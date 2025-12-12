Startup Operation Bluebird se sídlem a americké Virginii uvedl, že chce získat povolení k používání názvů „Twitter“ a „tweet“ pro sociální médium s názvem „twitter.new“. Podal také žádost o registraci ochranné známky „Twitter“.
Podle agentury Reuters žádost podal Stephen Coates, bývalý právník specializující se na ochranné známky ve společnosti Twitter, který nyní působí jako generální poradce Operation Bluebird a vede malou advokátní kancelář.
V podání Operation Bluebird tvrdí, že X „vymazalo“ značku Twitter ze svých produktů, služeb a marketingu.
Musk v roce 2023 v příspěvku na X uvedl, že společnost „se rozloučí se značkou Twitter a postupně i se všemi ptáky“.
Coates ve svém prohlášení označil záležitost za „jednoduchou“, poté co X údajně přestal komerčně používat ochrannou známku Twitter.
„Společnost X se legálně vzdala značky Twitter,“ uvedl Coates. Přeznačená společnost X již nepoužívá slavné logo Twitteru s modrým ptáčkem a platforma byla přesunuta z twitter.com. Při jejím zadání se totiž otevře x.com.
Josh Gerben, právník specializující se na duševní vlastnictví, který není do sporu zapojen, pro Reuters uvedl, že by společnost X mohla čelit řadě překážek při obhajobě svého práva na vlastnictví ochranných známek, pokud by je již nepoužívala. Uvedl však, že společnost X by se mohla pokusit zablokovat komerční použití názvu Twitter společností Operation Bluebird, i kdyby ta dosáhla zrušení vlastnictví.
Gerben označil výzvu společnosti Operation Bluebird za „zajímavý test toho, zda společnost X bude investovat do ochrany značky, kterou již nechce používat“.
Musk koupil Twitter v roce 2022 za 44 miliard dolarů a přejmenoval web na X.
