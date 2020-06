Tipy a triky pro Windows 10: vyžádejte si nový Edge založený na Chromiu

1. Jak aktualizovat Edge na nové jádro

Microsoft před nějakou dobou oznámil, že nadále nebude používat v internetovém prohlížeči Edge vlastní jádro. Místo toho použije Chromium (pohání například Chrome, ale i další browsery). Microsoft aktualizovanou verzi Edge vydal 15. ledna letošního roku a postupně aktualizace čeká všechny systémy Windows 7 až 10.

Nechcete-li čekat, až na ten váš přijde řada, můžete si aktualizaci vyžádat hned. Stačí, když si novou verzi stáhnete na stránce Edge https://www.microsoft.com/cs-cz/edge a nainstalujete ji. Jestliže chcete zjistit, jakou verzi používáte, klikněte v Edge vpravo nahoře na tři tečky a v záložce Obecné zcela dole v části O této aplikaci najdete číslo verze. Pokud je zde uvedeno 79 či vyšší číslo, potom máte tu s Chromiem.

2. Jak nainstalovat češtinu

Jestliže jste provedli instalaci nové verze Edge, potom je po otevření v angličtině. Browser lze snadno přepnout do češtiny. Klikněte vpravo nahoře na tři tečky a vyberte volbu Settings. Na levé straně klikněte na záložku Languages, a na pravé straně vyberte Add languages. V otevřeném okně zvolte Czech a pokračujte kliknutím na Add. Dojde ke stažení jazykového balíčku a instalaci. Aktivaci češtiny provedete tak, že na řádku Czech vpravo kliknete na tři tečky a zatrhnete volbu Display Microsoft Edge in this language. Po potvrzení klikněte na tlačítko nad tím (Restart). Dojde k restartu Edge a nyní bude v češtině.

3. Jak spravovat účet a aktivovat synchronizaci

Nelze si nevšimnout, že aplikace je po uživatelské stránce nová a obsahuje i nové funkce. My se podíváme detailněji na možnosti, které najdete v Nastavení. Po otevření této položky se záložky nyní nacházejí na levé straně. Hned ta první s názvem Profily slouží k přihlášení uživatele a tím pádem také synchronizaci dat mezi ostatními zařízeními, kde používáte Edge. Tak můžete mít uložená hesla, historii vyhledávání apod. vždy po ruce. Volba Spravovat účet vás přesměruje na web Microsoftu, kde lze konfigurovat uživatelský účet. Volba Synchronizovat slouží vyloženě k aktivaci funkce.

4. Jak mít pod kontrolou hesla

Rozhodnete-li se ukládat do Edge hesla, potom pod touto položkou najdete jejich seznam. Vždy tak máte možnost zkontrolovat, které údaje a k jakým službám máte uloženy. Na této stránce hned nahoře se nachází přepínač sloužící k tomu, zda má docházet automaticky k nabízení výzvy pro uložení informací (v případě, že je vyplníte, se vás browser zeptá).

Další položkou určujete, zda se mají formuláře pro přihlášení vyplnit automaticky, nebo se vás na to má internetová stránka zeptat. A níže najdete seznam všech přístupových údajů (položku, po položce). Zobrazit lze nechat jak heslo místo křížků (musíte se prokázat přihlašovacím heslem do Windows), tak získat podrobnosti či záznam odstranit.

5. Jak spravovat platební údaje

Jestliže na internetu často nakupujete, tak i platební možnosti (jako například platební karty či kreditky) si můžete nechat uložit, abyste nemuseli pokaždé údaje vyplňovat. K tomu v první záložce Profily slouží volba Platební údaje. Zde máte možnost měnit údaje v již uložených záznamech (nebo zcela smazat) a také nastavit, zda se vás má Edge na možnost uložení údajů dotazovat.

6. Jak měnit adresy a další možnosti

Další volbou pro automatické ukládání jsou formuláře například s vaší adresou bydliště. Tu musíte často vyplňovat do různých formulářů, a tak si ji můžete uložit. Pod volbou Adresy a další možnosti můžete údaje spravovat. Zbylé volby, které jsou v první záložce, slouží k importu dat prohlížeče (hodí se, pokud předcházíte z jednoho browseru na jiný) a předvolby pro více uživatelů (užitečné pro PC, na kterých pracuje více uživatelů – například rodina).