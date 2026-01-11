Umělá inteligence, především ta generativní, je velkým tématem veletrhu Consumer electronics show (CES) již několik ročníků. Nyní ale, po předchozích prvních krůčcích a pronikání do konkrétních přístrojů, zasáhla veletrh cunami věcí vybavených umělou inteligencí. Z obrazovek se AI vydala do věcí a prostě se před ní není kde schovat.
Na jednu stranu to dává smysl, na druhou stranu bylo AI nálepek na produktech až příliš mnoho. A někdy se člověk opravdu diví, jestli si výrobci opravdu myslí, že lidi ke koupi přesvědčí jen tímto.
Ať už jsou to hygienické pomůcky jako AI zubní kartáčky nebo všudepřítomní humanoidní roboti, kteří už vám konečně mají ulevit od otravných domácích prací nebo se třeba postarat o vaše blízké. Sliby by tu byly, ale jak nám již předvedly třeba automatické vysavače, robot nezvládne všechno, co člověk, a už vůbec ne ve stejné kvalitě.
Nebo třeba e-ink displej (jako mají elektronické čtečky knih). Ten lze nyní pověsit na zeď místo obrázku. Může vám zobrazovat fotky z dovolené nebo si pomocí mikrofonu a hlasového ovládání můžete nechat vygenerovat vlastní obraz – prostřednictvím AI. Ale spíš se tak přidáte k dalším lidem vytvářejícím tzv. AI slop.
V řadě případů pak AI míří do oblastí, kde může zabíjet kreativitu. Stačí přitom třeba jen obyčejný robot pro kompletní automatické vaření pokrmů. Jede podle přednastavených programů a těžko si s ním zlepšíte své kuchařské schopnosti.
Možná ale největší problém představují zařízení a přístroje, které by se bez vzdálené umělé inteligence obešly, ale výrobci tak nějak spoléhají na to, že se nebudete ptát na soukromí. Zvlášť je to s podivem u hraček, především u různých umělých kamarádů pro děti, kteří jsou napojeni na plný přístup k AI chatbotům. Když víme, že i dospělí mohou s takovou komunikací mít potíže.
