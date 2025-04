Část 1/5

Ilustrační foto - TurboScribe

Používání přepisovacích aplikací a programů si oblíbili studenti, kteří si pořizují záznamy přednášek, novináři a výzkumníci, kteří potřebují přepsat rozhovory nebo své hlasové poznámky, ale vlastně kdokoliv, kdo zaznamenává porady, schůzky, webináře či vlastní myšlenky, nápady či úkoly.

Některé pokročilé služby pro přepis navíc nabízejí i další užitečné funkce, jako je překlad přepsaného textu do jiných jazyků. Další významnou výhodou je snadné vyhledávání konkrétních slov nebo frází přímo v přepsaném textu. V podstatě se služby pro přepis řeči do textu hodí všude tam, kde je potřeba převést mluvené slovo do písemné podoby rychle, efektivně a s minimální námahou, bez nutnosti se uchylovat k zdlouhavému a otrockému ručnímu přepisování.

Jednoduchá služba s využitelným plánem zdarma

Při používání služeb, které lákají na bezplatný přepis s využitím umělé inteligence, je dobré se podívat na podmínky jejich využívání. Při bližším prozkoumání zjistíte jejich limity, ačkoliv mohou slibovat mnoho.

Může se tak stát, že služby jsou ve skutečnosti použitelná pouze v případě, že jste ochotni platit předplatné. Alternativně se u bezplatných variant setkáte s omezenými funkcemi, nejčastěji s omezením délky přepisu na pouhých několik minut. Přesto se najdou i výjimky.

My jsme vyzkoušeli službu TurboScribe, která nabízí poměrně zajímavý limit minut, které za den přepíše zdarma. Tato služba je v češtině a vyznačuje se jednoduchým a přehledným uživatelským rozhraním s jasnými podmínkami: nabízí až tři bezplatné přepisy denně, přičemž každý může dosáhnout délky až 30 minut (dohromady tak za den můžete nechat přepsat 90 minut záznamu). Nenajdete zde žádné skryté triky, žádné zkušební doby ani vnucování placených služeb, jedinou podmínkou je registrace za pomoci e-mailu. Funguje rychle a je velmi snadno ovladatelná. K rozpoznání řeči využívá oblíbený systém Whisper od OpenAI.

Za jeho vývojem stojí programátor Leif Erikson, který se téměř deset let věnoval vývoji AI systémů v renomovaných společnostech, jako je například Meta.