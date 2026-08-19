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Stejně zásadní změna, jako když lidé začali mluvit. Expert líčí, jak AI změní práci i život

Jan Čáp
  20:00

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„Možná nás čekají dva nejzásadnější roky lidstva,“ říká zakladatel společnosti A1 GEN Martin Gyurák. | foto: archiv Martina GyurákaShutterstock

Možná nás čekají dva nejzásadnější roky lidstva, říká zakladatel společnosti A1 GEN Martin Gyurák. Zkusili jsme s ním nahlédnout do algoritmických zítřků, jež zásadně zamíchají trhem. A nejen pracovním. Stihnete se ještě „rekalibrovat“, jak se říká novému seřízení a nastavení systému? Nebo se budete umělou inteligencí léčit? A proč nám AI někdy odpovídá chybně?

Proč je nástup umělé inteligence (AI) mnohem revolučnější a zásadnější, než se většina uživatelů domnívá?
Je potřeba si uvědomit, co tato technologie je a jakým způsobem se v populaci adaptuje. Když vznikl internet, trvalo 21 let, než se dostal na miliardu uživatelů. Když vznikl počítač, trvalo to 27 let. Byly to přitom obrovské evoluční kroky, které nás jako lidstvo posunuly od práce na poli do kanceláře. A teď, když se podíváte na AI, tuto technologii používají zhruba dvě miliardy lidí za tři a půl roku. Což znamená, že adopce není ani exponenciální, ale superexponenciální. Zároveň je umělá inteligence, kterou máme dnes v rukách, vlastně polotovar. Základové/jazykové modely – ať už je to GPT, Claude, Gemini nebo cokoliv jiného – jsme my jako obyčejní lidé podle mě vůbec neměli dostat do ruky.

Třetina generace Z používá AI na vyhledávání informací místo Googlu, takže máme zaděláno na velký problém. Vyrůstá nám tu totiž generace věřící technologii, jež přirozeně odpovídá chybně, protože je tak nadesignovaná.

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