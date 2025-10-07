Podle nedávného průzkumu společnosti Visa se počet lidí v Česku, kteří nějakým způsobem využívají umělou inteligenci, zvýšil meziročně z 50 na 70 procent, přičemž denně ji využívá asi 24 procent. Zajímavý je údaj, který ukazuje pětiprocentní meziroční pokles používání AI v práci, kde ji nyní využívá 48 procent lidí.
Podle České asociace umělé inteligence (CAUI) se většina firem, které už AI aktivně využívají, soustředí na kancelářské činnosti. K nim patří psaní textů, analýza dat nebo tvorba prezentací. Mezi hlavními překážku adopce AI patří podle studie CAUI ze 41 procent obavy z chyb a odpovědnosti. Možná se k této a dalším překážkám a obavám z nasazení AI přidá ještě jedna, která může mít zásadní dopad.
Je poměrně těžké ho odhalit, a proto se stává tak rozšířeným. Zejména v raných fázích projektu splňuje obsah generovaný umělou inteligencí mnoho základních požadavků, díky čemuž se zdá, že je práce hotová.