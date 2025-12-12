Vrátí se Twitter? Když ano, nebude ho provozovat Musk

Jeden startup se rozhodl, že využije právní kličku, aby získal značku Twitter, kterou Elon Musk zavrhl ve prospěch své sítě X. Zažádal tak příslušný americký úřad o zrušení ochranných známek pro Twitter, aby je mohl převzít. Svůj požadavek zakládá na tvrzení, že společnost X Corp miliardáře Elona Muska původní značku opustila.

Ochránci přírody využili pro svou kampaň změnu loga Twitteru. (2. srpna 2023) | foto: WWF Germany

Startup Operation Bluebird se sídlem a americké Virginii uvedl, že chce získat povolení k používání názvů „Twitter“ a „tweet“ pro sociální médium s názvem „twitter.new“. Podal také žádost o registraci ochranné známky „Twitter“.

Podle agentury Reuters žádost podal Stephen Coates, bývalý právník specializující se na ochranné známky ve společnosti Twitter, který nyní působí jako generální poradce Operation Bluebird a vede malou advokátní kancelář.

V podání Operation Bluebird tvrdí, že X „vymazalo“ značku Twitter ze svých produktů, služeb a marketingu.

Musk v roce 2023 v příspěvku na X uvedl, že společnost „se rozloučí se značkou Twitter a postupně i se všemi ptáky“.

Coates ve svém prohlášení označil záležitost za „jednoduchou“, poté co X údajně přestal komerčně používat ochrannou známku Twitter.

„Společnost X se legálně vzdala značky Twitter,“ uvedl Coates. Přeznačená společnost X již nepoužívá slavné logo Twitteru s modrým ptáčkem a platforma byla přesunuta z twitter.com. Při jejím zadání se totiž otevře x.com.

Největší přerod sociální sítě. Jak Twitter zmizel ze scény a co teď čeká X

Josh Gerben, právník specializující se na duševní vlastnictví, který není do sporu zapojen, pro Reuters uvedl, že by společnost X mohla čelit řadě překážek při obhajobě svého práva na vlastnictví ochranných známek, pokud by je již nepoužívala. Uvedl však, že společnost X by se mohla pokusit zablokovat komerční použití názvu Twitter společností Operation Bluebird, i kdyby ta dosáhla zrušení vlastnictví.

Gerben označil výzvu společnosti Operation Bluebird za „zajímavý test toho, zda společnost X bude investovat do ochrany značky, kterou již nechce používat“.

Musk koupil Twitter v roce 2022 za 44 miliard dolarů a přejmenoval web na X.

Název Twitter dával smysl dříve, nyní už ne, vysvětluje Musk změnu názvu
