nástroje, které mají zjistit, jak si která značka stojí u konkrétního velkého jazykového modelu (LLM), které chatboty pohánějí.

To jim následně umožní analyzovat nastavení AI vůči značkám a jejich řazení, což ve výsledku povede k přizpůsobení obsahu tak, aby fungoval lépe při vyhledávání pomocí AI.

Jak popisují Financial Times, pochopení toho, jak různé modely AI upřednostňují obsah, je zásadní. Tradiční nástroje SEO v čele s klíčovými slovy totiž u AI nefungují a důležitější je relevance, důvěryhodnost a autorita.

Pro nás uživatele to znamená, že budeme stále víc narážet na to, že nám budou chatboty radit různé produkty a služby, které možná nebudou optimálním řešením našeho problému, ale firmám se je podařilo „propašovat“ do systému LLM. A patrně to bude účinnější reklama než ta běžná, na kterou na internetu narazíme. Přece jen chatbot se dokáže tvářit jako pomocník a přítel a nabídne zpravidla jeho konkrétní řešení, což usnadňuje rozhodování.

A pokud to bude – především pro menší firmy – příliš složité a tím pádem i nákladné, budou moct využít nově připravované reklamní formáty, jako jsou sponzorované následné otázky, které zkouší Perplexity, a podobné nabídky.