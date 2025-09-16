1. Jak zrušit automatické ukládání ve Wordu do cloudu
Společnost Microsoft v aplikaci Word koncem srpna zavedla automatické ukládání dokumentů do cloudu. Takže nově (pokud máte nejnovější verzi Wordu) se ve výchozím nastavení dokumenty ukládají na servery Microsoftu, konkrétně do služby OneDrive. Název dokumentu bude zvolen na základě data uložení. Jak název souboru, tak umístění, a to kde bude soubor na OneDrive uložen, lze změnit pomocí tlačítka Uložit (nebo prostřednictvím klávesové zkratky Windows + S).
Nechcete-li, aby k ukládání do cloudu Microsoftu docházelo, máte možnost to změnit. Klikněte ve Wordu na Soubor -> Možnosti. Otevře se dialogové okno, ve kterém se na levé straně přepněte na Ukládání. Na pravé straně zrušte zatržení volby Automaticky ukládat soubory uložené v cloudu ve výchozím nastavení Wordu. A níže naopak aktivujte volbu Ve výchozím nastavení ukládat do počítače. Vybrat si následně můžete i složku, do které se budou dokumenty ukládat. Změny potvrďte kliknutím na OK. Toto automatické ukládání do cloudu bude součástí i Excelu a PowerPointu.
2. Jak používat kameru v telefonu ve Windows 11
Má-li vaše webkamera horší obraz než kamera fotoaparátu ve smartphonu, tak v případě potřeby lze využít ten z telefonu. Aktualizace Windows 11 24H2 totiž přinesla novou funkci připojení kamery. Díky ní lze telefon s Androidem použít jako webkameru počítače. Stačí mít minimálně zmíněnou verzi Windows 11, Bluetooth, telefon s Androidem 8.0 nebo novějším a obě zařízení připojená na stejnou wi-fi síť.
Telefon propojte s Windows přes aplikaci Propojení s telefonem (musí být instalovaná jak v PC, tak ve smartphonu). Po udělení oprávnění se v seznamu Moje zařízení objeví volba Použít jako připojenou kameru. Pak už jde využít v aplikacích jako je Zoom, Teams, Google Meet atd. Obraz se přizpůsobuje podle polohy telefonu a fungují i efekty Windows Studio, pokud je počítač podporuje.