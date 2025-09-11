Tracker pomůže najít klíče, kufr na pásu na letišti nebo deštník

Znáte ten moment, kdy přijdete domů, saháte do kapsy a tam nic? Začíná rychlé prohrabávání batohu, nervózní přešlapování na prahu a pomalé smiřování se s tím, že klíče zůstaly bůhvíkde. Nebo jiný scénář. Po příletu na dovolenou jste sledovali nekonečný pás s kufry, ale váš kufr stále nikde. Právě v těchto chvílích oceníte tracker.
Apple AirTag a Samsung Smart Tag Plus

Zkusit vzdáleně najít ztracený či odcizený telefon, tablet, notebook, dokonce i vybraná sluchátka není díky funkcím jako jsou „najdi moje zařízení“ dnes zas až tak těžké. Tedy za předpokladu, že jsou správně nastavené a mohou využívat internet. Ovšem jak takto zabezpečit batoh, kufr, klíče či jiné věci, a to nejen při letních cestách? Uživatelé využívající ekosystém Apple už nějakou dobu vědí. Ochuzeni ale nejsou ani ti s Androidem.

Zrození speciálního lokátoru

Trackery jsou malá zařízení vybavená baterií a komunikující s okolím, která jednoduše připevníte ke klíčům, batohu, peněžence nebo třeba i k deštníku. V případě, že něco zapomenete, ztratíte nebo vám to někdo „omylem“ odnese, máte výrazně vyšší šanci věc zase najít – díky propojení s mobilní aplikací, která ukáže její poslední známou polohu, nebo dokonce spustí zvukové hledání.

Pro majitele iPhonů může být velkou pomocí pořízení vychytávky Apple AirTag.

Apple je v této oblasti lídrem s největším podílem na trhu. Své řešení firma představila v roce 2021 v podobě AirTagů. Fungují na jednoduchém principu. Ztracený předmět je díky síti milionů iPhonů v okolí lokalizován velmi přesně. Jenže má to jeden háček. AirTagy naplno fungují pouze s iPhonem. Pokud máte telefon s Androidem, můžete sice cizí AirTag naskenovat přes NFC a zobrazit si třeba kontakt na majitele, ale vlastní AirTag si nespárujete, nebudete ho moci sledovat v reálném čase a přijdete o všechny pokročilé funkce. Pro Android uživatele je to tedy slepá ulička.



11. září 2025

