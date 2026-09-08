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I šéfové AI firem se bojí svých výtvorů, jen to nepřiznají, varuje Bill Gates

Roman Všetečka
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Veřejnost se stále častěji dozvídá, jak některé velké jazykové modely překonaly při testech ochranu a napadly různé služby. Zároveň se objevují varování před hrozbami plynoucími z umělé inteligence. V jedné z nich Bill Gates vyzývá k větší zodpovědnosti při vývoji AI.

Možná si ještě vzpomínáte, jak před více než rokem vyšel manifest, ke kterému se přihlásila řada odborníků, označovaný jako studie AI 2027. Hovořilo se v něm o tom, že umělá inteligence může již brzy zničit lidstvo tím, že bude mít jiné cíle, než jaké preferují lidé, a lidstvo se rozhodne zahubit.

Součástí byla i hrubá časová osa, která odhadovala jednotlivé kroky, které povedou k tomu, že umělá inteligence dosáhne úrovně, o níž se hovoří jako o Obecné AI (AGI). Jedním z předpokladů tohoto vývoje byly samostatně uvažující a pracující AI agenti.

Nyní (v polovině roku 2026) se velké firmy, které vyvíjejí velké jazykové modely, předhánějí v „chlubení“, že právě jejich systém překonal ochranu testovacího prostředí a unikl na internet, kde se naboural do několika systémů, aby mohl splnit zadání.

Bioterorismus. Přestože AI povede k život zachraňujícím pokrokům v oblasti léků a vakcín, usnadní také navrhování nových smrtelných nemocí.

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