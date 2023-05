Pozor, co dáváte na Twitter. Chyba obnovila smazané tweety

Důvodů, proč někdo smaže některé své tweety, může být řada. Někdo si chce svůj účet jen pročistit, jiný se chce zbavit příspěvku, který napsal ve stavu, kdy se tak docela nekontroloval a později s čistou hlavou už se mu nelíbí. V těchto i dalších případech ale určitě nechce, aby se znovu takové příspěvky objevily.

Jenže právě to se nyní stalo části uživatelů, kteří si stěžují, že se jim objevují stovky smazaných tweetů, které odstranili v uplynulých měsících.

Například redaktor serveru The Verge James Vincent píše, že nedávno smazal velké množství svých příspěvků. „Dnes ráno jsem však zjistil, že Twitter obnovil několik mých starých retweetů, tedy interakcí, o kterých vím, že jsem je ze svého profilu vymazal. Vzpomínám si, jak jsem si se zadostiučiněním prohlížel svou holou časovou osu, když tyto retweety byly pryč, než jsem si řekl: ‚Skvělé, je čas na sebe upozornit‘. Ale teď jsou zpátky,“ stěžuje si Vincent. A není sám.

Jak k tomuto problému došlo a jak s ním hodlá Twitter naložit, zatím není jasné. Firma se k tomu doposud nevyjádřila. Určitou nápovědu, co se mohlo stát, přináší sever ZDNet, který na problém upozornil mezi prvními.

Podle jeho zdrojů se mohlo stát, že byla využita obnova z takzvaného studeného úložiště, tedy z dlouhodobého archivu, kam se ukládají data, která nemusí být aktivně přístupná.

Bývalý inženýr, který se zabýval spolehlivostí stránek Twitteru a který vystupuje pod online jménem „mx alex tax1a“, spekuluje, že by mohlo jít o přesun několika serverů mezi datovými centry. „Před jejich opětovným zapojením do sítě řádně neupravili topologii, což vedlo k oživení zastaralých dat,“ uvažuje o scénáři, který mohl tuto situaci způsobit.

Ať již jste tímto problémem postiženi nebo ne, můžete to brát jako jedno z dalších varování, které potvrzuje tezi, že co jednou zveřejníte na internetu, to tam může v nějaké formě zůstat.