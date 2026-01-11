GLOSA: Tak trochu moc AI. CES ukázal zbytečné a někdy i nebezpečné nasazení

Veletrh CES 2026 je každoročně svátkem spotřební elektroniky a stále víc i dalších elektrických spotřebičů a zařízení. Letošní ročník největšího veletrhu na světě v této oblasti by možná spíš snesl označení veletrh AI zařízení a nápadů. Ukázal tak zároveň, že někdy je honba za zkratkou AI v názvu nebo vlastnostech produktu možná až příliš tlačena na sílu.
Lidé sledují, jak robot Sharpa North rozdává karty v pokeru na stánku společnosti Sharpa. | foto: ČTK

Umělá inteligence, především ta generativní, je velkým tématem veletrhu Consumer electronics show (CES) již několik ročníků. Nyní ale, po předchozích prvních krůčcích a pronikání do konkrétních přístrojů, zasáhla veletrh cunami věcí vybavených umělou inteligencí. Z obrazovek se AI vydala do věcí a prostě se před ní není kde schovat.

Na jednu stranu to dává smysl, na druhou stranu bylo AI nálepek na produktech až příliš mnoho. A někdy se člověk opravdu diví, jestli si výrobci opravdu myslí, že lidi ke koupi přesvědčí jen tímto.

Ať už jsou to hygienické pomůcky jako AI zubní kartáčky nebo všudepřítomní humanoidní roboti, kteří už vám konečně mají ulevit od otravných domácích prací nebo se třeba postarat o vaše blízké. Sliby by tu byly, ale jak nám již předvedly třeba automatické vysavače, robot nezvládne všechno, co člověk, a už vůbec ne ve stejné kvalitě.

Domácí robotický pomocník LG CLOiD

Nebo třeba e-ink displej (jako mají elektronické čtečky knih). Ten lze nyní pověsit na zeď místo obrázku. Může vám zobrazovat fotky z dovolené nebo si pomocí mikrofonu a hlasového ovládání můžete nechat vygenerovat vlastní obraz – prostřednictvím AI. Ale spíš se tak přidáte k dalším lidem vytvářejícím tzv. AI slop.

Že umělá inteligence zvyšuje produktivitu? Objevil se problém, který to boří

V řadě případů pak AI míří do oblastí, kde může zabíjet kreativitu. Stačí přitom třeba jen obyčejný robot pro kompletní automatické vaření pokrmů. Jede podle přednastavených programů a těžko si s ním zlepšíte své kuchařské schopnosti.

Možná ale největší problém představují zařízení a přístroje, které by se bez vzdálené umělé inteligence obešly, ale výrobci tak nějak spoléhají na to, že se nebudete ptát na soukromí. Zvlášť je to s podivem u hraček, především u různých umělých kamarádů pro děti, kteří jsou napojeni na plný přístup k AI chatbotům. Když víme, že i dospělí mohou s takovou komunikací mít potíže.

„Chatbot posiloval jeho paranoiu.“ OpenAI žalují kvůli vraždě a sebevraždě
Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Počítač v klávesnici? HP z notebooku sebralo displej, mnozí jej nepotřebují

HP Eliteboard G1

Počítač v klávesnici. Na první pohled úlet, na ten druhý to však dává dobrý smysl. Novinku pod názvem EliteBoard G1a představila na veletrhu CES společnost HP.

Legendy ČSD obrazem. Slavný parní Albatros dosáhl rychlostního rekordu

Lokomotiva Albatros na Hlavním nádraží Praha

Nejslavnější československé parní lokomotivy, které navíc oplývaly krásou nad jiné, známe pod přezdívkou Albatros. Pro ČSD je vyráběla plzeňská Škodovka. Jednalo se o rychlíkové lokomotivy řady 498.0...

Vyčistí zuby za 30 sekund, nové tamagotchi a další novinky z veletrhu CES

Plně automatický zubní kartáček Y-Brush, který má vyčistit všechny zuby...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo...

Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů

Detail boku tatry

Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit,...

Navigátor zmizel nad Atlantikem. Ztráta přetlaku v kabině letu TWA 964

Reklamní pohled KLM s motivem Constellationu L-1049 G

Díky přetlakové kabině si v dopravním letadle užíváme samozřejmého komfortu. I když je proces vytváření přetlaku spolehlivou záležitostí, jeho okamžitá ztráta může vést k fatálním následkům. S...

11. ledna 2026

10. ledna 2026

Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město

Zimní Praha před 100 lety čelila smogu

Zimu 1926 si obyvatelé Prahy nepamatovali jen kvůli mrazům. Hlavní město Československa opět zahalila deka zdraví škodlivého kouře. Smog tehdy nebyl výjimečný jev, ale běžná součást zimního života. A...

10. ledna 2026

Záhadná loď obsahovala výzbroj pro osmdesát bojovníků. Vytáhli ji z bažiny

Hjortspringská loď

Vědci se vrátili k tzv. Hjortspringské lodi. Plavidlo objevené už v roce 1921 je pýcha dánského Národního muzea. Jeho moderní výzkum však komplikují meziválečné konzervační metody.

9. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

CES 2026 je v plném proudu. Co přinesl největší technologický veletrh

Televizor s 9mm obrazovkou LG Wallpaper OLED evo W6 TV

Další ročník největšího světového veletrhu spotřební elektroniky je za rohem. CES otevřel své brány už 6. ledna 2026. Loňský rok se nesl ve znamení AI a letos tomu není jinak. Na CES se již několik...

9. ledna 2026  9:37

NASA předčasně stáhne z ISS posádku. Kvůli nemoci astronauta

Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik...

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil předčasné stažení posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Důvodem je zdravotní stav jednoho z astronautů. Ten je ve stabilizovaném...

8. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  9. 1. 8:25

Domácí tisk už není jen nouzové řešení. Jak vybrat barvy do tiskárny?

Ve spolupráci
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz

Doba, kdy jsme do práce nebo do školy tiskli jen v nejnutnějších případech, je dávno pryč. Éra home office, hybridní práce a distančního studia přinesla potřebu dokumenty tisknout doma v objemech,...

9. ledna 2026

9. ledna 2026

Krátké vlasy s mikádem před 100 lety rozdělily ženy v Československu

Před 100 lety se začaly zkracovat vlasy

Byla to jen změna účesu. A přesto symbolická revoluce. Když se v lednu 1926 na Slovanském ostrově v Praze konala přehlídka moderních ženských účesů, bylo jasné, že nejde o pomíjivý módní výstřelek....

9. ledna 2026

8. ledna 2026

AMD na CESu oprášilo staré čipy, mezi herními procesory je stále králem

Nový AMD Ryzen AI 400

AMD jako by zapomnělo, že to „C“ u veletrhu CES znamená „Consumer“, tedy spotřební. Ze spotřební oblasti toho letos moc nepředvedlo, nové čipy jsou pouze oprášené loňské modely. Platí to i o...

7. ledna 2026  18:04

Tohoto robota lze pozvat do prádelny a televizi pověsit místo obrazu

Domácí robotický pomocník LG CLOiD

Firma LG v rámci největšího světového veletrhu spotřební elektroniky CES ukázala své novinky mezi prvními. Vedle velkých televizorů a třeba i OLED displeje s 720Hz obnovovací frekvencí se objevil i...

7. ledna 2026  17:28

