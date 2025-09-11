Zkusit vzdáleně najít ztracený či odcizený telefon, tablet, notebook, dokonce i vybraná sluchátka není díky funkcím jako jsou „najdi moje zařízení“ dnes zas až tak těžké. Tedy za předpokladu, že jsou správně nastavené a mohou využívat internet. Ovšem jak takto zabezpečit batoh, kufr, klíče či jiné věci, a to nejen při letních cestách? Uživatelé využívající ekosystém Apple už nějakou dobu vědí. Ochuzeni ale nejsou ani ti s Androidem.
Zrození speciálního lokátoru
Trackery jsou malá zařízení vybavená baterií a komunikující s okolím, která jednoduše připevníte ke klíčům, batohu, peněžence nebo třeba i k deštníku. V případě, že něco zapomenete, ztratíte nebo vám to někdo „omylem“ odnese, máte výrazně vyšší šanci věc zase najít – díky propojení s mobilní aplikací, která ukáže její poslední známou polohu, nebo dokonce spustí zvukové hledání.
Apple je v této oblasti lídrem s největším podílem na trhu. Své řešení firma představila v roce 2021 v podobě AirTagů. Fungují na jednoduchém principu. Ztracený předmět je díky síti milionů iPhonů v okolí lokalizován velmi přesně. Jenže má to jeden háček. AirTagy naplno fungují pouze s iPhonem. Pokud máte telefon s Androidem, můžete sice cizí AirTag naskenovat přes NFC a zobrazit si třeba kontakt na majitele, ale vlastní AirTag si nespárujete, nebudete ho moci sledovat v reálném čase a přijdete o všechny pokročilé funkce. Pro Android uživatele je to tedy slepá ulička.