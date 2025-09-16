Nastavte si ve Windows 11 více soukromí, delší výdrž nebo tmavý režim

Autor:
Windows 11 i moderní browsery nabízejí skryté funkce, které usnadní práci i ochrání soukromí. Podívejte se na to, jak vypnout automatické ukládání dokumentů do cloudu, používat telefon jako webkameru, odhalte aplikace, které více vybíjí baterii, zablokujte sledování polohy a nastavte si tmavý režim na všech webech.
Část 1/3

1. Jak zrušit automatické ukládání ve Wordu do cloudu

Jak zrušit automatické ukládání ve Wordu do cloudu

Společnost Microsoft v aplikaci Word koncem srpna zavedla automatické ukládání dokumentů do cloudu. Takže nově (pokud máte nejnovější verzi Wordu) se ve výchozím nastavení dokumenty ukládají na servery Microsoftu, konkrétně do služby OneDrive. Název dokumentu bude zvolen na základě data uložení. Jak název souboru, tak umístění, a to kde bude soubor na OneDrive uložen, lze změnit pomocí tlačítka Uložit (nebo prostřednictvím klávesové zkratky Windows + S).

Nechcete-li, aby k ukládání do cloudu Microsoftu docházelo, máte možnost to změnit. Klikněte ve Wordu na Soubor -> Možnosti. Otevře se dialogové okno, ve kterém se na levé straně přepněte na Ukládání. Na pravé straně zrušte zatržení volby Automaticky ukládat soubory uložené v cloudu ve výchozím nastavení Wordu. A níže naopak aktivujte volbu Ve výchozím nastavení ukládat do počítače. Vybrat si následně můžete i složku, do které se budou dokumenty ukládat. Změny potvrďte kliknutím na OK. Toto automatické ukládání do cloudu bude součástí i Excelu a PowerPointu.

2. Jak používat kameru v telefonu ve Windows 11

Má-li vaše webkamera horší obraz než kamera fotoaparátu ve smartphonu, tak v případě potřeby lze využít ten z telefonu. Aktualizace Windows 11 24H2 totiž přinesla novou funkci připojení kamery. Díky ní lze telefon s Androidem použít jako webkameru počítače. Stačí mít minimálně zmíněnou verzi Windows 11, Bluetooth, telefon s Androidem 8.0 nebo novějším a obě zařízení připojená na stejnou wi-fi síť.

Telefon propojte s Windows přes aplikaci Propojení s telefonem (musí být instalovaná jak v PC, tak ve smartphonu). Po udělení oprávnění se v seznamu Moje zařízení objeví volba Použít jako připojenou kameru. Pak už jde využít v aplikacích jako je Zoom, Teams, Google Meet atd. Obraz se přizpůsobuje podle polohy telefonu a fungují i efekty Windows Studio, pokud je počítač podporuje.

Jak používat kameru v telefonu ve Windows 11



Vstoupit do diskuse

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...

KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...

Peter Sellers, herec bez vlastní identity. Nevím, kdo nebo co jsem, říkával

Premium

Peter Sellers se proslavil hlavně rolí potrhlého inspektora Clouseaua ve filmech o Růžovém panterovi a ve své době platil za jednoho z nejpřitažlivějších mužů. Říká se, že byl největším britským...

Odpružená sekačka umí vyjet prudké kopce a ještě vyseká vzkaz pro souseda

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Na právě probíhajícím veletrhu IFA dostávají poměrně velký prostor prostředky pro letní i zimní práci a život na zahradě nebo kolem domu. Minimálně jedna velká hala je tak zaplněná různými chytrými...

Nastavte si ve Windows 11 více soukromí, delší výdrž nebo tmavý režim

Windows 11 i moderní browsery nabízejí skryté funkce, které usnadní práci i ochrání soukromí. Podívejte se na to, jak vypnout automatické ukládání dokumentů do cloudu, používat telefon jako...

16. září 2025

Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...

16. září 2025

Alphabet je impérium značek, které možná ani neznáte, ale jednu denně používáte

Pod hlavičkou společností Alphabet se skrývá obrovský vesmír technologických aktivit. Od internetových služeb přes biotechnologie a autonomní dopravu až po vývoj AI a finanční technologie. Podívejte...

15. září 2025

NASA nabízí všem palubní lístek na let kolem Měsíce. Nesmíte zapomenout PIN

Cesta mimo naši matičku Zemi je technologicky, energeticky a tím pádem i finančně náročná. Přesto si nyní může prakticky každý zdarma zajistit palubní lístek na cestu kolem Měsíce, tedy alespoň pro...

15. září 2025

Bojovník Královského letectva měl silnou výzbroj, ale nevyzrálé motory

Jeho význam byl okrajový, tvořil výzbroj pouze dvou perutí, ale o to více byl Westland Whirlwind zajímavý. Seznamme se stručně s předválečnou nadějí Královského letectva, které v rozletu nepřál osud,...

14. září 2025

Kdo poprvé posunul ručičky a proč. Jak se z úsporného opatření stala tradice

Příští rok to bude 110 let, co se v českých zemích poprvé posunuly ručičky hodin. A i když nám to dnes připadá jako běžná součást jara a podzimu, historie střídání času je spletitější, než se může...

13. září 2025

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...

13. září 2025

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku...

12. září 2025

KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...

vydáno 12. září 2025

Konec ostudy. Spotify nabídne muziku v důstojné kvalitě, cenou překvapili

Dlouho se o tom mluvilo, dlouho se na to čekalo. Uživatelům Spotify Premium přibude v aplikacích volba pro přehrávání hudby v bezztrátově komprimovaném formátu FLAC a to až do varianty 44,1 kHz a 24...

11. září 2025  20:10

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Vozítko NASA ve vzorku z Marsu objevilo možné stopy dávného života

Vzorek, který získalo vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním...

11. září 2025  7:50

Rovnodennost klame názvem. Rovnováha mezi světlem a tmou nastává později

Podzimní rovnodennost, nazývaná také ekvinokce, není jenom den, kdy začíná podzim. Jedná se o přesný astronomický okamžik, kdy se na chvíli setká Slunce s nebeským rovníkem. Na severní polokouli...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.