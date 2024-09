Nastavte si bezplatné VPN, zkopírujte text z obrázků a zkuste i další triky

Část 1/3

Jak si nastavit vlastní šablonu Wordu

Jestliže používáte Microsoft Word a nesouhlasíte s výchozím rozložením dokumentu, lze to změnit. Můžete si šablonu, která se automaticky spouští s každým novým dokumentem upravit podle svého. Tedy například změnit typ písma, proložení znaků, rozložení záhlaví a zápatí či okraje. Výchozí nastavení pro nové dokumenty můžete změnit prostřednictvím šablony Normal.dot, na které jsou nové dokumenty založené. Upravením můžete změnit její výchozí formátování nebo obsah, aby každý nový dokument, který vytvoříte, použil nově definovaná pravidla.

Nejprve je nutné šablonu Normal.dot otevřít. Klikněte na Soubor → Otevřít a prostřednictvím tlačítka Procházet přejděte do umístění C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Zde najdete soubor Normal.dot, který otevřete. Jakmile si v dokumentu nastavíte, co potřebujete, stačí stisknout tlačítko pro uložení a je to. Pokud se šablona Normal.dot přejmenuje, poškodí nebo přesune, Word při dalším spuštění automaticky vytvoří novou verzi (která používá původní výchozí nastavení). Nová verze nebude obsahovat žádná přizpůsobení provedená ve verzi, kterou jste přejmenovali nebo přesunuli.

2. Jak na bezplatný VPN v Chrome a Edge

A nyní jeden tip pro browser Chrome a Edge. Jestliže byste rádi využívali VPN (virtual private network), tedy virtuální privátní síť pro šifrovanou komunikaci v PC, nemusíte v něm nutně instalovat speciální program. Může vám stačit zdarma dostupný doplněk, který zprostředkuje VPN přímo v internetovém prohlížeči. Doplňků existuje celá řada. Jedním z nich je CyberGhost, což je zavedená značka nejen na poli VPN, ale i IT zabezpečení.

Zatímco jejich řešení je placené, Chrome a Edge VPN doplněk nabízí k dispozici zdarma. Neuvěřitelně snadno se přitom používá. Jakmile si rozšíření stáhnete, jednoduše na něj klikněte na liště s rozšířeními Chrome či Edge, vyberte jedno ze čtyř nabízených umístění (Rumunsko, Německo, Nizozemsko, USA), stiskněte tlačítko připojit a je hotovo. Výhodou je, že po vás nevyžaduje vytvořit si účet, a dokonce nemá ani datový limit, jak tomu bývá u jiných doplňků.