Erotický chatbot od OpenAI nebude. Firma překvapivě ruší i generátor videí

  16:07
Tento týden by se z pohledu OpenAI dal nazvat jako uklízecí. Na jeho začátku společnost nečekaně rozhodla o tom, že její generátor videí Sora již nebude k dispozici. Nyní se podle deníku Financial Times rozhodla, že pozastaví své plány na uvedení erotického chatbota.

Společnost OpenAI odložila plány na uvedení erotického chatbota na neurčito. Podle deníku Financial Times, který se odvolává na informované zdroje, za to může jednak snaha o přesun těžiště činnosti firmy na potenciálně výnosnější oblasti, mezi které patří nástroje k programování pomocí AI a služby AI pro firemní zákazníky.

Vliv na rozhodnutí měli také zaměstnanci a investoři, kteří vyjadřovali obavy ohledně dopadu sexualizovaného obsahu umělé inteligence na společnost.

S koncem Sory končí také miliardové partnerství s Disneym

OpenAI také tento týden oznámila konec aplikace Sora, která umožňuje generování krátkých videí pomocí umělé inteligence (AI) a jejich následné sdílení. Firma to bez bližších podrobností oznámila na sociální síti X. Končí tím i prosincová dohoda o partnerství s mediální společností Walt Disney, která měla do startupu investovat jednu miliardu dolarů (asi 21 miliard Kč) a zároveň mu umožnit používat postavy studií Pixar a Marvel či ze série Star Wars pro generování videí v Soře.

1. října 2025

Walt Disney uvedl, že krok respektuje. Podle informovaného zdroje agentury Reuters bylo však oznámení OpenAI pro firmu Disney nečekané. V pondělí večer týmy obou firem společně pracovaly na projektu souvisejícím se Sorou. Jen půl hodiny po této schůzce tým Walta Disneyho zaskočily zvěsti, že OpenAI nástroj zcela ruší. O den později přišlo veřejné oznámení.

Společnost OpenAI musela v minulosti po odporu ze strany hereckých odborů a pozůstalých zakročit proti videím AI, na nichž veřejně známé osobnosti jako Michael Jackson či Martin Luther King prováděly bizarní věci, uvedla agentura AP.

OpenAI spouští sociální síť, kde můžete sdílet AI videa, v nichž hrajete

Firma aplikaci spustila v září loňského roku a od začátku pracovala s autorsky chráněným obsahem bez souhlasu. Majitelé práv, například televizní a filmová studia, se musejí aktivně odhlásit, pokud nechtějí, aby AI jejich díla používala, uvedli tehdy představitelé společnosti.

Snímek z videa vygenerovaného prostřednictvím modelu Sora 2 od OpenAI

Červený poplach

Šéf společnosti Sam Altman interně na konci loňského roku vyhlásil „červený poplach“ v souvislosti s konkurencí ze strany nástroje Gemini společnosti Google a Claude společnosti Anthropic. Altman tehdy vyzval zaměstnance, aby přesměrovali interní zdroje na urychlení vylepšování vlajkového chatbota ChatGPT a odložili práci na jiných projektech, jako jsou autonomní agenti umělé inteligence a reklama, uvedla agentura Bloomberg.

Společnost OpenAI podepsala řadu dohod s výrobci čipů a cloudovými podniky, což pomohlo nastartovat globální růst akciových trhů. Investoři od té doby začali mít obavy o schopnosti startupu dohody financovat vzhledem k tomu, že nikdy nepředstavil věrohodný plán, jak dosáhnout ziskovosti. To vedlo k částečnému výprodeji souvisejících titulů.

Altman už dříve uvedl, že závazky OpenAI plynoucí ze zmíněných dohod činí 1,4 bilionu dolarů, což je více než stonásobek příjmů, které společnost plánovala vygenerovat v předloňském roce.

OpenAI logo
Rozhraní videogenerátoru Sora Turbo od OpenAI
Snímek z videa vygenerovaného prostřednictvím modelu Sora 2 od OpenAI
Avatar šéfa společnosti OpenAI Sama Altmana na snímku z videa vygenerovaného prostřednictvím modelu Sora 2
